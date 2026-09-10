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НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT - 10.09.2026 Украина.ру
НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении более чем 60 украинских парламентариев, пишет газета Financial Times
2026-09-10T10:31
2026-09-10T10:31
2026-09-10T11:38
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Как отметил руководитель подразделения детективов ведомства Александр Абакумов, из-за огромного количества дел против народных избранников ведомство оказалось в довольно сложном положении. Он выразил серьезное опасение, что если число подследственных депутатов продолжит расти, они смогут объединиться и набрать достаточное количество голосов в Верховной раде, чтобы переписать украинское законодательство под себя и заблокировать работу НАБУ.Стоит отметить, что независимость антикоррупционных органов Украины уже становилась причиной внутриполитического кризиса. Летом прошлого года Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, который фактически отменял автономию НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский сразу подписал этот документ, однако после вспыхнувших по всей стране протестов был вынужден резко изменить позицию. Буквально через несколько дней он анонсировал противоположную инициативу для укрепления независимости ведомств, которую парламент одобрил, вернув НАБУ и САП прежний юридический статус.Подробнее о положении Зеленского - в материале Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, набу, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАБУ, Верховная Рада
НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
10:31 10.09.2026 (обновлено: 11:38 10.09.2026)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении более чем 60 украинских парламентариев, пишет газета Financial Times
Как отметил руководитель подразделения детективов ведомства Александр Абакумов, из-за огромного количества дел против народных избранников ведомство оказалось в довольно сложном положении.
Он выразил серьезное опасение, что если число подследственных депутатов продолжит расти, они смогут объединиться и набрать достаточное количество голосов в Верховной раде, чтобы переписать украинское законодательство под себя и заблокировать работу НАБУ.
Стоит отметить, что независимость антикоррупционных органов Украины уже становилась причиной внутриполитического кризиса. Летом прошлого года Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, который фактически отменял автономию НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский сразу подписал этот документ, однако после вспыхнувших по всей стране протестов был вынужден резко изменить позицию.
Буквально через несколько дней он анонсировал противоположную инициативу для укрепления независимости ведомств, которую парламент одобрил, вернув НАБУ и САП прежний юридический статус.