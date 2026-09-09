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"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства
"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства - 09.09.2026 Украина.ру
"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства
Владимир Зеленский с детства любил мясорубку и это заметно по его нынешним политическим решениям. Об этом 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-09T12:57
2026-09-09T12:57
2026-09-09T12:57
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В ходе брифинга Захарова провела параллели между политикой, которую проводит Зеленский и его детством. Она напомнила о любимой игрушке украинского руководителя - её он предпочитал в детстве другим игрушкам. По словам Захаровой, это многое объясняет в практике повзрослевшего Зеленского. В частности, практика массовой насильственной мобилизации на Украине указывает на последствия таких детских забав."Мясорубка - об этом говорила его мама в интервью. Сказала, что мальчик Володя Зеленский, когда приходил из детского сада, дома у него была любимая игрушка — мясорубка. Всякое , конечно, в жизни бывает. Но это не то, чтобы у него не было игрушек - были игрушки. Просто эта штука была любимой. Вот теперь эту мясорубку он создал в своей собственной стране", — рассказала Захарова.По её мнению, теперь Зеленский "проворачивает в фарш" обманутых им соотечественников, "периодически вынимая нужные органы для того, чтобы продать за границу".Тем временем на Украине мобилизационные мероприятия давно превратились в жесткую силовую охоту на граждан, что оборачивается скандалами и провоцирует открытые протесты населения. Германия, Польша и другие государства ЕС одобряют практики киевского режима и выражают готовность помочь комплектованию ВСУ сбежавшими с Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сыктывкар, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, мобилизация на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Россия, Сыктывкар, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЕС, мобилизация на Украине, ситуация на Украине
"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства
Владимир Зеленский с детства любил мясорубку и это заметно по его нынешним политическим решениям. Об этом 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ходе брифинга Захарова провела параллели между политикой, которую проводит Зеленский и его детством. Она напомнила о любимой игрушке украинского руководителя - её он предпочитал в детстве другим игрушкам.
По словам Захаровой, это многое объясняет в практике повзрослевшего Зеленского. В частности, практика массовой насильственной мобилизации на Украине указывает на последствия таких детских забав.
"Мясорубка - об этом говорила его мама в интервью. Сказала, что мальчик Володя Зеленский, когда приходил из детского сада, дома у него была любимая игрушка — мясорубка. Всякое , конечно, в жизни бывает. Но это не то, чтобы у него не было игрушек - были игрушки. Просто эта штука была любимой. Вот теперь эту мясорубку он создал в своей собственной стране", — рассказала Захарова.
По её мнению, теперь Зеленский "проворачивает в фарш" обманутых им соотечественников, "периодически вынимая нужные органы для того, чтобы продать за границу".
Тем временем на Украине мобилизационные мероприятия давно превратились в жесткую силовую охоту на граждан, что оборачивается скандалами и провоцирует открытые протесты населения. Германия, Польша и другие государства ЕС одобряют практики киевского режима и выражают готовность помочь комплектованию ВСУ сбежавшими с Украины.
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