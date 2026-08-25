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"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева

"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева - 25.08.2026 Украина.ру

"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева

Пути долгосрочного и устойчивого урегулирования ситуации вокруг Украины стали главной темой переговоров между главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает 25 августа РИА Новости

2026-08-25T14:42

2026-08-25T14:42

2026-08-25T15:09

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На совместной пресс-конференции по итогам встречи Галлахер подчеркнул, что стороны подробно обсудили трагический характер украинского конфликта и сосредоточились на поиске реальных дипломатических механизмов для достижения прочного мира. В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что Москва высоко ценит взвешенный и сбалансированный подход Святого Престола к происходящим событиям.Во время беседы Лавров детально обозначил принципиальную позицию Москвы, которая настаивает на разрешении кризиса исключительно через устранение его фундаментальных первопричин. Российский министр также выразил надежду, что Ватикан использует свои каналы коммуникации с Киевом, чтобы повлиять на гуманитарную ситуацию в стране. В частности, Москва рассчитывает, что представители Святого Престола в ходе контактов с украинским руководством поднимут вопросы дискриминации и запрета русского языка, а также обратят пристальное внимание на последовательные действия киевского режима, который на законодательном уровне ведёт дело к полному уничтожению канонической Украинской православной церкви.Подробнее - в материале МИД заявил о культивировании Киевом риторики ненависти в отношении УПЦ на сайте Украина.ру.

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