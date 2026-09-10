"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО - 10.09.2026 Украина.ру
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"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО
"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО - 10.09.2026 Украина.ру
"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО
Коллективный Запад, поддерживающий киевскую хунту, пытается поставить мир на грань ядерного апокалипсиса, который мы всеми силами стремимся предотвратить. Об этом в опубликованном 10 сентября интервью "Ведомостям" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2026-09-10T09:36
2026-09-10T09:38
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россия
единая россия
совбез
дмитрий медведев
запад
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Все должны понимать, что ядерное оружие может быть применено в определённых случаях — и это реальность, а не "страшилка", сказал Медведев, отвечая на вопрос корреспондента издания о звучащих ранее "намёках", якобы расширяющих в глазах Запада "окно Овертона" и девальвирующих такие заявления."Вряд ли можно назвать "намёком" Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства", — сказал зампред Совбеза.В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания были внесены уточнения, напомнил он. И агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы против России или Белоруссии (как участника Союзного государства) рассматривается как совместное нападение. И мы имеем полное право дать на это ответ."Вторжение в Курскую область, удары по Запорожской АЭС, массовые ежедневные атаки на наши мирные города – это не спецэффекты, а агрессивные действия, которые способны однажды спровоцировать третью мировую. А значит, перечеркнуть всю историю человеческой цивилизации, вернуть её в первобытное состояние, если кто-то из миллиардов людей на планете вообще уцелеет", — отметил Медведев.При этом, военный потенциал России позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, "чтобы от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль".Однако это будет точкой "абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон"."Мы понимаем свою ответственность за судьбу человечества и всеми силами стремимся предотвратить глобальную катастрофу. Но наше терпение не безгранично. Крайний вариант остаётся на случай, когда все прочие средства уже не действуют. И сегодня до него пара шагов, секунды на часах Судного дня", — подчеркнул Медведев."Наиболее здравомыслящие политики в лагере наших врагов это понимают. Но, к сожалению, истеричный голос политических пигмеев там сейчас звучит гораздо громче", — добавил он.О других высказываниях зампреда Совбеза - в публикации Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, единая россия, совбез, дмитрий медведев, запад, нато, украина, киев, русофобия, агрессия, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, война на украине, апокалисис, сво, оборона, минобороны рф, новости, киевский режим
Украина.ру, Россия, Единая Россия, Совбез, Дмитрий Медведев, Запад, НАТО, Украина, Киев, Русофобия, агрессия, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, война на Украине, апокалисис, СВО, оборона, Минобороны РФ, Новости, киевский режим

"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО

09:36 10.09.2026 (обновлено: 09:38 10.09.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь с полигона Капустин Яр в Астраханской области
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Коллективный Запад, поддерживающий киевскую хунту, пытается поставить мир на грань ядерного апокалипсиса, который мы всеми силами стремимся предотвратить. Об этом в опубликованном 10 сентября интервью "Ведомостям" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Все должны понимать, что ядерное оружие может быть применено в определённых случаях и это реальность, а не "страшилка", сказал Медведев, отвечая на вопрос корреспондента издания о звучащих ранее "намёках", якобы расширяющих в глазах Запада "окно Овертона" и девальвирующих такие заявления.
"Вряд ли можно назвать "намёком" Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства", сказал зампред Совбеза.
В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания были внесены уточнения, напомнил он. И агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы против России или Белоруссии (как участника Союзного государства) рассматривается как совместное нападение. И мы имеем полное право дать на это ответ.
"Вторжение в Курскую область, удары по Запорожской АЭС, массовые ежедневные атаки на наши мирные города – это не спецэффекты, а агрессивные действия, которые способны однажды спровоцировать третью мировую. А значит, перечеркнуть всю историю человеческой цивилизации, вернуть её в первобытное состояние, если кто-то из миллиардов людей на планете вообще уцелеет", отметил Медведев.
При этом, военный потенциал России позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, "чтобы от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль".
Однако это будет точкой "абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон".
"Мы понимаем свою ответственность за судьбу человечества и всеми силами стремимся предотвратить глобальную катастрофу. Но наше терпение не безгранично. Крайний вариант остаётся на случай, когда все прочие средства уже не действуют. И сегодня до него пара шагов, секунды на часах Судного дня", подчеркнул Медведев.
"Наиболее здравомыслящие политики в лагере наших врагов это понимают. Но, к сожалению, истеричный голос политических пигмеев там сейчас звучит гораздо громче", — добавил он.
О других высказываниях зампреда Совбеза - в публикации Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества.
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