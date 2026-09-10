В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день - 10.09.2026 Украина.ру
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В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день
В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день - 10.09.2026 Украина.ру
В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день
В ДНР из-за атак украинских БПЛА погиб мирный житель ещё девять пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 9 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-09-10T00:45
2026-09-10T00:47
украина.ру
россия
донецкая народная республика
днр
горловка
денис пушилин
ясиноватая
макеевка
сво
спецоперация
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Киевские боевики продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на всей территории Донецкой Народной Республики. Прошедший день не стал исключением."Один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1983 года рождения, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Пушилин.Там же были ранены мужчины 1960 года рождения и женщина 1989 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1959 года рождения.Кроме того, в Великоновоселковском муниципальном округе в селе Красная Поляна ранения средней степени тяжести получила женщина 1968 года рождения. При атаке на автомобиль между селами Новомайорское и Малый Керменчик также была ранена женщина 1982 года рождения.В Ясиноватском муниципальном округе при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1963 и 1982 годов рождения.В Красноармейске ранения средней степени тяжести получили мужчины 1972 и 1974 годов рождения.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены пять домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили, автобус и тепловоз в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил Пушилин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, горловка, денис пушилин, ясиноватая, макеевка, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, погибшие, раненые, военные преступления
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Горловка, Денис Пушилин, Ясиноватая, Макеевка, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, погибшие, раненые, Военные преступления

В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день

00:45 10.09.2026 (обновлено: 00:47 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В ДНР из-за атак украинских БПЛА погиб мирный житель ещё девять пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 9 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
Киевские боевики продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на всей территории Донецкой Народной Республики. Прошедший день не стал исключением.
"Один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1983 года рождения, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Пушилин.
Там же были ранены мужчины 1960 года рождения и женщина 1989 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1959 года рождения.
Кроме того, в Великоновоселковском муниципальном округе в селе Красная Поляна ранения средней степени тяжести получила женщина 1968 года рождения. При атаке на автомобиль между селами Новомайорское и Малый Керменчик также была ранена женщина 1982 года рождения.
В Ясиноватском муниципальном округе при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1963 и 1982 годов рождения.
В Красноармейске ранения средней степени тяжести получили мужчины 1972 и 1974 годов рождения.
Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены пять домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили, автобус и тепловоз в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил Пушилин.
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