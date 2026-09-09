"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства - 09.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260909/myasorubka-v-mid-rf-rasskazali-o-lyubimoy-igrushke-zelenskogo-s-detstva-1083094704.html
"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства
"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства - 09.09.2026 Украина.ру
"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства
Владимир Зеленский с детства любил мясорубку и это заметно по его нынешним политическим решениям. Об этом 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-09T12:57
2026-09-09T12:57
новости
украина
россия
сыктывкар
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
ес
мобилизация на украине
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076266349_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_69810806230ac10e98d1d4a170b07308.jpg
В ходе брифинга Захарова провела параллели между политикой, которую проводит Зеленский и его детством. Она напомнила о любимой игрушке украинского руководителя - её он предпочитал в детстве другим игрушкам. По словам Захаровой, это многое объясняет в практике повзрослевшего Зеленского. В частности, практика массовой насильственной мобилизации на Украине указывает на последствия таких детских забав."Мясорубка - об этом говорила его мама в интервью. Сказала, что мальчик Володя Зеленский, когда приходил из детского сада, дома у него была любимая игрушка — мясорубка. Всякое , конечно, в жизни бывает. Но это не то, чтобы у него не было игрушек - были игрушки. Просто эта штука была любимой. Вот теперь эту мясорубку он создал в своей собственной стране", — рассказала Захарова.По её мнению, теперь Зеленский "проворачивает в фарш" обманутых им соотечественников, "периодически вынимая нужные органы для того, чтобы продать за границу".Тем временем на Украине мобилизационные мероприятия давно превратились в жесткую силовую охоту на граждан, что оборачивается скандалами и провоцирует открытые протесты населения. Германия, Польша и другие государства ЕС одобряют практики киевского режима и выражают готовность помочь комплектованию ВСУ сбежавшими с Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
сыктывкар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076266349_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_10f834a560d3f28b2d228970e2282e68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сыктывкар, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, мобилизация на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Россия, Сыктывкар, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЕС, мобилизация на Украине, ситуация на Украине

"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства

12:57 09.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский с детства любил мясорубку и это заметно по его нынешним политическим решениям. Об этом 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ходе брифинга Захарова провела параллели между политикой, которую проводит Зеленский и его детством. Она напомнила о любимой игрушке украинского руководителя - её он предпочитал в детстве другим игрушкам.
По словам Захаровой, это многое объясняет в практике повзрослевшего Зеленского. В частности, практика массовой насильственной мобилизации на Украине указывает на последствия таких детских забав.
"Мясорубка - об этом говорила его мама в интервью. Сказала, что мальчик Володя Зеленский, когда приходил из детского сада, дома у него была любимая игрушка — мясорубка. Всякое , конечно, в жизни бывает. Но это не то, чтобы у него не было игрушек - были игрушки. Просто эта штука была любимой. Вот теперь эту мясорубку он создал в своей собственной стране", — рассказала Захарова.
По её мнению, теперь Зеленский "проворачивает в фарш" обманутых им соотечественников, "периодически вынимая нужные органы для того, чтобы продать за границу".
Тем временем на Украине мобилизационные мероприятия давно превратились в жесткую силовую охоту на граждан, что оборачивается скандалами и провоцирует открытые протесты населения. Германия, Польша и другие государства ЕС одобряют практики киевского режима и выражают готовность помочь комплектованию ВСУ сбежавшими с Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСыктывкарВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЕСмобилизация на Украинеситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:58"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада
13:33Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп
13:18Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп
12:57"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства
12:40Роман с ГУР: украинская разведка под видом девушек вербует россиян на сайтах знакомств
12:30Бессент провел параллель между Украиной и Германией после Второй мировой
12:23Армия России контролирует Озёрное в Харьковской области
11:56Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине
11:11Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России
11:10"Пусть Украина этим буфером станет": Лавров о гарантиях мира
10:40"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП
10:34Выход на следующий этап развития России: Казаков о переключении тумблера новой стратегии
09:59Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов
09:58В ожидании "грандиозного шухера": что происходит в Одессе и при чем тут "Новый Иерусалим" Кушнера
09:28Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне
09:27Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы
09:02Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского
09:01Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик
09:00Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября
08:06МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы
Лента новостейМолния