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Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине
Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине - 28.09.2026 Украина.ру
Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине
Главы оборонных ведомств стран Евросоюза не смогли согласовать передачу Украине оставшихся у некоторых государств запасов ракет для комплексов Patriot. Об этом по итогам встречи 28 сентября сообщила глава евродипломатии Кая Каллас
2026-09-28T17:00
2026-09-28T17:00
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Министры обороны стран Евросоюза в очередной раз собрались, чтобы решить судьбу украинского неба, и в очередной раз разошлись ни с чем. Договориться о передаче Киеву оставшихся ракет для комплексов Patriot так и не удалось."Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня", — заявила Каллас на пресс-конференции.По ее словам, у Брюсселя оставалась последняя опция: страны ЕС могли бы поставить Украине ракеты из собственных запасов в обмен на будущие поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины объемом 90 миллиардов евро. Однако и этот сценарий поддержки не получил.Ранее Каллас уже призывала государства Евросоюза поделиться имеющимися ракетами-перехватчиками. В первую очередь речь шла о Греции и Испании, у которых, по данным европейских СМИ, еще остаются некоторые запасы. Однако Афины не готовы отдавать свой последний неприкосновенный запас, поскольку это оставило бы страну беззащитной.Каллас также напомнила, что в рамках кредита на поддержку Украины уже одобрены закупочные планы на 28,3 миллиарда евро, включая ракеты Patriot из будущего американского производства. "Производство ракет требует времени, а Киеву Patriot нужны сейчас", — признала глава евродипломатии.Министры договорились продолжить обсуждение вопроса, однако конкретных сроков новых переговоров не названо.Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) — американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, состоящий на вооружении армии США с 1982 года. Предназначен для поражения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.Комплекс использует многофункциональную РЛС, способную одновременно сопровождать более 100 целей. В зависимости от типа ракеты (PAC-2 или PAC-3) дальность перехвата составляет от 45 до 160 км, высота — до 24 км. Ракеты PAC-3 применяют принцип "hit-to-kill" — уничтожение цели прямым попаданием.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, украина.ру, вооружения, оружие, зрк patriot, ракеты
Новости, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, вооружения, оружие, ЗРК Patriot, ракеты
Не готовы отдавать последнее: ЕС так и не договорился о передаче Patriot Украине
Главы оборонных ведомств стран Евросоюза не смогли согласовать передачу Украине оставшихся у некоторых государств запасов ракет для комплексов Patriot. Об этом по итогам встречи 28 сентября сообщила глава евродипломатии Кая Каллас
Министры обороны стран Евросоюза в очередной раз собрались, чтобы решить судьбу украинского неба, и в очередной раз разошлись ни с чем. Договориться о передаче Киеву оставшихся ракет для комплексов Patriot так и не удалось.
"Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня", — заявила Каллас на пресс-конференции.
По ее словам, у Брюсселя оставалась последняя опция: страны ЕС могли бы поставить Украине ракеты из собственных запасов в обмен на будущие поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины объемом 90 миллиардов евро. Однако и этот сценарий поддержки не получил.
Ранее Каллас уже призывала государства Евросоюза поделиться имеющимися ракетами-перехватчиками. В первую очередь речь шла о Греции и Испании, у которых, по данным европейских СМИ, еще остаются некоторые запасы. Однако Афины не готовы отдавать свой последний неприкосновенный запас, поскольку это оставило бы страну беззащитной.
Каллас также напомнила, что в рамках кредита на поддержку Украины уже одобрены закупочные планы на 28,3 миллиарда евро, включая ракеты Patriot из будущего американского производства. "Производство ракет требует времени, а Киеву Patriot нужны сейчас", — признала глава евродипломатии.
Министры договорились продолжить обсуждение вопроса, однако конкретных сроков новых переговоров не названо.
Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) — американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, состоящий на вооружении армии США с 1982 года. Предназначен для поражения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
Комплекс использует многофункциональную РЛС, способную одновременно сопровождать более 100 целей. В зависимости от типа ракеты (PAC-2 или PAC-3) дальность перехвата составляет от 45 до 160 км, высота — до 24 км. Ракеты PAC-3 применяют принцип "hit-to-kill" — уничтожение цели прямым попаданием.