https://ukraina.ru/20260910/natsbank-ukrainy-obyasnil-pochemu-toplivo-podorozhalo-pochti-napolovinu-1083127292.html

Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину

Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину - 10.09.2026 Украина.ру

Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину

Рост цен на Украине объясняется не только фактором СВО, но и военными действиями на Ближнем Востоке. Об этом 10 сентября проинформировал Нацбанк Украины

2026-09-10T20:45

2026-09-10T20:45

2026-09-10T20:45

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Госрегулятор в комментарии об инфляции в августе признал, что она ускорилась до 8,1% в годовом измерении, отметив, что в месячном измерении цены выросли всего на 0,1%. НБУ при этом сослался на данные Государственной службы статистики Украины."Общая инфляция незначительно превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2026 года, прежде всего из-за более ощутимого, чем ожидалось, роста цен на топливо, а также более высокой административной инфляции на фоне повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение", - сказано в официальном комментарии.Там отмечено, что "инфляция горючего ощутимо ускорилась до 38,7%" (год к году)."Причина такой динамики - резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в конце июля на фоне скачка мировых цен на нефть. В августе цены на бензин продолжили расти как в месячном, так и в годовом измерении, цены на дизтопливо выросли в первой половине месяца из-за дефицита, а во второй-снизились и стабилизировались благодаря увеличению объемов импорта", - пояснили в НБУ.По данным госрегулятора, "цены на газ также стабилизировались в начале августа благодаря поступлению более дешевого импорта". Росли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. В частности, рост цен на услуги замедлился до 13,4% (год к году). Росла стоимость аренды жилья, услуг общепита, гостиниц и пансионатов, стоматологических и ветеринарных услуг, ремонта обуви и химчистки.Отмечено, что "ускорился рост цен на алкогольные напитки на фоне подорожания отдельного сырья и увеличения логистических расходов из-за российских атак на складскую инфраструктуру и потери товарных запасов"."Рост административно регулируемых цен ускорился до 13,0%", - констатировали в Нацбанке Украины.Среди негативных факторов названы сокращения посевных площадей. Рост цен остается повышенным, признали в НБУ, связав это с СВО и фактором "войны на Ближнем Востоке"."Активизация российских атак на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры увеличивает расходы предприятий и ограничивает внутреннее предложение товаров и услуг", - отметили помимо прочего в НБУ.Там пообещали работать "на недопущение разбалансировки инфляционных ожиданий и удержания инфляционных процессов под контролем", а также проводить взвешенную монетарную политику.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ближний восток, нбу, нацбанк, цены, инфляция, топливо, газ, ситуация на украине сегодня