https://ukraina.ru/20260909/nedovolstvo-zelenskim-provaly-vsu-zaschita-pravoslavnykh-naukraine-khronika-sobytiy-na-utro-9-sentyabrya-1083090587.html

Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября

Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября - 09.09.2026 Украина.ру

Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября

Глава МИД Германии обрушился с критикой на Зеленского. ВС РФ уничтожают противника и технику. Москва пытается защитить православных на Украине

2026-09-09T09:00

2026-09-09T09:00

2026-09-09T09:06

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Германия начинает разговаривать с Киевом в гораздо более жестком и прагматичном ключе. Как пишет немецкое издание Bild, руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханн Вадефуль открыто высказал Владимиру Зеленскому свои претензии. Берлину категорически не нравится, что на фоне колоссальных финансовых вливаний украинская сторона практически не берет в расчет экономические и оборонные интересы немецкого государства. Министр пояснил: ему становится все сложнее оправдывать многомиллиардную поддержку Украины перед собственными налогоплательщиками, пока Киев обходит вниманием заводы Германии. Сейчас немецкие власти совершенно не удовлетворены тем, сколько заказов размещается на их предприятиях. Они требуют, чтобы ВПК Германии обязательно вовлекался в закупки вооружения. Вадефуль отдельно подчеркнул, что лично призывал украинское руководство исправить эту ситуацию во время своего прошлого визита в Киев.Помимо коммерческих претензий, глава немецкого МИД затронул еще одну чувствительную тему — судьбу украинских беженцев, заявив о готовности помочь Киеву вернуть на родину мужчин призывного возраста. По словам министра, государственные службы Германии обладают базами данных на уехавших. Чиновник дал понять, что скрыться от внимания ведомств уклонистам не удастся.И хотя Вадефуль поспешил сделать оговорку, что этот процесс должен происходить добровольно и без насильственных мер, сама готовность поднять базы данных показывает: отсидеться в Европе у украинских мужчин не получится.Такие сигналы со стороны Берлина звучат на фоне острейшего кадрового голода в рядах ВСУ. По данным Евростата, в странах Евросоюза сейчас находятся около 1,1 миллиона украинских мужчин от 18 до 64 лет, которые по закону подходят для мобилизации. Больше всего таких беженцев уехало именно в Германию, Чехию и Польшу. До сих пор специальный статус позволял им жить, работать, лечиться и получать пособия в Европе. По закону эти льготы действуют до марта 2028 года, однако слова европейских политиков показывают, что эти гарантии могут сгореть гораздо раньше.Тем временем на Украине мобилизационные мероприятия давно превратились в жесткую силовую охоту на граждан, что оборачивается скандалами и провоцирует открытые протесты населения.Провалы ВСУВ ночь на среду и утром взрывы гремели в украинской столице, Киевской области, Николаеве, Харькове и области, Днепропетровске, Ромнах Сумской области и Одесской области. В Киеве зафиксировали прилеты на окраинах города, а в Голосеевском районе, в микрорайоне Корчеватое, после попаданий вспыхнули склады. В Киевской области под атаку беспилотников попало Триполье, а также окрестности Василькова.Для атаки на Николаев и его окрестности, по данным мониторинговых каналов, было использовано как минимум 11 "Бандеролей", две "Герани" и шесть управляемых авиабомб. Это привело к крупным пожарам. Украинские СМИ сообщили о ракетном ударе по портовой инфраструктуре Николаева, а местные телеграм-каналы заявили, что реактивные "Герани" дважды ударили по гипермаркету "METRO".Под удар попала и Одесская область, где беспилотники атаковали село Староказачье.В Днепропетровске после атаки "Гераней" возникло несколько пожаров — местные власти посетовали, что горит склад стройматериалов. В Харькове, по информации властей, в результате прилетов загорелся склад в Холодногорском районе, в Изюмском районе гремят взрывы.Кроме прочего, тактическая авиация совершила пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части Запорожской области.