Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов - 28.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260928/predal-donbass-i-sponsiroval-palachey-akhmetov-iz-khozyaina-donetska-prevratilsya-v-koshelek-neonatsistov-1083473473.html
Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов
Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов - 28.09.2026 Украина.ру
Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов
Донецкий олигарх Ринат Ахметов войдет в историю Донбасса не только как предатель и коллаборационист, бросивший свой родной регион и вставший на сторону украинских националистов, но и как человек, на деньги которого спонсировались эти самые националисты, много лет заливавшие Донбасс кровью мирных жителей
2026-09-28T16:02
2026-09-28T16:58
эксклюзив
ринат ахметов
андрей билецкий
"азов"
3-й армейский корпус всу
мариуполь
днр
донбасс
азовсталь
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083473315_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad75fa3c75a67b3edc6769c2c259e0a4.jpg
Речь идет о бригадных генералах — Андрее Билецком** и Денисе Прокопенко, а также их "Азове"*** и "азовцах". Да, формально первый, в отличие от второго, сейчас командует Третьим армейским корпусом Сухопутных войск Украины, военнослужащие которого являются основой украинского гарнизона "пояса крепостей" Краматорско-Славянской агломерации. Однако костяк этого подразделения составляют те самые "азовцы", что кошмарили восставший Донбасс еще в 2014 году.В июле 2023 года Басманный суд Москвы арестовал имущество Ахметова, которое у него было на территории России. Причина: олигарх спонсировал подразделения нацистского "Азова". И тут нет никакой натяжки. Еще до СВО даже американский Конгресс запретил поставлять американское оружие "азовцам", т.к. последние были признаны неонацистами. Одни только нацистские символы "Азова" — Черное солнце и Волчий крюк (тактический знак одной из танковых дивизий СС времен Второй мировой) — чего стоят. Это не говоря уже о расистской идеологии, появлявшихся время от времени в социальных сетях фотографиях с нацистскими знаменами, прохождении многими западными неонацистами военной практики в этом подразделении и т.д.Поэтому в декабре 2024 года к решению Басманного суда добавилось еще и решение российского Министерства юстиции внести Ахметова в составе объединения в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.Те, кто знаком с историей Русской весны в Донбассе и войны 2014–2015 гг. в этом регионе, прекрасно знают, что сотрудничество Ахметова с "азовцами" началось еще весной 2014 года.После государственного переворота в Киеве в феврале и начала активных протестов в Донбассе Ахметов решил взять под свой контроль активистов Русской весны, чтобы с их помощью надавить на майданщиков, пришедших к власти: мол, дайте региону автономию, а я уже с "сепаратистами" сумею договориться. Однако "сепаратисты" не пошли на сотрудничество и 7 апреля 2014 года провозгласили ДНР. Именно с подачи Ахметова в начале марта киевской "Альфой" в Донецке был арестован "народный губернатор Донецкой области" Павел Губарев, деятельность которого, как считали донецкие ахметовцы (в частности, секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко), вышла из-под контроля.Ахметов, понимая, что заигрался в "донбасский сепаратизм", резко стал поддерживать "единство Донбасса с Украиной". Он стал организовывать в Донецке митинги сторонников Майдана, привозя из Киева "поезда дружбы", но эти активисты, "получив по голове" от дончан, быстро ретировались и больше в шахтерский регион не ездили — жизнь дороже.Ахметов понимал, что отделение Донбасса от Украины грозит ему потерей собственности, в частности "Азовстали" и меткомбината им. Ильича в Мариуполе, а также Мариупольского порта, через который вывозилась на экспорт продукция его предприятий.Поэтому он сначала организовал в Мариуполе рабочие дружины из своих работников, которые были призваны "следить за порядком" в городе, надеясь, что они дадут отпор "сепарам". Однако рабочие встали на сторону ДНР. Мало того, помогли защитить город от налета на него украинских нацистов 9 мая и отказались участвовать в предупредительной забастовке против "сепаратизма", объявленной Ахметовым 19–20 мая.Поняв, что с мариупольскими рабочими каши не сваришь, он принял решение подавить восстание в Мариуполе силами бандеровских формирований, ставших тогда активно собираться в Киеве, Днепропетровске и Харькове. 