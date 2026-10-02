Одни работают по дронам, другие — по "Фламинго": эксперт раскрыл, почему ПВО нельзя делить по системам - 02.10.2026 Украина.ру
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Одни работают по дронам, другие — по "Фламинго": эксперт раскрыл, почему ПВО нельзя делить по системам
Одни работают по дронам, другие — по "Фламинго": эксперт раскрыл, почему ПВО нельзя делить по системам - 02.10.2026 Украина.ру
Одни работают по дронам, другие — по "Фламинго": эксперт раскрыл, почему ПВО нельзя делить по системам
ПВО надо разделять не по системам ("Панцирь" или "Тор"), а по боеприпасам: одни зенитные ракеты работают по дронам, другие — по крылатым ракетам, третьи — по баллистическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
2026-10-02T20:30
2026-10-02T20:30
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Отвечая на вопрос о том, можно ли сэкономить на средствах воздушного нападения для усиления ПВО, эксперт объяснил, как строится защита неба России.Клупов заявил, что противовоздушная оборона России развивается своими темпами. "Раньше оно было направлено для борьбы с баллистическими и крылатыми целями, управляемыми человеком. А что такое крылатая ракета? Это тот же самый беспилотник", — пояснил он.Как отметил собеседник Украина.ру, Россия комплексно развивает все эти направления. Он отметил, что ПВО надо разделять не по самим системам ("Панцирь" или "Тор"), а по боеприпасам. Проще говоря, одни зенитные ракеты работают по дронам, другие — по крылатым ракетам, третьи — по баллистическим ракетам, четвёртые — по самолётам, указал аналитик.Он подчеркнул, что при этом государство не отказывается от социальных программ. "Деньги считать все умеют. [Президент РФ Владимир] Путин не раз говорил, что от социальных программ государство не отказывается. Это правильно. Так людям будет легче пережить эту войну", — подытожил Рустем Клупов.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Сергей Караганов: Прежде чем бить по Европе, мы должны завершить конфликт на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, украина.ру, бпла, беспилотники, аналитика, аналитики, украина аналитика, военнаяаналитика, сво, новости сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, пво, самолет, аналитика событий на украине
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Одни работают по дронам, другие — по "Фламинго": эксперт раскрыл, почему ПВО нельзя делить по системам

20:30 02.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ПВО надо разделять не по системам ("Панцирь" или "Тор"), а по боеприпасам: одни зенитные ракеты работают по дронам, другие — по крылатым ракетам, третьи — по баллистическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Отвечая на вопрос о том, можно ли сэкономить на средствах воздушного нападения для усиления ПВО, эксперт объяснил, как строится защита неба России.
Клупов заявил, что противовоздушная оборона России развивается своими темпами. "Раньше оно было направлено для борьбы с баллистическими и крылатыми целями, управляемыми человеком. А что такое крылатая ракета? Это тот же самый беспилотник", — пояснил он.
Как отметил собеседник Украина.ру, Россия комплексно развивает все эти направления. Он отметил, что ПВО надо разделять не по самим системам ("Панцирь" или "Тор"), а по боеприпасам.
Проще говоря, одни зенитные ракеты работают по дронам, другие — по крылатым ракетам, третьи — по баллистическим ракетам, четвёртые — по самолётам, указал аналитик.
Он подчеркнул, что при этом государство не отказывается от социальных программ. "Деньги считать все умеют. [Президент РФ Владимир] Путин не раз говорил, что от социальных программ государство не отказывается. Это правильно. Так людям будет легче пережить эту войну", — подытожил Рустем Клупов.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Сергей Караганов: Прежде чем бить по Европе, мы должны завершить конфликт на Украине" на сайте Украина.ру.
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