Пока в тылу уничтожаются объекты снабжения, украинские войска теряют технику на прифронтовых дорогах. Бойцы российской группировки "Центр" ликвидировали скрытую позицию противника, состоявшую из более чем 40 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении. Как объяснили в Министерстве обороны РФ, военные инженеры во время очистки дороги от мин обнаружили замаскированную засаду, где находилось свыше сорока вражеских FPV-дронов. Все аппараты были уничтожены.Сейчас пристальное внимание приковано к ситуации к югу от Дружковки. Там развиваются боевые действия в районе Алексеево-Дружковки, где российские подразделения давят на оборонительные рубежи оппонентов с нескольких направлений, постепенно зажимая их в кольцо. Кроме того, россияне продвинулись со стороны Куртовки и Райского, сумев подойти к южной черте Дружковки примерно на расстояние одного километра. Параллельно штурмовые действия идут к востоку от города. На подступах к Славянско-Краматорской агломерации фиксируются плотные боестолкновения. Российские штурмовики продвигаются вперед через небольшие поселения, низины и лесные массивы, грамотно используя сложный рельеф местности. Одним из ключевых мест остается северо-восточный сектор на подступах к Краматорску. Здесь ВС РФ закрепились на отвоеванных позициях и увеличивают зону контроля.На Ореховском участке в Запорожской области российские силы не просто забирают под контроль новые позиции, но и бьют по путям снабжения украинских формирований, пытаясь полностью сломать логистику ВСУ. Напряженная обстановка сохраняется и в зоне ответственности группировки войск "Восток". Там идут боевые действия возле Терноватого, Новопавловки и Муравки. Россиянам критически важно обезопасить фланги, так как ВСУ контратаками пытаются затормозить российское наступление.Параллельно армия России расширяет контролируемые территории в Харьковской области. Накануне от Министерства обороны РФ поступили данные об освобождении населенных пунктов Долгенькое и Березники. Бойцы группировки "Север" продолжают наращивать внешние рубежи окружения украинской группировки, одновременно с этим все сильнее затягивая внутреннее кольцо.Защита православных на УкраинеРоссия собирается поднять в ООН тему православных священников, которые пропали на Украине. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ Михаил Мелех. В конце августа министерство опубликовало на своем сайте доклад о преступлениях киевского режима против Украинской православной церкви (УПЦ), ее служителей и прихожан. По этим данным, за последние полтора года в стране бесследно исчез как минимум 21 священник. Мелех подчеркнул в интервью журналистам в Женеве, что Москва продолжит поднимать этот вопрос и готова детально говорить с правозащитниками на международных площадках по поводу каждого человека из этого списка.Также Россия ждет более активной реакции от Ватикана. Текст доклада глава МИД России Сергей Лавров передал руководителю дипслужбы Ватикана архиепископу Полу Ричарду Галлахеру, когда тот приезжал в Россию. Мелех объяснил, что международным миссиям сейчас трудно собирать информацию, так как Украина стала для них "серой зоной". В Ватикане знают о гонениях на УПЦ, но, возможно, не знают всех деталей. Переданный доклад как раз должен помочь руководству Ватикана высказаться по этой теме более четко и рельефно.Кроме того, Россия продолжит говорить о защите верующих на Украине с американскими переговорщиками. Мелех заверил, что этот вопрос звучит в контактах с США. По его словам, взгляды России и Америки на защиту христиан и сохранение традиционных ценностей довольно близки. Российская сторона и дальше будет убеждать США в том, что права верующих на Украине нужно защитить, хотя пока нет ощущения, что в Вашингтоне всерьез хотят решать эту проблему.Все эти дипломатические усилия предпринимаются на фоне масштабных гонений, которые Киев устроил на каноническую Украинскую православную церковь. Под предлогом связей с Россией ее запрещают в разных регионах. Служба безопасности Украины устраивает обыски в поисках "антиукраинской деятельности" и заводит уголовные дела на священников, многие из которых сейчас сидят под арестом.Подробнее - в материале "Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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