20 мая он окончательно покинул Донецк. Кстати, спустя пять дней после этого дончане попытались штурмом взять его дом на территории, принадлежащей Донецкому ботаническому саду, однако тогдашняя городская власть сделать им этого не дала.13 июня, когда на севере ДНР — под Славянском и Краматорском, а также вдоль границы ЛДНР с Россией полным ходом шли боевые действия, именно бандеровский батальон "Азов" при поддержке другого бандеровского батальона — "Днепр-1"***, увы, сумел зачистить Мариуполь от "сепаров". С Билецким и "Азовом" Ахметов договаривался через Арсена Авакова**, ставшего после госпереворота министром внутренних дел. Вот тогда военизированные структуры Билецкого стали "Азовом". Именно они взяли под контроль всю собственность Ахметова в Мариуполе. Именно "азовцы" зачищали город от активистов Русской весны. Их база находилась в курортном поселке Урзуф рядом с Мариуполем.В 2022 году "азовцы" под руководством Дениса "Рэдиса" Прокопенко были в Мариуполе. Ныне он бригадный генерал и командует попавшим в окружение украинским гарнизоном Доброполья, а тогда он руководил обороной "Азовстали". Ахметов после вспоминал, что общался с Прокопенко по "Старлинку". В начале июня "Рэдис" сдался в плен российской армии. Год "отсидел" в пятизвездочном отеле в Турции, а потом вернулся на Украину.С 2022 года Ахметов запустил военный проект "Стальной фронт", который спонсирует в том числе и "азовцев" Билецкого и Прокопенко. Выделенная сумма составляет миллиард гривен. Он также купил десятки квартир ветеранам "Азова".Так, в этом году помощь подразделению Прокопенко составила 600 млн гривен: 161 млн на РЭБ, 214 млн на ударные и разведывательные дроны, 16 млн — на автомобили. Также закупаются комплекты спутниковой системы "Старлинк" и даже бронетранспортеры и наземная роботизированная техника. И это не считая бронежилетов, шлемов, медицинского оборудования.Начал работу гуманитарный проект "Сердце Азовстали", на который выделено 1,6 млрд гривен. На эти деньги не только покупают квартиры, но и лечат "азовцев".Аналогичную помощь получает и Третий армейский корпус Билецкого.Так что, как видим, Ахметов за 12 лет войны в Донбассе сумел заработать не только на презрение и ненависть дончан, но и на большое уголовное дело за поддержку неонацистов.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Деятельность организации запрещена в РФЧитайте также статью Александра Чаленко Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60
https://ukraina.ru/20260921/dvorets-pod-izumrudnoy-kryshey-i-obekty-kotorye-ne-bombyat-vsu-chego-zhdet-oligarkh-akhmetov-v-svoi-60-1083331839.html
https://ukraina.ru/20260922/poyas-krepostey-kotorye-vsu-sozdali-v-donbasse-chto-eto-i-kak-rossiyskaya-armiya-ego-osvobozhdaet-1083352689.html
мариуполь
днр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083473315_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1f780066e66e6ffdc3ef7413c00ac788.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ринат ахметов, андрей билецкий, "азов", 3-й армейский корпус всу, мариуполь, днр, донбасс, азовсталь, александр чаленко
Эксклюзив, Ринат Ахметов, Андрей Билецкий, "Азов", 3-й армейский корпус ВСУ, Мариуполь, ДНР, Донбасс, Азовсталь, Александр Чаленко

Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов

16:02 28.09.2026 (обновлено: 16:58 28.09.2026)
 
© Фото : сгенерировано ИИБригадный генерал Андрей Билецкий и его спонсор Ринат Ахметов
Бригадный генерал Андрей Билецкий и его спонсор Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий олигарх Ринат Ахметов войдет в историю Донбасса не только как предатель и коллаборационист, бросивший свой родной регион и вставший на сторону украинских националистов, но и как человек, на деньги которого спонсировались эти самые националисты, много лет заливавшие Донбасс кровью мирных жителей
Речь идет о бригадных генералах — Андрее Билецком** и Денисе Прокопенко, а также их "Азове"*** и "азовцах". Да, формально первый, в отличие от второго, сейчас командует Третьим армейским корпусом Сухопутных войск Украины, военнослужащие которого являются основой украинского гарнизона "пояса крепостей" Краматорско-Славянской агломерации. Однако костяк этого подразделения составляют те самые "азовцы", что кошмарили восставший Донбасс еще в 2014 году.
