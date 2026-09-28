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Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине

Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине - 28.09.2026 Украина.ру

Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине

Главы оборонных ведомств стран Евросоюза не смогли согласовать передачу Украине оставшихся у некоторых государств запасов ракет для комплексов Patriot. Об этом по итогам встречи 28 сентября сообщила глава евродипломатии Кая Каллас

2026-09-28T17:00

2026-09-28T17:00

2026-09-28T17:00

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Министры обороны стран Евросоюза в очередной раз собрались, чтобы решить судьбу украинского неба, и в очередной раз разошлись ни с чем. Договориться о передаче Киеву оставшихся ракет для комплексов Patriot так и не удалось."Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня", — заявила Каллас на пресс-конференции.По ее словам, у Брюсселя оставалась последняя опция: страны ЕС могли бы поставить Украине ракеты из собственных запасов в обмен на будущие поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины объемом 90 миллиардов евро. Однако и этот сценарий поддержки не получил.Ранее Каллас уже призывала государства Евросоюза поделиться имеющимися ракетами-перехватчиками. В первую очередь речь шла о Греции и Испании, у которых, по данным европейских СМИ, еще остаются некоторые запасы. Однако Афины не готовы отдавать свой последний неприкосновенный запас, поскольку это оставило бы страну беззащитной.Каллас также напомнила, что в рамках кредита на поддержку Украины уже одобрены закупочные планы на 28,3 миллиарда евро, включая ракеты Patriot из будущего американского производства. "Производство ракет требует времени, а Киеву Patriot нужны сейчас", — признала глава евродипломатии.Министры договорились продолжить обсуждение вопроса, однако конкретных сроков новых переговоров не названо.Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) — американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, состоящий на вооружении армии США с 1982 года. Предназначен для поражения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.Комплекс использует многофункциональную РЛС, способную одновременно сопровождать более 100 целей. В зависимости от типа ракеты (PAC-2 или PAC-3) дальность перехвата составляет от 45 до 160 км, высота — до 24 км. Ракеты PAC-3 применяют принцип "hit-to-kill" — уничтожение цели прямым попаданием.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.

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