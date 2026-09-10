Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России - 10.09.2026 Украина.ру
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Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России
Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России - 10.09.2026 Украина.ру
Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России
Помощник президента РФ Николай Патрушев оценил шансы Вашингтона повлиять на Киев ради возобновления переговоров, передает Life
2026-09-10T09:56
2026-09-10T09:56
новости
россия
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николай патрушев
вооруженные силы украины
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По его словам, США действительно заинтересованы в запуске мирного процесса по Украине, однако внутри самой Америки нет единства. Он уточнил, что позиции республиканцев и демократов по этому вопросу серьезно расходятся, а европейские страны и вовсе выступают против завершения конфликта. На этом фоне между США и Европой возникают явные противоречия, из-за чего России при урегулировании кризиса следует рассчитывать исключительно на собственные силы. Об успехах россиян в зоне СВО - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, европа, николай патрушев, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, Европа, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России

09:56 10.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Помощник президента РФ Николай Патрушев оценил шансы Вашингтона повлиять на Киев ради возобновления переговоров, передает Life
По его словам, США действительно заинтересованы в запуске мирного процесса по Украине, однако внутри самой Америки нет единства.
Он уточнил, что позиции республиканцев и демократов по этому вопросу серьезно расходятся, а европейские страны и вовсе выступают против завершения конфликта.
На этом фоне между США и Европой возникают явные противоречия, из-за чего России при урегулировании кризиса следует рассчитывать исключительно на собственные силы.
"Надеяться на себя", — призвал помощник российского лидера.
Об успехах россиян в зоне СВО - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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