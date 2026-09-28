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Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков

Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков - 28.09.2026 Украина.ру

Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков

Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о возможностях ВСУ в войне городов и оценил накопительный эффект от ударов... Украина.ру, 28.09.2026

2026-09-28T14:52

2026-09-28T14:52

2026-09-28T14:52

видео

сво

владимир зеленский

удары

ракетные удары по украине

красные линии

британия

налеты

бпла

война

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Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о возможностях ВСУ в войне городов и оценил накопительный эффект от ударов ВС России по объектам на Украине:00:33 – Возможности Украины в войне городов;06:20 – Способности ВС РФ защитить небо; 08:11 – Во что обходятся налёты ВСУ на регионы России?10:54 – Что выторгует Зеленский у США?11:52 – Накопительный эффект от ударов ВС РФ по Украине;15:55 – Нужен ли России свой Palantir?17:44 – Оперативная обстановка на ЛБС и "красные линии" с Британией. *в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Алексей Леонков в ТГ: https://t.me/LeoAnalitics

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видео, сво, владимир зеленский, удары, ракетные удары по украине, красные линии, британия, налеты, бпла, война, оружие, вооружения, защита, беспилотники, видео