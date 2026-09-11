https://ukraina.ru/20260911/kiev-vnov-udaril-po-logisticheskomu-tsentru-ozon-teper-v-saratove-1083130245.html

Киев вновь ударил по логистическому центру Ozon: теперь в Саратове

Киев вновь ударил по логистическому центру Ozon: теперь в Саратове - 11.09.2026 Украина.ру

Киев вновь ударил по логистическому центру Ozon: теперь в Саратове

Беспилотники ВСУ атаковали логистический центр Ozon в Саратове, начался пожар, работники эвакуированы, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом компания утром 11 сентября сообщила в своём телеграм-канале

2026-09-11T06:09

2026-09-11T06:09

2026-09-11T06:09

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В настоящее время на месте работают экстренные службы."Товары, размещённые на объекте, скроем с витрины, их нельзя будет заказать. Часть заказов отменим, часть доставим с других логистических центров. FBO-поставки в Саратове не принимаем, заявки на них отменим, а те, что в пути, перенаправим на другие объекты", — говорится в сообщении.Уточняется, что небольшие отправления, готовые к отгрузке, продавцы могут привезти в пункты выдачи заказов, но в доставку они будут переданы позже, как только будет восстановлена работа хаба."Временно не принимаем и не доставляем новые заказы клиентам в Саратове и области. О возобновлении работы в регионе сообщим отдельно в личном кабинете", — объявили в компании.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что в Саратове в результате атаки БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура.Киевский режим начал наносить удары по складам и логистическим центрам компании с августа - Теперь под ударом Ozon: ВСУ атаковали склады на Кубани, Ставрополье, в Дагестане и Адыгее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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