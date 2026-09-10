https://ukraina.ru/20260910/terpenie-rossii-ne-bezgranichno-medvedev-vyskazalsya-o-yadernom-oruzhii-i-udare-po-nato-1083112806.html

"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО

"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО - 10.09.2026 Украина.ру

"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО

Коллективный Запад, поддерживающий киевскую хунту, пытается поставить мир на грань ядерного апокалипсиса, который мы всеми силами стремимся предотвратить. Об этом в опубликованном 10 сентября интервью "Ведомостям" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2026-09-10T09:36

2026-09-10T09:36

2026-09-10T09:38

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Все должны понимать, что ядерное оружие может быть применено в определённых случаях — и это реальность, а не "страшилка", сказал Медведев, отвечая на вопрос корреспондента издания о звучащих ранее "намёках", якобы расширяющих в глазах Запада "окно Овертона" и девальвирующих такие заявления."Вряд ли можно назвать "намёком" Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства", — сказал зампред Совбеза.В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания были внесены уточнения, напомнил он. И агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы против России или Белоруссии (как участника Союзного государства) рассматривается как совместное нападение. И мы имеем полное право дать на это ответ."Вторжение в Курскую область, удары по Запорожской АЭС, массовые ежедневные атаки на наши мирные города – это не спецэффекты, а агрессивные действия, которые способны однажды спровоцировать третью мировую. А значит, перечеркнуть всю историю человеческой цивилизации, вернуть её в первобытное состояние, если кто-то из миллиардов людей на планете вообще уцелеет", — отметил Медведев.При этом, военный потенциал России позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, "чтобы от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль".Однако это будет точкой "абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон"."Мы понимаем свою ответственность за судьбу человечества и всеми силами стремимся предотвратить глобальную катастрофу. Но наше терпение не безгранично. Крайний вариант остаётся на случай, когда все прочие средства уже не действуют. И сегодня до него пара шагов, секунды на часах Судного дня", — подчеркнул Медведев."Наиболее здравомыслящие политики в лагере наших врагов это понимают. Но, к сожалению, истеричный голос политических пигмеев там сейчас звучит гораздо громче", — добавил он.О других высказываниях зампреда Совбеза - в публикации Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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