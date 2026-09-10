Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину - 10.09.2026 Украина.ру
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Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину
Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину - 10.09.2026 Украина.ру
Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину
Рост цен на Украине объясняется не только фактором СВО, но и военными действиями на Ближнем Востоке. Об этом 10 сентября проинформировал Нацбанк Украины
2026-09-10T20:45
2026-09-10T20:45
новости
украина
ближний восток
нбу
нацбанк
цены
инфляция
топливо
газ
ситуация на украине сегодня
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Госрегулятор в комментарии об инфляции в августе признал, что она ускорилась до 8,1% в годовом измерении, отметив, что в месячном измерении цены выросли всего на 0,1%. НБУ при этом сослался на данные Государственной службы статистики Украины."Общая инфляция незначительно превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2026 года, прежде всего из-за более ощутимого, чем ожидалось, роста цен на топливо, а также более высокой административной инфляции на фоне повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение", - сказано в официальном комментарии.Там отмечено, что "инфляция горючего ощутимо ускорилась до 38,7%" (год к году)."Причина такой динамики - резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в конце июля на фоне скачка мировых цен на нефть. В августе цены на бензин продолжили расти как в месячном, так и в годовом измерении, цены на дизтопливо выросли в первой половине месяца из-за дефицита, а во второй-снизились и стабилизировались благодаря увеличению объемов импорта", - пояснили в НБУ.По данным госрегулятора, "цены на газ также стабилизировались в начале августа благодаря поступлению более дешевого импорта". Росли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. В частности, рост цен на услуги замедлился до 13,4% (год к году). Росла стоимость аренды жилья, услуг общепита, гостиниц и пансионатов, стоматологических и ветеринарных услуг, ремонта обуви и химчистки.Отмечено, что "ускорился рост цен на алкогольные напитки на фоне подорожания отдельного сырья и увеличения логистических расходов из-за российских атак на складскую инфраструктуру и потери товарных запасов"."Рост административно регулируемых цен ускорился до 13,0%", - констатировали в Нацбанке Украины.Среди негативных факторов названы сокращения посевных площадей. Рост цен остается повышенным, признали в НБУ, связав это с СВО и фактором "войны на Ближнем Востоке"."Активизация российских атак на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры увеличивает расходы предприятий и ограничивает внутреннее предложение товаров и услуг", - отметили помимо прочего в НБУ.Там пообещали работать "на недопущение разбалансировки инфляционных ожиданий и удержания инфляционных процессов под контролем", а также проводить взвешенную монетарную политику.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ближний восток, нбу, нацбанк, цены, инфляция, топливо, газ, ситуация на украине сегодня
Новости, Украина, Ближний Восток, НБУ, Нацбанк, цены, инфляция, топливо, газ, ситуация на Украине сегодня

Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину

20:45 10.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРабота АЗС на Украине
Работа АЗС на Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Рост цен на Украине объясняется не только фактором СВО, но и военными действиями на Ближнем Востоке. Об этом 10 сентября проинформировал Нацбанк Украины
Госрегулятор в комментарии об инфляции в августе признал, что она ускорилась до 8,1% в годовом измерении, отметив, что в месячном измерении цены выросли всего на 0,1%. НБУ при этом сослался на данные Государственной службы статистики Украины.
"Общая инфляция незначительно превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2026 года, прежде всего из-за более ощутимого, чем ожидалось, роста цен на топливо, а также более высокой административной инфляции на фоне повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение", - сказано в официальном комментарии.
Там отмечено, что "инфляция горючего ощутимо ускорилась до 38,7%" (год к году).
"Причина такой динамики - резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в конце июля на фоне скачка мировых цен на нефть. В августе цены на бензин продолжили расти как в месячном, так и в годовом измерении, цены на дизтопливо выросли в первой половине месяца из-за дефицита, а во второй-снизились и стабилизировались благодаря увеличению объемов импорта", - пояснили в НБУ.
По данным госрегулятора, "цены на газ также стабилизировались в начале августа благодаря поступлению более дешевого импорта".
Росли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги.
В частности, рост цен на услуги замедлился до 13,4% (год к году). Росла стоимость аренды жилья, услуг общепита, гостиниц и пансионатов, стоматологических и ветеринарных услуг, ремонта обуви и химчистки.
Отмечено, что "ускорился рост цен на алкогольные напитки на фоне подорожания отдельного сырья и увеличения логистических расходов из-за российских атак на складскую инфраструктуру и потери товарных запасов".
"Рост административно регулируемых цен ускорился до 13,0%", - констатировали в Нацбанке Украины.
Среди негативных факторов названы сокращения посевных площадей.
Рост цен остается повышенным, признали в НБУ, связав это с СВО и фактором "войны на Ближнем Востоке".
"Активизация российских атак на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры увеличивает расходы предприятий и ограничивает внутреннее предложение товаров и услуг", - отметили помимо прочего в НБУ.
Там пообещали работать "на недопущение разбалансировки инфляционных ожиданий и удержания инфляционных процессов под контролем", а также проводить взвешенную монетарную политику.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября
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