В июле 2023 года Басманный суд Москвы арестовал имущество Ахметова, которое у него было на территории России. Причина: олигарх спонсировал подразделения нацистского "Азова". И тут нет никакой натяжки. Еще до СВО даже американский Конгресс запретил поставлять американское оружие "азовцам", т.к. последние были признаны неонацистами.
Одни только нацистские символы "Азова" — Черное солнце и Волчий крюк (тактический знак одной из танковых дивизий СС времен Второй мировой) — чего стоят. Это не говоря уже о расистской идеологии, появлявшихся время от времени в социальных сетях фотографиях с нацистскими знаменами, прохождении многими западными неонацистами военной практики в этом подразделении и т.д.
Поэтому в декабре 2024 года к решению Басманного суда добавилось еще и решение российского Министерства юстиции внести Ахметова в составе объединения в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
21 сентября, 18:34
Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60В понедельник, 21 сентября, самому богатому человеку Украины – олигарху Ринату Ахметову исполнилось 60 лет. Как иронично прошелся по этому поводу киевский политолог Кость Бондаренко, живущий ныне в Вене, теперь Ринат Леонидович может выходить из дома, не опасаясь ТЦК
Те, кто знаком с историей Русской весны в Донбассе и войны 2014–2015 гг. в этом регионе, прекрасно знают, что сотрудничество Ахметова с "азовцами" началось еще весной 2014 года.
После государственного переворота в Киеве в феврале и начала активных протестов в Донбассе Ахметов решил взять под свой контроль активистов Русской весны, чтобы с их помощью надавить на майданщиков, пришедших к власти: мол, дайте региону автономию, а я уже с "сепаратистами" сумею договориться.
Однако "сепаратисты" не пошли на сотрудничество и 7 апреля 2014 года провозгласили ДНР. Именно с подачи Ахметова в начале марта киевской "Альфой" в Донецке был арестован "народный губернатор Донецкой области" Павел Губарев, деятельность которого, как считали донецкие ахметовцы (в частности, секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко), вышла из-под контроля.
Ахметов, понимая, что заигрался в "донбасский сепаратизм", резко стал поддерживать "единство Донбасса с Украиной". Он стал организовывать в Донецке митинги сторонников Майдана, привозя из Киева "поезда дружбы", но эти активисты, "получив по голове" от дончан, быстро ретировались и больше в шахтерский регион не ездили — жизнь дороже.
Ахметов понимал, что отделение Донбасса от Украины грозит ему потерей собственности, в частности "Азовстали" и меткомбината им. Ильича в Мариуполе, а также Мариупольского порта, через который вывозилась на экспорт продукция его предприятий.
Поэтому он сначала организовал в Мариуполе рабочие дружины из своих работников, которые были призваны "следить за порядком" в городе, надеясь, что они дадут отпор "сепарам". Однако рабочие встали на сторону ДНР. Мало того, помогли защитить город от налета на него украинских нацистов 9 мая и отказались участвовать в предупредительной забастовке против "сепаратизма", объявленной Ахметовым 19–20 мая.
Поняв, что с мариупольскими рабочими каши не сваришь, он принял решение подавить восстание в Мариуполе силами бандеровских формирований, ставших тогда активно собираться в Киеве, Днепропетровске и Харькове. 20 мая он окончательно покинул Донецк. Кстати, спустя пять дней после этого дончане попытались штурмом взять его дом на территории, принадлежащей Донецкому ботаническому саду, однако тогдашняя городская власть сделать им этого не дала.
