Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков
Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о возможностях ВСУ в войне городов и оценил накопительный эффект от ударов ВС России по объектам на Украине:
00:33 – Возможности Украины в войне городов;
06:20 – Способности ВС РФ защитить небо;
08:11 – Во что обходятся налёты ВСУ на регионы России?
10:54 – Что выторгует Зеленский у США?
11:52 – Накопительный эффект от ударов ВС РФ по Украине;
15:55 – Нужен ли России свой Palantir?
17:44 – Оперативная обстановка на ЛБС и "красные линии" с Британией.
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Алексей Леонков в ТГ: https://t.me/LeoAnalitics
00:33 – Возможности Украины в войне городов;
06:20 – Способности ВС РФ защитить небо;
08:11 – Во что обходятся налёты ВСУ на регионы России?
10:54 – Что выторгует Зеленский у США?
11:52 – Накопительный эффект от ударов ВС РФ по Украине;
15:55 – Нужен ли России свой Palantir?
17:44 – Оперативная обстановка на ЛБС и "красные линии" с Британией.
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Алексей Леонков в ТГ: https://t.me/LeoAnalitics
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