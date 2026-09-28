https://ukraina.ru/20260928/slovo-popytka-zapada-oslabit-razvalit-i-razgrabit-rossiyu-zakonchitsya-fiasko-1083481794.html

Slovo: "Попытка Запада ослабить, развалить и разграбить Россию закончится фиаско"

Slovo: "Попытка Запада ослабить, развалить и разграбить Россию закончится фиаско" - 28.09.2026 Украина.ру

Slovo: "Попытка Запада ослабить, развалить и разграбить Россию закончится фиаско"

Запад вложил колоссальные ресурсы и политический капитал в противостояние с Россией, однако в случае прямого столкновения его ждет фиаско, пишет 28 сентября издание Slovo

2026-09-28T17:56

2026-09-28T17:56

2026-09-28T17:56

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военная эскалация

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Как отмечает издание, огромные средства, направленные на поддержку Киева, не приближают Запад к успеху — по мере затягивания конфликта шансы на победу становятся все призрачнее. Россия при этом не спешит с эскалацией, предпочитая методично ослаблять украинскую армию и инфраструктуру, задействованную ВСУ.В публикации подчеркивается, что рассчитывать на победу в противостоянии с ядерной державой не приходится. Кроме того, американские гарантии безопасности для Европы могут не сработать из-за занятости США войной с Ираном.Как отмечается в материале, если "некоторым умным людям в Брюсселе" придет в голову игнорировать российские "красные линии", заявив, что, возможно, их и не существует, можно ожидать, что военный ответ России на Западе "будет жестче, чем война", которую они ведут на Украине. С российской точки зрения, украинцы введены в заблуждение и подвергаются манипуляциям со стороны лживого Запада.По мнению автора статьи, Запад, как виновник страданий России и Украины, воспринимается как полноценный враг, который при поддержке украинских неонацистов "придерживается наследия Адольфа Гитлера". Этот российский нарратив необходимо учитывать при прогнозировании российской реакции.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.

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