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"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства

"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства - 09.09.2026 Украина.ру

"Мясорубка": в МИД РФ рассказали о любимой игрушке Зеленского с детства

Владимир Зеленский с детства любил мясорубку и это заметно по его нынешним политическим решениям. Об этом 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-09T12:57

2026-09-09T12:57

2026-09-09T12:57

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В ходе брифинга Захарова провела параллели между политикой, которую проводит Зеленский и его детством. Она напомнила о любимой игрушке украинского руководителя - её он предпочитал в детстве другим игрушкам. По словам Захаровой, это многое объясняет в практике повзрослевшего Зеленского. В частности, практика массовой насильственной мобилизации на Украине указывает на последствия таких детских забав."Мясорубка - об этом говорила его мама в интервью. Сказала, что мальчик Володя Зеленский, когда приходил из детского сада, дома у него была любимая игрушка — мясорубка. Всякое , конечно, в жизни бывает. Но это не то, чтобы у него не было игрушек - были игрушки. Просто эта штука была любимой. Вот теперь эту мясорубку он создал в своей собственной стране", — рассказала Захарова.По её мнению, теперь Зеленский "проворачивает в фарш" обманутых им соотечественников, "периодически вынимая нужные органы для того, чтобы продать за границу".Тем временем на Украине мобилизационные мероприятия давно превратились в жесткую силовую охоту на граждан, что оборачивается скандалами и провоцирует открытые протесты населения. Германия, Польша и другие государства ЕС одобряют практики киевского режима и выражают готовность помочь комплектованию ВСУ сбежавшими с Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сыктывкар, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, мобилизация на украине, ситуация на украине