Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии - 02.10.2026 Украина.ру
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Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии
Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии - 02.10.2026 Украина.ру
Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии
Президент России Владимир Путин посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где наблюдал за заключительным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026". Об этом сообщили в Минобороны России
2026-10-02T20:03
2026-10-02T20:03
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военная техника
учения
военные учения
киргизия
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Глава государства заслушал доклад министра обороны России Андрея Белоусова о ходе маневров. Как отметил Путин, главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Масштаб и международное участиеКак доложил Белоусов, учения проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ. К мероприятию привлечены войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.Министр обороны отметил широкое международное представительство: в учениях принимают участие представители почти 60 государств, задействованы силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство — наблюдателями.Силы на полигоне "Чебаркульский"По словам Белоусова, общая численность войск на полигоне составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на центральноазиатском стратегическом направлении. "Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения", — сказал министр.Рабочая поездка президентаВ ходе визита на полигон Путин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, пообщался с военными атташе разных стран, а также осмотрел образцы военной техники и оборудования.Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проходят с 28 сентября по 3 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.Тема маневров — "Применение группировок войск (сил) в ходе отражения агрессии на центральноазиатском стратегическом направлении и обеспечения военной безопасности в Каспийской морской зоне".В учениях задействовано более шести тысяч военнослужащих и порядка 600 единиц техники, включая самолёты и вертолёты, различные беспилотные летательные аппараты и роботизированные системы.Поскольку в этом году Россия председательствует в ОДКБ, параллельно, в единой оперативной обстановке, проводятся командно-штабные учения "Взаимодействие-2026". В них принимают участие представители 41 государства.Воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Оборонные ведомства Казахстана и Республики Конго представлены оперативными группами, а 33 государства — наблюдателями.Больше новостей дня в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина.ру, одкб, андрей белоусов, военная техника, учения, военные учения, киргизия, пакистан, таджикистан, казахстан, главные новости, главное
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, ОДКБ, Андрей Белоусов, военная техника, Учения, военные учения, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Казахстан, Главные новости, главное

Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии

20:03 02.10.2026
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Челябинскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Челябинскую область - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : POOL
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Президент России Владимир Путин посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где наблюдал за заключительным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026". Об этом сообщили в Минобороны России
Глава государства заслушал доклад министра обороны России Андрея Белоусова о ходе маневров. Как отметил Путин, главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.
"Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции", — подчеркнул Верховный главнокомандующий.
Масштаб и международное участие
Как доложил Белоусов, учения проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ. К мероприятию привлечены войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.
Министр обороны отметил широкое международное представительство: в учениях принимают участие представители почти 60 государств, задействованы силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство — наблюдателями.
Силы на полигоне "Чебаркульский"
По словам Белоусова, общая численность войск на полигоне составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.
Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на центральноазиатском стратегическом направлении. "Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения", — сказал министр.
Рабочая поездка президента
В ходе визита на полигон Путин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, пообщался с военными атташе разных стран, а также осмотрел образцы военной техники и оборудования.
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проходят с 28 сентября по 3 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.
Тема маневров — "Применение группировок войск (сил) в ходе отражения агрессии на центральноазиатском стратегическом направлении и обеспечения военной безопасности в Каспийской морской зоне".
В учениях задействовано более шести тысяч военнослужащих и порядка 600 единиц техники, включая самолёты и вертолёты, различные беспилотные летательные аппараты и роботизированные системы.
Поскольку в этом году Россия председательствует в ОДКБ, параллельно, в единой оперативной обстановке, проводятся командно-штабные учения "Взаимодействие-2026". В них принимают участие представители 41 государства.
Воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Оборонные ведомства Казахстана и Республики Конго представлены оперативными группами, а 33 государства — наблюдателями.
Больше новостей дня в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.
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