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Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России

Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России - 10.09.2026 Украина.ру

Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России

Помощник президента РФ Николай Патрушев оценил шансы Вашингтона повлиять на Киев ради возобновления переговоров, передает Life

2026-09-10T09:56

2026-09-10T09:56

2026-09-10T09:56

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По его словам, США действительно заинтересованы в запуске мирного процесса по Украине, однако внутри самой Америки нет единства. Он уточнил, что позиции республиканцев и демократов по этому вопросу серьезно расходятся, а европейские страны и вовсе выступают против завершения конфликта. На этом фоне между США и Европой возникают явные противоречия, из-за чего России при урегулировании кризиса следует рассчитывать исключительно на собственные силы. Об успехах россиян в зоне СВО - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, европа, николай патрушев, вооруженные силы украины, украина.ру