Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков - 28.09.2026 Украина.ру
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Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков
Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков - 28.09.2026 Украина.ру
Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков
Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о возможностях ВСУ в войне городов и оценил накопительный эффект от ударов... Украина.ру, 28.09.2026
2026-09-28T14:52
2026-09-28T14:52
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сво
владимир зеленский
удары
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бпла
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Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о возможностях ВСУ в войне городов и оценил накопительный эффект от ударов ВС России по объектам на Украине:00:33 – Возможности Украины в войне городов;06:20 – Способности ВС РФ защитить небо; 08:11 – Во что обходятся налёты ВСУ на регионы России?10:54 – Что выторгует Зеленский у США?11:52 – Накопительный эффект от ударов ВС РФ по Украине;15:55 – Нужен ли России свой Palantir?17:44 – Оперативная обстановка на ЛБС и "красные линии" с Британией. *в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Алексей Леонков в ТГ: https://t.me/LeoAnalitics
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видео, сво, владимир зеленский, удары, ракетные удары по украине, красные линии, британия, налеты, бпла, война, оружие, вооружения, защита, беспилотники, видео
Видео, СВО, Владимир Зеленский, удары, ракетные удары по Украине, красные линии, Британия, налеты, БПЛА, война, оружие, вооружения, защита, беспилотники

Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков

14:52 28.09.2026
 
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Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о возможностях ВСУ в войне городов и оценил накопительный эффект от ударов ВС России по объектам на Украине:

00:33 – Возможности Украины в войне городов;
06:20 – Способности ВС РФ защитить небо;
08:11 – Во что обходятся налёты ВСУ на регионы России?
10:54 – Что выторгует Зеленский у США?
11:52 – Накопительный эффект от ударов ВС РФ по Украине;
15:55 – Нужен ли России свой Palantir?
17:44 – Оперативная обстановка на ЛБС и "красные линии" с Британией.

*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Алексей Леонков в ТГ: https://t.me/LeoAnalitics
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