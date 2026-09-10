https://ukraina.ru/20260910/ikh-trogat-nelzya-ukraintsy-sovershayut-prestupleniya-v-polshe-i-ostayutsya-beznakazannymi-1083107490.html

Их трогать нельзя: украинцы совершают преступления в Польше и остаются безнаказанными

Их трогать нельзя: украинцы совершают преступления в Польше и остаются безнаказанными - 10.09.2026 Украина.ру

Их трогать нельзя: украинцы совершают преступления в Польше и остаются безнаказанными

Резкое ухудшение отношения поляков к украинцам и участившиеся атаки на них — это объективная реальность. Но статистика "преступлений на почве ненависти" в Польше стала заложником политики.

2026-09-10T07:04

2026-09-10T07:04

2026-09-10T07:04

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politico

конрад рэнкас

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На днях рупор европейских глобалистов, брюссельский портал POLITICO, опубликовал пропагандистскую статью под заголовком «Антиукраинский поворот в Польше перерастает в насилие».В ней польский либеральный журналист Войцех Кость утверждает, что националистические правые силы Польши якобы «превращают враждебное отношение к проживающим в стране примерно 1,5 миллионам украинцев в важную политическую тему, играя на недовольстве местного населения вопросами социальных выплат и историей времён Второй мировой – и всё это всего за год с небольшим до решающих парламентских выборов».Журналист упомянул заявления представителей оппозиционных правых партий Польши – «Конфедерации» (лишить украинских беженцев всех социальных пособий), «Права и Справедливости» (военная помощь Украине должна быть приостановлена ​​до тех пор, пока эта страна не изменит свою историческую политику) и «Конфедерации Польской короны» (киевский режим – нам не союзник и не друг, он – наш враг).Вот только сказано всё это было ещё в середине июля, да и примеры атак поляков в отношении украинцев (вербальных и физических), которые привёл Войцех Кость, тоже далеко не свежие.Почему же материал в POLITICO появился именно сейчас?Судя по реакции в польском сегменте социальных сетей, всё дело в непрекращающемся скандале, который вспыхнул ещё 24 августа. Тогда леволиберальное правительство Польши активно отмечало день независимости соседнего государства – Украины. В порыве любви к Киеву Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек отчитался о мерах, принятых польскими властями в ответ на проявления ненависти, направленные против граждан Украины.«Я вижу – ведь я не закрываю на это глаза, – что российская пропаганда делает с некоторыми поляками, и хочу заверить вас: как Генеральный прокурор я назначил по всей стране более 100 прокуроров, которые с февраля этого года совместно с полицией ведут активную работу по преследованию любых проявлений ненависти», – заявил тогда Журек.Эти слова вызвали бурную реакцию польской оппозиции в социальных сетях.«Полонофобия стала официальной доктриной терпящего крах правительства Дональда Туска. Журек задействовал 100 прокуроров для преследования поляков по абсурдным обвинениям в разжигании ненависти. Украинские преступники чувствуют себя в Польше вольготно, поскольку прокуроры заняты травлей поляков», – написал депутат от «Права и Справедливости» Януш Ковальский.«Вижу, что правительство Туска добилось прогресса. При Боднаре (предыдущий Генпрокурор Польши – прим.) прокуроры преследовали лишь солдат, охраняющих границы, а при Журеке они возьмутся за любого, кто осмелится сказать дурное слово об украинце», – написал Войцех Махульский, пресс-секретарь «Конфедерации».Журек бросился оправдываться, заявив, что сотня его прокуроров борется с преступлениями на почве ненависти, направленных против кого бы то ни было.«Разумеется, это затрагивает и граждан Польши, которые также становятся жертвами подобных преступлений, однако сегодня мы наблюдаем волну таких действий, направленных против иностранцев. Если гражданин Польши станет объектом агрессии со стороны гражданина Украины, мы будем вести дело таким же образом – при условии, что в основе лежит мотив ненависти», – заявил он.Вот только ни одного подобного случая ни Генпрокурор, ни его подчинённые не привели. А вот оппозиция сразу же вытащила на свет Божий вопиющую ситуацию в Сувалках — на севере Польши. Там ещё весной этого года после дворового состязания двух футбольных команд, состоящих из польских и украинских подростков, украинец жестоко избил поляка, обидевшись на проигранный матч. Но в итоге полиция стала лепить из жертвы преступника, и наоборот.Как рассказал в видеообращении один из лидеров «Конфедерации» Славомир Ментцен, польский подросток после избиения потерял сознание, позже выяснилось, что у него переломы костей глазницы и трещина черепа, пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.Его родители отправились в полицейский участок, чтобы заявить о нападении.«К их удивлению, в участке они увидели мать украинского подростка вместе с ним самим. Но он пришел туда не с повинной, а явился, чтобы подать заявление о преступлении – а именно об оскорблении на почве национальной принадлежности», – отметил Ментцен.Родители потерпевшего также сообщили, что сотрудники полиции и службы пробации через неделю пришли домой к избитому подростку и его товарищам по команде, и задавали им и их родителям унизительные вопросы.По словам Ментцена, государство превращает агрессора в жертву, а жертву – в виновного, просто потому, что нападавший был украинцем.