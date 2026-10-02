https://ukraina.ru/20261002/putin-ucheniya-tsentr-2026-napravleny-na-otrabotku-otrazheniya-vneshney-agressii-1083579699.html

Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии

Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии - 02.10.2026 Украина.ру

Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии

Президент России Владимир Путин посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где наблюдал за заключительным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026". Об этом сообщили в Минобороны России

2026-10-02T20:03

2026-10-02T20:03

2026-10-02T20:03

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Глава государства заслушал доклад министра обороны России Андрея Белоусова о ходе маневров. Как отметил Путин, главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Масштаб и международное участиеКак доложил Белоусов, учения проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ. К мероприятию привлечены войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.Министр обороны отметил широкое международное представительство: в учениях принимают участие представители почти 60 государств, задействованы силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство — наблюдателями.Силы на полигоне "Чебаркульский"По словам Белоусова, общая численность войск на полигоне составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на центральноазиатском стратегическом направлении. "Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения", — сказал министр.Рабочая поездка президентаВ ходе визита на полигон Путин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, пообщался с военными атташе разных стран, а также осмотрел образцы военной техники и оборудования.Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проходят с 28 сентября по 3 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.Тема маневров — "Применение группировок войск (сил) в ходе отражения агрессии на центральноазиатском стратегическом направлении и обеспечения военной безопасности в Каспийской морской зоне".В учениях задействовано более шести тысяч военнослужащих и порядка 600 единиц техники, включая самолёты и вертолёты, различные беспилотные летательные аппараты и роботизированные системы.Поскольку в этом году Россия председательствует в ОДКБ, параллельно, в единой оперативной обстановке, проводятся командно-штабные учения "Взаимодействие-2026". В них принимают участие представители 41 государства.Воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Оборонные ведомства Казахстана и Республики Конго представлены оперативными группами, а 33 государства — наблюдателями.Больше новостей дня в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.

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