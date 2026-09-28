https://ukraina.ru/20260928/predal-donbass-i-sponsiroval-palachey-akhmetov-iz-khozyaina-donetska-prevratilsya-v-koshelek-neonatsistov-1083473473.html

Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов

Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов - 28.09.2026 Украина.ру

Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов

Донецкий олигарх Ринат Ахметов войдет в историю Донбасса не только как предатель и коллаборационист, бросивший свой родной регион и вставший на сторону украинских националистов, но и как человек, на деньги которого спонсировались эти самые националисты, много лет заливавшие Донбасс кровью мирных жителей

2026-09-28T16:02

2026-09-28T16:02

2026-09-28T16:58

эксклюзив

ринат ахметов

андрей билецкий

"азов"

3-й армейский корпус всу

мариуполь

днр

донбасс

азовсталь

александр чаленко

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Речь идет о бригадных генералах — Андрее Билецком** и Денисе Прокопенко, а также их "Азове"*** и "азовцах". Да, формально первый, в отличие от второго, сейчас командует Третьим армейским корпусом Сухопутных войск Украины, военнослужащие которого являются основой украинского гарнизона "пояса крепостей" Краматорско-Славянской агломерации. Однако костяк этого подразделения составляют те самые "азовцы", что кошмарили восставший Донбасс еще в 2014 году.В июле 2023 года Басманный суд Москвы арестовал имущество Ахметова, которое у него было на территории России. Причина: олигарх спонсировал подразделения нацистского "Азова". И тут нет никакой натяжки. Еще до СВО даже американский Конгресс запретил поставлять американское оружие "азовцам", т.к. последние были признаны неонацистами. Одни только нацистские символы "Азова" — Черное солнце и Волчий крюк (тактический знак одной из танковых дивизий СС времен Второй мировой) — чего стоят. Это не говоря уже о расистской идеологии, появлявшихся время от времени в социальных сетях фотографиях с нацистскими знаменами, прохождении многими западными неонацистами военной практики в этом подразделении и т.д.Поэтому в декабре 2024 года к решению Басманного суда добавилось еще и решение российского Министерства юстиции внести Ахметова в составе объединения в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.Те, кто знаком с историей Русской весны в Донбассе и войны 2014–2015 гг. в этом регионе, прекрасно знают, что сотрудничество Ахметова с "азовцами" началось еще весной 2014 года.После государственного переворота в Киеве в феврале и начала активных протестов в Донбассе Ахметов решил взять под свой контроль активистов Русской весны, чтобы с их помощью надавить на майданщиков, пришедших к власти: мол, дайте региону автономию, а я уже с "сепаратистами" сумею договориться. Однако "сепаратисты" не пошли на сотрудничество и 7 апреля 2014 года провозгласили ДНР. Именно с подачи Ахметова в начале марта киевской "Альфой" в Донецке был арестован "народный губернатор Донецкой области" Павел Губарев, деятельность которого, как считали донецкие ахметовцы (в частности, секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко), вышла из-под контроля.Ахметов, понимая, что заигрался в "донбасский сепаратизм", резко стал поддерживать "единство Донбасса с Украиной". Он стал организовывать в Донецке митинги сторонников Майдана, привозя из Киева "поезда дружбы", но эти активисты, "получив по голове" от дончан, быстро ретировались и больше в шахтерский регион не ездили — жизнь дороже.Ахметов понимал, что отделение Донбасса от Украины грозит ему потерей собственности, в частности "Азовстали" и меткомбината им. Ильича в Мариуполе, а также Мариупольского порта, через который вывозилась на экспорт продукция его предприятий.Поэтому он сначала организовал в Мариуполе рабочие дружины из своих работников, которые были призваны "следить за порядком" в городе, надеясь, что они дадут отпор "сепарам". Однако рабочие встали на сторону ДНР. Мало того, помогли защитить город от налета на него украинских нацистов 9 мая и отказались участвовать в предупредительной забастовке против "сепаратизма", объявленной Ахметовым 19–20 мая.Поняв, что с мариупольскими рабочими каши не сваришь, он принял решение подавить восстание в Мариуполе силами бандеровских формирований, ставших тогда активно собираться в Киеве, Днепропетровске и Харькове. 20 мая он окончательно покинул Донецк. Кстати, спустя пять дней после этого дончане попытались штурмом взять его дом на территории, принадлежащей Донецкому ботаническому саду, однако тогдашняя городская власть сделать им этого не дала.13 июня, когда на севере ДНР — под Славянском и Краматорском, а также вдоль границы ЛДНР с Россией полным ходом шли боевые действия, именно бандеровский батальон "Азов" при поддержке другого бандеровского батальона — "Днепр-1"***, увы, сумел зачистить Мариуполь от "сепаров". С Билецким и "Азовом" Ахметов договаривался через Арсена Авакова**, ставшего после госпереворота министром внутренних дел. Вот тогда военизированные структуры Билецкого стали "Азовом". Именно они взяли под контроль всю собственность Ахметова в Мариуполе. Именно "азовцы" зачищали город от активистов Русской весны. Их база находилась в курортном поселке Урзуф рядом с Мариуполем.В 2022 году "азовцы" под руководством Дениса "Рэдиса" Прокопенко были в Мариуполе. Ныне он бригадный генерал и командует попавшим в окружение украинским гарнизоном Доброполья, а тогда он руководил обороной "Азовстали". Ахметов после вспоминал, что общался с Прокопенко по "Старлинку". В начале июня "Рэдис" сдался в плен российской армии. Год "отсидел" в пятизвездочном отеле в Турции, а потом вернулся на Украину.С 2022 года Ахметов запустил военный проект "Стальной фронт", который спонсирует в том числе и "азовцев" Билецкого и Прокопенко. Выделенная сумма составляет миллиард гривен. Он также купил десятки квартир ветеранам "Азова".Так, в этом году помощь подразделению Прокопенко составила 600 млн гривен: 161 млн на РЭБ, 214 млн на ударные и разведывательные дроны, 16 млн — на автомобили. Также закупаются комплекты спутниковой системы "Старлинк" и даже бронетранспортеры и наземная роботизированная техника. И это не считая бронежилетов, шлемов, медицинского оборудования.Начал работу гуманитарный проект "Сердце Азовстали", на который выделено 1,6 млрд гривен. На эти деньги не только покупают квартиры, но и лечат "азовцев".Аналогичную помощь получает и Третий армейский корпус Билецкого.Так что, как видим, Ахметов за 12 лет войны в Донбассе сумел заработать не только на презрение и ненависть дончан, но и на большое уголовное дело за поддержку неонацистов.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Деятельность организации запрещена в РФЧитайте также статью Александра Чаленко Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60

https://ukraina.ru/20260921/dvorets-pod-izumrudnoy-kryshey-i-obekty-kotorye-ne-bombyat-vsu-chego-zhdet-oligarkh-akhmetov-v-svoi-60-1083331839.html

https://ukraina.ru/20260922/poyas-krepostey-kotorye-vsu-sozdali-v-donbasse-chto-eto-i-kak-rossiyskaya-armiya-ego-osvobozhdaet-1083352689.html

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, ринат ахметов, андрей билецкий, "азов", 3-й армейский корпус всу, мариуполь, днр, донбасс, азовсталь, александр чаленко