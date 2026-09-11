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"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине

"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине - 11.09.2026 Украина.ру

"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине

Мобилизация женщин на Украине инициирована руководством России. Об этом 11 сентября заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус

2026-09-11T17:59

2026-09-11T17:59

2026-09-11T17:59

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Проблема женской мобилизации на Украине была поднята на пресс-конференции, посвящённой первому заседанию альянса ЕС-Украина по использованию беспилотников.Кубилюс не дал однозначного ответа на вопрос о том, заставляет ли ЕС украинские власти мобилизовать женщин. Вопрос был задан со ссылкой на данные российской разведки."Я бы сказал, что было бы странно, если бы Европа пыталась убедить украинцев в том, как проводить мобилизацию, в том числе мобилизацию женщин. И снова, меня нисколько не удивляет, что это исходит из Кремля. Большое спасибо. На этом пресс-конференция завершается", - сказал еврокомиссар.Ранее ряд украинских политиков и общественных деятелей выступили с призывами подвергнуть мобилизации женщин. С такими же рекомендациями выступили и западные партнёры нынешнего руководства Украины. В частности, позитивно такую идею оценил Кит Келлог, которого принимали на высшем уровне в Киеве.В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейВ начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников продвигал идею мобилизации женщин в силовые структуры, подчёркивая преимущества женщин в боевых действиях. Подробнее – в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщинНакануне в новостях: Депутат Рады: массовая служба женщин в ВСУ — дело времени Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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