https://ukraina.ru/20260909/bpla-vsu-atakoval-tsekh-po-pererabotke-moloka-v-lnr---postradali-zhenschiny-1083100284.html

БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины

БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины - 09.09.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины

Три человека погибли и восемь ранены в Луганской Народной Республике в результате атак БПЛА ВСУ на мирных жителей и гражданские объекты. Об этом 9 августа сообщил глава республики Леонид Пасечник

2026-09-09T15:41

2026-09-09T15:41

2026-09-09T15:41

новости

луганская народная республика

украина

россия

леонид пасечник

вооруженные силы украины

украина.ру

бпла

атака бпла

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080763645_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_0402d0f2ff38ec306093440bca9d3400.jpg

"Преступный киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям республики: восемь человек получили ранения", - констатировал глава ЛНР.Пасечник рассказал о том, как в Кременском и Антрацитовском муниципальных округах БПЛА атаковали легковые автомобили на заправочных станциях - в результате ранены двое водителей."В Славяносербском муниципальном округе неонацисты ударили по грузовому автомобилю и экскаватору, ранены два работника строительного предприятия. Еще один удар нанесен по "Газели" — пострадал водитель, - сообщил глава ЛНР. - В Троицком муниципальном округе вражеский беспилотник атаковал территорию цеха по переработке молока. Пострадали три женщины, работающие на предприятии".Пасечник отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. По словам главы республики, за сутки ВСУ наносили удары по 13 муниципалитетам ЛНР. В результате повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Ведётся устранение последствий, работают следователи.Также глава региона сообщил, что системами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

луганская народная республика

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганская народная республика, украина, россия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, атака бпла, мирные жители, донбасс