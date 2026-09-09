БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины - 09.09.2026 Украина.ру
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БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины
БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины - 09.09.2026 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины
Три человека погибли и восемь ранены в Луганской Народной Республике в результате атак БПЛА ВСУ на мирных жителей и гражданские объекты. Об этом 9 августа сообщил глава республики Леонид Пасечник
2026-09-09T15:41
2026-09-09T15:41
новости
луганская народная республика
украина
россия
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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бпла
атака бпла
мирные жители
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"Преступный киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям республики: восемь человек получили ранения", - констатировал глава ЛНР.Пасечник рассказал о том, как в Кременском и Антрацитовском муниципальных округах БПЛА атаковали легковые автомобили на заправочных станциях - в результате ранены двое водителей."В Славяносербском муниципальном округе неонацисты ударили по грузовому автомобилю и экскаватору, ранены два работника строительного предприятия. Еще один удар нанесен по "Газели" — пострадал водитель, - сообщил глава ЛНР. - В Троицком муниципальном округе вражеский беспилотник атаковал территорию цеха по переработке молока. Пострадали три женщины, работающие на предприятии".Пасечник отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. По словам главы республики, за сутки ВСУ наносили удары по 13 муниципалитетам ЛНР. В результате повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Ведётся устранение последствий, работают следователи.Также глава региона сообщил, что системами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, луганская народная республика, украина, россия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, атака бпла, мирные жители, донбасс
Новости, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, БПЛА, атака БПЛА, мирные жители, Донбасс

БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины

15:41 09.09.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© AP / Andrii Marienko
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Три человека погибли и восемь ранены в Луганской Народной Республике в результате атак БПЛА ВСУ на мирных жителей и гражданские объекты. Об этом 9 августа сообщил глава республики Леонид Пасечник
"Преступный киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям республики: восемь человек получили ранения", - констатировал глава ЛНР.
Пасечник рассказал о том, как в Кременском и Антрацитовском муниципальных округах БПЛА атаковали легковые автомобили на заправочных станциях - в результате ранены двое водителей.

"В Славяносербском муниципальном округе неонацисты ударили по грузовому автомобилю и экскаватору, ранены два работника строительного предприятия. Еще один удар нанесен по "Газели" — пострадал водитель, - сообщил глава ЛНР. - В Троицком муниципальном округе вражеский беспилотник атаковал территорию цеха по переработке молока. Пострадали три женщины, работающие на предприятии".

Пасечник отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам главы республики, за сутки ВСУ наносили удары по 13 муниципалитетам ЛНР. В результате повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Ведётся устранение последствий, работают следователи.
Также глава региона сообщил, что системами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября
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