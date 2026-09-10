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Силы ПВО за сутки сбили над Россией более 700 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили над Россией более 700 беспилотников ВСУ - 10.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО за сутки сбили над Россией более 700 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 108 украинских беспилотников, за сутки — 704. Об этом Минобороны РФ вечером 9 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-10T01:15

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 8 сентября до 8:00 мск 9 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над акваторией Чёрного моря были сбиты 596 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 704 украинских ударных БПЛА дальнего действия. Это вновь превышает показатель предыдущих суток почти в полтора раза .Ранее сообщалось, что накануне над регионами России было перехвачено и уничтожено 107 украинских беспилотников за день, за сутки — 491.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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крым

краснодарский край

черное море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

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