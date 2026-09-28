https://ukraina.ru/20260928/istorik-zalesskiy-opyt-razgromlennoy-germanii-pomozhet-sprognozirovat-sudbu-ukrainy-i-evropy-1083478341.html

Историк Залесский: опыт разгромленной Германии поможет спрогнозировать судьбу Украины и Европы

Историк Залесский: опыт разгромленной Германии поможет спрогнозировать судьбу Украины и Европы - 28.09.2026 Украина.ру

Историк Залесский: опыт разгромленной Германии поможет спрогнозировать судьбу Украины и Европы

Министр финансов США Скотт Бессент сравнил Украину с нацистской Германией и задался вопросом, как ей удалось вернуться в мировое сообщество. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин Залесский

2026-09-28T15:01

2026-09-28T15:01

2026-09-28T15:01

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Говоря о теме форума, историк отметил, что с учетом исторического опыта Германии в XX веке можно попытаться спрогнозировать развитие событий на Украине и в целом в Европе.Залесский заявил, что никогда не мог подумать, что выступление на форуме, посвященном Третьей мировой войне, начнет с цитирования руководящего сотрудника администрации США. "9 сентября российская и зарубежная пресса опубликовала интервью, в котором министр финансов США Скотт Бессент дал ультраправому изданию Breitbart. Там он сравнил Украину с нацистской Германией, проигравшей Вторую мировую войну", — пояснил он.По словам историка, упор министр финансов США сделал на другом. "Бессент говорил о том, что ему интересен вопрос о том, как полностью разгромленной Германии после войны удалось вернуться в мировое сообщество. "Здесь есть определенный путь. И для Украины тоже есть такой путь", — сказал Бессент", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что на этом исторические познания американского чиновника закончились, выводы он сделать не смог, но фактом остается то, что он это сказал. "И стал очень интересен вопрос, который он поднял, не думая об этом. И этот вопрос чрезвычайно важен и интересен в смысле темы сегодняшнего форума", — уточнил Залесский.Он добавил, что с учетом исторического опыта Германии в XX веке можно попытаться спрогнозировать развитие событий на Украине и в целом в Европе. "В первой половине XX века Германия, как мы прекрасно знаем, проиграла не одну войну. И вот здесь есть принципиальные различия в результатах этой войны для Германии, которые можно применить к Украине", — резюмировал историк.Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".

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новости, германия, украина, сша, украина.ру, вторая мировая война, третья мировая война, сво, европа, война