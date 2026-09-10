НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT - 10.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260910/nabu-zavelo-dela-na-60-ukrainskikh-deputatov-i-opasaetsya-mesti--1083113176.html
НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT - 10.09.2026 Украина.ру
НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении более чем 60 украинских парламентариев, пишет газета Financial Times
2026-09-10T10:31
2026-09-10T11:38
новости
украина
владимир зеленский
набу
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072015241_0:58:1396:843_1920x0_80_0_0_3fc2872c09240e83d0e6d65379341400.jpg
Как отметил руководитель подразделения детективов ведомства Александр Абакумов, из-за огромного количества дел против народных избранников ведомство оказалось в довольно сложном положении. Он выразил серьезное опасение, что если число подследственных депутатов продолжит расти, они смогут объединиться и набрать достаточное количество голосов в Верховной раде, чтобы переписать украинское законодательство под себя и заблокировать работу НАБУ.Стоит отметить, что независимость антикоррупционных органов Украины уже становилась причиной внутриполитического кризиса. Летом прошлого года Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, который фактически отменял автономию НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский сразу подписал этот документ, однако после вспыхнувших по всей стране протестов был вынужден резко изменить позицию. Буквально через несколько дней он анонсировал противоположную инициативу для укрепления независимости ведомств, которую парламент одобрил, вернув НАБУ и САП прежний юридический статус.Подробнее о положении Зеленского - в материале Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072015241_97:0:1297:900_1920x0_80_0_0_1b42b31234693feca82c10ff56848338.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, набу, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАБУ, Верховная Рада

НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT

10:31 10.09.2026 (обновлено: 11:38 10.09.2026)
 
© ФотоСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении более чем 60 украинских парламентариев, пишет газета Financial Times
Как отметил руководитель подразделения детективов ведомства Александр Абакумов, из-за огромного количества дел против народных избранников ведомство оказалось в довольно сложном положении.
Он выразил серьезное опасение, что если число подследственных депутатов продолжит расти, они смогут объединиться и набрать достаточное количество голосов в Верховной раде, чтобы переписать украинское законодательство под себя и заблокировать работу НАБУ.
Стоит отметить, что независимость антикоррупционных органов Украины уже становилась причиной внутриполитического кризиса. Летом прошлого года Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, который фактически отменял автономию НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский сразу подписал этот документ, однако после вспыхнувших по всей стране протестов был вынужден резко изменить позицию.
Буквально через несколько дней он анонсировал противоположную инициативу для укрепления независимости ведомств, которую парламент одобрил, вернув НАБУ и САП прежний юридический статус.
Подробнее о положении Зеленского - в материале Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийНАБУВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:09Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника
10:31НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
09:56Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России
09:36"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО
09:22"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией
08:55Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября
08:42Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины
08:20Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества
08:08Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США
08:00Ядерному взрыву – нет, нет, нет! 30 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
07:51Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин
07:35При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек
07:33"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
07:04Их трогать нельзя: украинцы совершают преступления в Польше и остаются безнаказанными
07:00Дмитрий Евстафьев: Зеленский готовит масштабную эскалацию, чтобы втянуть Европу в прямую войну с Россией
06:57По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей
06:46Кавказ, смерть Евросоюза и наше предощущение общей Победы
06:33Вопрос и ответ: почему Россия ещё не победила, если на Украине всё так плохо
06:21В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы"
06:17Мир на условиях Путина, конечная остановка – Одесса: что западные СМИ пишут об Украине
Лента новостейМолния