https://ukraina.ru/20260910/nabu-zavelo-dela-na-60-ukrainskikh-deputatov-i-opasaetsya-mesti--1083113176.html

НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT

НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT - 10.09.2026 Украина.ру

НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении более чем 60 украинских парламентариев, пишет газета Financial Times

2026-09-10T10:31

2026-09-10T10:31

2026-09-10T11:38

новости

украина

владимир зеленский

набу

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072015241_0:58:1396:843_1920x0_80_0_0_3fc2872c09240e83d0e6d65379341400.jpg

Как отметил руководитель подразделения детективов ведомства Александр Абакумов, из-за огромного количества дел против народных избранников ведомство оказалось в довольно сложном положении. Он выразил серьезное опасение, что если число подследственных депутатов продолжит расти, они смогут объединиться и набрать достаточное количество голосов в Верховной раде, чтобы переписать украинское законодательство под себя и заблокировать работу НАБУ.Стоит отметить, что независимость антикоррупционных органов Украины уже становилась причиной внутриполитического кризиса. Летом прошлого года Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, который фактически отменял автономию НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский сразу подписал этот документ, однако после вспыхнувших по всей стране протестов был вынужден резко изменить позицию. Буквально через несколько дней он анонсировал противоположную инициативу для укрепления независимости ведомств, которую парламент одобрил, вернув НАБУ и САП прежний юридический статус.Подробнее о положении Зеленского - в материале Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, набу, верховная рада