13 июня, когда на севере ДНР — под Славянском и Краматорском, а также вдоль границы ЛДНР с Россией полным ходом шли боевые действия, именно бандеровский батальон "Азов" при поддержке другого бандеровского батальона — "Днепр-1"***, увы, сумел зачистить Мариуполь от "сепаров". С Билецким и "Азовом" Ахметов договаривался через Арсена Авакова**, ставшего после госпереворота министром внутренних дел.
Вот тогда военизированные структуры Билецкого стали "Азовом". Именно они взяли под контроль всю собственность Ахметова в Мариуполе. Именно "азовцы" зачищали город от активистов Русской весны. Их база находилась в курортном поселке Урзуф рядом с Мариуполем.
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
22 сентября, 14:24
"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождаетВ украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, что российская армия все ближе подходит к "поясу крепостей". У стороннего наблюдателя возникает закономерный вопрос: что означает этот самый "пояс крепостей"? Как он устроен?
В 2022 году "азовцы" под руководством Дениса "Рэдиса" Прокопенко были в Мариуполе. Ныне он бригадный генерал и командует попавшим в окружение украинским гарнизоном Доброполья, а тогда он руководил обороной "Азовстали". Ахметов после вспоминал, что общался с Прокопенко по "Старлинку". В начале июня "Рэдис" сдался в плен российской армии. Год "отсидел" в пятизвездочном отеле в Турции, а потом вернулся на Украину.
С 2022 года Ахметов запустил военный проект "Стальной фронт", который спонсирует в том числе и "азовцев" Билецкого и Прокопенко. Выделенная сумма составляет миллиард гривен. Он также купил десятки квартир ветеранам "Азова".
Так, в этом году помощь подразделению Прокопенко составила 600 млн гривен: 161 млн на РЭБ, 214 млн на ударные и разведывательные дроны, 16 млн — на автомобили. Также закупаются комплекты спутниковой системы "Старлинк" и даже бронетранспортеры и наземная роботизированная техника. И это не считая бронежилетов, шлемов, медицинского оборудования.
Начал работу гуманитарный проект "Сердце Азовстали", на который выделено 1,6 млрд гривен. На эти деньги не только покупают квартиры, но и лечат "азовцев".
Аналогичную помощь получает и Третий армейский корпус Билецкого.
Так что, как видим, Ахметов за 12 лет войны в Донбассе сумел заработать не только на презрение и ненависть дончан, но и на большое уголовное дело за поддержку неонацистов.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***Деятельность организации запрещена в РФ
Читайте также статью Александра Чаленко Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРинат АхметовАндрей Билецкий"Азов"3-й армейский корпус ВСУМариупольДНРДонбассАзовстальАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:03Три котла для ВСУ: игры Зеленского обрушили украинский фронт
17:00Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине
16:40"Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский
16:16Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России
16:10Главные тайны европейской дипломатии на фоне Каи Каллас
16:02Предал Донбасс и спонсировал палачей: Ахметов* из "хозяина Донецка" превратился в кошелек неонацистов
16:01"Похуже иных тоталитарных режимов": Богомолов рассказал, что Запад скрывает за толерантностью
16:00"Пилсудский купил Петлюру": кино по горячим следам советско-польской войны
15:41Выдрин о прогнозе Жириновского: Приазовье неизбежно должно было стать частью Русского мира
15:03СВО и Третья мировая: мир оказался на грани
15:01Историк Залесский: опыт разгромленной Германии поможет спрогнозировать судьбу Украины и Европы
14:52Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков
14:40"Сам он не исчезнет": Киселев объяснил, почему киевский режим обречен на разгром
14:10"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте
14:03Российская армия лишает Зеленского его главного оружия
13:59Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё
13:27"Самосбывающееся пророчество": Корнилов объяснил, как британское ТВ-шоу приближает войну с РФ
13:22"Нам не хватает дисциплины": Сладков — о жесткости, которая нужна России для победы
13:04СВО и новое ракетное оружие: Запад зазывает ядерную войну
12:54"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону
Лента новостейМолния