"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине - 11.09.2026 Украина.ру
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"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине
"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине - 11.09.2026 Украина.ру
"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине
Мобилизация женщин на Украине инициирована руководством России. Об этом 11 сентября заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус
2026-09-11T17:59
2026-09-11T17:59
новости
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кит келлог
алексей резников
ес
вооруженные силы украины
всу
мобилизация на украине
женщины
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Проблема женской мобилизации на Украине была поднята на пресс-конференции, посвящённой первому заседанию альянса ЕС-Украина по использованию беспилотников.Кубилюс не дал однозначного ответа на вопрос о том, заставляет ли ЕС украинские власти мобилизовать женщин. Вопрос был задан со ссылкой на данные российской разведки."Я бы сказал, что было бы странно, если бы Европа пыталась убедить украинцев в том, как проводить мобилизацию, в том числе мобилизацию женщин. И снова, меня нисколько не удивляет, что это исходит из Кремля. Большое спасибо. На этом пресс-конференция завершается", - сказал еврокомиссар.Ранее ряд украинских политиков и общественных деятелей выступили с призывами подвергнуть мобилизации женщин. С такими же рекомендациями выступили и западные партнёры нынешнего руководства Украины. В частности, позитивно такую идею оценил Кит Келлог, которого принимали на высшем уровне в Киеве.В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейВ начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников продвигал идею мобилизации женщин в силовые структуры, подчёркивая преимущества женщин в боевых действиях. Подробнее – в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщинНакануне в новостях: Депутат Рады: массовая служба женщин в ВСУ — дело времени Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, кит келлог, алексей резников, ес, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, женщины, ситуация на украине, украина-ес
Новости, Украина, Россия, Кит Келлог, Алексей Резников, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, женщины, ситуация на Украине, Украина-ЕС

"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине

17:59 11.09.2026
 
© Фото : соцсетиАндрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото : соцсети
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Мобилизация женщин на Украине инициирована руководством России. Об этом 11 сентября заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус
Проблема женской мобилизации на Украине была поднята на пресс-конференции, посвящённой первому заседанию альянса ЕС-Украина по использованию беспилотников.
Кубилюс не дал однозначного ответа на вопрос о том, заставляет ли ЕС украинские власти мобилизовать женщин. Вопрос был задан со ссылкой на данные российской разведки.
"Я бы сказал, что было бы странно, если бы Европа пыталась убедить украинцев в том, как проводить мобилизацию, в том числе мобилизацию женщин. И снова, меня нисколько не удивляет, что это исходит из Кремля. Большое спасибо. На этом пресс-конференция завершается", - сказал еврокомиссар.
Ранее ряд украинских политиков и общественных деятелей выступили с призывами подвергнуть мобилизации женщин. С такими же рекомендациями выступили и западные партнёры нынешнего руководства Украины. В частности, позитивно такую идею оценил Кит Келлог, которого принимали на высшем уровне в Киеве.
В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников продвигал идею мобилизации женщин в силовые структуры, подчёркивая преимущества женщин в боевых действиях. Подробнее – в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин
Накануне в новостях: Депутат Рады: массовая служба женщин в ВСУ — дело времени
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