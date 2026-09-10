https://ukraina.ru/20260910/v-gorlovke-iz-za-atak-bespilotnikov-vsu-pogib-muzhchina-svodka-po-dnr-za-den-1083108307.html

В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день

В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день - 10.09.2026 Украина.ру

В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день

В ДНР из-за атак украинских БПЛА погиб мирный житель ещё девять пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 9 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-10T00:45

2026-09-10T00:45

2026-09-10T00:47

украина.ру

россия

донецкая народная республика

днр

горловка

денис пушилин

ясиноватая

макеевка

сво

спецоперация

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Киевские боевики продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на всей территории Донецкой Народной Республики. Прошедший день не стал исключением."Один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1983 года рождения, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Пушилин.Там же были ранены мужчины 1960 года рождения и женщина 1989 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1959 года рождения.Кроме того, в Великоновоселковском муниципальном округе в селе Красная Поляна ранения средней степени тяжести получила женщина 1968 года рождения. При атаке на автомобиль между селами Новомайорское и Малый Керменчик также была ранена женщина 1982 года рождения.В Ясиноватском муниципальном округе при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1963 и 1982 годов рождения.В Красноармейске ранения средней степени тяжести получили мужчины 1972 и 1974 годов рождения.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены пять домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили, автобус и тепловоз в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил Пушилин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

днр

горловка

ясиноватая

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2026

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