«На данный момент предполагается проведение своего рода процедуры примирения в связи с избиением, но когда речь заходит о ксенофобии, сотрудники пробации уже начинают ходить по домам... получается, что ситуация для нас оборачивается совершенно иным образом», – сказал отец избитого подростка.Мужчина подчеркнул, что его сын учится на отлично, неоднократно бывал за границей, где общался с представителями различных культур. Родители потерпевшего и его товарищи по команде утверждают, что с ним никогда не возникало никаких проблем, а обвинения в якобы имевшей место «ксенофобии» были просто сфабрикованы.При этом мать украинского подростка в разговоре с Ментценом признала, что идею об «оскорблении на национальной почве» ей предложил адвокат как линию защиты сына. Политик упомянул и другие мотивы женщины: она могла опасаться потери права на проживание в Польше, и была готова отозвать жалобу, если бы родители польского подростка поступили так же.Полиция города Сувалки отказалась предоставить Ментцену подробности по этому делу, ссылаясь на то, что его фигурантами являются несовершеннолетние.Второй случай – связанный с оскорблением – не был столь однозначным, поэтому по нему было проведено расследование. По словам Гурского, оба дела переданы в специализированный суд по делам несовершеннолетних, но когда состоится его заседание – неизвестно.Не исключено, что суд по обвинению избитого польского подростка в «оскорблении на национальной почве» подчинённые Генпрокурора Журека попытаются превратить в очередную акцию «защиты украинских беженцев», как это массово происходит в последние месяцы. Ведь «красно-чёрная прокурорская сотня» только за первое полугодие 2026 года открыла 1141 дело, касающееся «преступлений на почве ненависти» в отношении граждан Украины. Из них 283 дела дошли до суда, и в 220 случаях были предъявлены реальные обвинения, по которым грозит вплоть до пяти лет тюрьмы.При этом реальных нападений на украинцев среди этих дел – единицы, в подавляющем большинстве речь идёт о постах и комментариях в социальных сетях или оскорблениях, спровоцированных самими украинцами.Например, недавний нашумевший случай в городе Бельско-Бяла, где две 11-летние девушки с Украины записали ругань в свой адрес из уст местного 54-летнего жителя, за что последнему грозит три года тюрьмы. Вот только эмоциональная реакция мужчины была вызвала тем, что девицы положили ноги в обуви на сиденья рядом, при этом коммунальный перевозчик не просто не выдвинул никаких претензий, но ещё и публично оправдывал провокаторш.Как сказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас, именно наглость самих украинцев провоцирует стихийные проявления протеста поляков, которые, впрочем, весьма далеки от какой-либо организованной кампании, ведь ни одна политическая сила в Польше не призывает к погромам – это выдумка мейнстримных СМИ.«Подпитывание нарратива о том, что «злые поляки избивают украинских детей», служит не просто алиби для продолжения финансирования Киева властями в Варшаве.Это также часть всё более явной реваншистской пропаганды на Украине, направленной на поиск нового врага после проигранной войны с Россией. При этом в Киеве по-прежнему полагают, что СВО не достигнет всех своих целей, следовательно, контроль над значительной частью украинской территории останется в руках олигархов и нацистов, находящихся под защитой англосаксов», – считает Рэнкас.По его словам, подобная нацистская опухоль, зародившаяся на части бывших польских «Восточных Кресов» (восточных окраин, ныне Западная Украина – Ред.), очевидно, стала бы провоцировать конфронтацию под предлогом «защиты украинского меньшинства и мигрантов» на территориях Польши, Венгрии, Румынии, Приднестровья и Белоруссии.«Именно такой сценарий характерен для пропаганды, наблюдаемой сегодня в Третьей Польской Республике, – пропаганды, которая до тошноты изображает украинских хулиганов и мошенников, незаконно получающих пособия, «невинными жертвами польского национализма».Эта стратегия поразительно напоминает сетования Геббельса накануне вторжения в Польшу в сентябре 1939 года, а также современные попытки бандеровцев отрицать ответственность за геноцид поляков – совершенный с особой жестокостью на Волыни, в Восточной Малопольще, на Люблинщине и в Подкарпатье во время и сразу после Второй мировой войны», – говорит польский эксперт.Он предупреждает: когда украинские нацисты придут к полякам с топорами в руках – и с оружием, полученным, в частности, от Варшавы, – они тоже будут плакаться о своей горькой доле, утверждая, что это вовсе не резня, а всего лишь рядовой «этнический конфликт».При этом, по словам Рэнкаса, нормальные поляки прекрасно отличают подобную публику, как и толпы молодых украинских хулиганов, бесчинствующих в автобусах и дорогих клубах, от тех украинцев, кто просто хочет жить честно и спокойно работать.«В идеале – в собственной безопасной стране, свободной от воров, нацистов и западных кураторов. Именно этого мы искренне желаем украинцам на их дальнейшем пути», – резюмировал Рэнкас.

https://ukraina.ru/20260904/polsha-nachala-rassylku-mobilizatsionnykh-kartochek-k-chemu-gotovitsya-varshava-1083013407.html

https://ukraina.ru/20260906/zatkni-ukrainskuyu-mordu-v-polskom-peremyshle-chinovnitsa-publichno-unizila-ukrainku-1083036188.html

https://ukraina.ru/20260827/polskiy-lvov-protiv-russkogo-donetska-1082832420.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, киев, василий боднар, украина.ру, politico, конрад рэнкас