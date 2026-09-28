https://ukraina.ru/20260928/glavnye-tayny-evropeyskoy-diplomatii-na-fone-kai-kallas-1083475127.html

Главные тайны европейской дипломатии на фоне Каи Каллас

Главные тайны европейской дипломатии на фоне Каи Каллас - 28.09.2026 Украина.ру

Главные тайны европейской дипломатии на фоне Каи Каллас

Две женщины, заметные на современном дипломатическом поприще – эстонка Кая Каллас, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике... Украина.ру, 28.09.2026

2026-09-28T16:10

2026-09-28T16:10

2026-09-28T16:43

россия

украина

европа

мария захарова

жозеп боррель

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мид

ес

весь скачко

владимир скачко

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Две женщины, заметные на современном дипломатическом поприще – эстонка Кая Каллас, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, зампредседателя Еврокомиссии и наша, русская Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Какая, казалось бы, связь? А она есть: первая делает различные заявления в адрес России, вторая их слушает и вынуждена как-то реагировать и комментировать от имени своего ведомства.Уверен, наша Мария Владимировна, умная и образованная, если бы не служебные обязанности, в сторону Каи Сиймовны без нужды и, извините, не плюнула бы. А так приходится. Комментировать, ясное дело! Потому что Кая подчас феерит так, что даже ее предшественник на этом посту – испанец и тоже, скажем прямо, на светоч разума на лужайке, Жозеп Боррель, немедленно трезвеет от услышанного, старясь его постичь.Еще пару лет назад в Европе мощно соперничали в демонстрации различных девиаций ума и когнитивных способностей Жозеп Боррель Фентельес и глава МИД Германии Анналена Шарлота Альма Бербок (полные имена). Их высказывания по различным поводам буквально вызывали восторг и у дипломатов, и у узких специалистов-психиатров во многих домах скорби. А Кая Каллас, премьерствуя в Эстонии, только подбиралась к скрижалям высокой евродипломатии. И вокруг все только недоумевали: до чего же докатится дипломатия, если ею рулят такие?Потом случилась ротация, вроде бы пришли новые люди, и появилась надежда, что все как-то рассосется. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен, собравшись милитаризировать Европу, чтобы на военщине неслабо подзаработать, чистила и отбирала соратников и сотрудников по авгиевым кадровым конюшням Европы под себя и под свои задачи – и умные в этом деле ей явно были не нужны. Внезапно всплыла Каллас. Чтобы после Борреля отвечать за дипломатию.Бедная и воровато-жадная Урсула уже, как говорят тинэйджеры, 100500 раз пожалела о том, что доверилась эстонской экс-премьерке, чей скромный, недалеко-невзрачный внешний вид не сулил проблем.Ер, как оказалось, Каллас компенсировала когнитивные изъяны раздутым тщеславием, неумным честолюбием и прямо-таки маниакально-бешенной и окрашенной в звериную русофобию активностью. И за очень короткий срок она доработалась до того, что откровенно бросила вызов Урсуле и вознамерилась подвинуть ее на посту главы Еврокомиссии. Урсула взвыла от такой борзоты, но, увы, сделать ничего нельзя – приходится тянуть лямку вместе. И вместе выстраивать оголтелую и откровенно безумную реваншистскую политику, направленную на разжигание войны с Россией.Но это и вызвало необходимость в комментариях со стороны России, чем пятый год подряд и занимается г-жа Захарова. Сошлись пути-дорожки…Каллас изрекает, а Захарова подчищает. Получается у Марии, увы, вверх по нарастающей. Возьмем только самые громкие и шокирующие пикировки за последний год, с сентября по сентябрь. В сентябре 2025-го Кая вдруг решила блеснуть техническими познаниями и заявила, что Россия якобы не сильна в технологиях. Вот, по мнению Каллас, все сильны, а Россия нет. Например, уверена Кая, китайцы лидируют в технологиях, а русские преуспевают в социальных науках, но уступают по уровню технологического развития.Официальный представитель МИД России была точна, но пока еще мягка и сдержана. "Если Россия "не так сильна в технологиях", кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома "Восточный"? Кто создал "Орешник"? И так далее и тому подобное. Равно как, не будучи сильным в социальных науках, управлять миллиардом граждан Китай не смог бы. Критически безграмотная Каллас",– написала Захарова в своем Telegram-канале, пытаясь максимально мягко образумить Каю.Кая не вняла. И уже в ноябре того же года призвала евространы к наращиванию финансирования Украины в 2026 году, в том числе за счет использования "обездвиженных" и арестованных на континенте российских активов. По мнению Каллас, грабануть эти деньги было бы "выгодной сделкой", потому что средства пошли бы на помощь Украине."На голубом глазу Каллас назвала помощь Украине выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России. Так может рассуждать только чудовище. Я всегда считала, что женщина в политике, тем более, когда у нее есть дети, понимает цену своим словам… Что это за сделка? По убийству граждан Украины?",– возмущалась Захарова.Мария Захарова все понимаетУже в июле сего года Каллас опять чрезмерно раздухарилась и опять обвинила Россию в агрессивности и нежелании заключать мир. И Захарова парировала, что позиция европолитика в отношении Москвы сводится к постоянному повторению антироссийских тезисов в рамках лживой европейской информполитики. "Она не говорит вещи, которые были бы выгодны Брюсселю и Евросоюзу в контексте интересов граждан этих стран. Она о них не заботится… Она исключительно и только, как заезженная пластинка, как какой-то сломанный магнитофон ретранслирует одну только ненависть в отношении нашей страны. О чем можно разговаривать с такими людьми, которые даже не пытаются каким-то образом прикрыть наготу своего неонацистского подхода?" – резюмировала Мария.И, конечно, уходящий сентябрь 2026-го выдался богатым на пикировки и характеристики. Каллас 16 сентября вдруг решила, что готова смилостивиться над "агрессорами" и лично поговорить и с президентом России Владимиром Путиным, и с главой МИД России Сергеем Лавровым.Особенно если те позвонят ей лично и попросят поболтать. Но по-любому, сказала Кая, она по-прежнему не поддерживает начало переговоров на условиях Москвы, которая должна проиграть и сдаться.И Мария опять среагировала: "Не хочется впадать в личностные оценки, но правда, группа адских непрофессионалов и людей, которые утратили совесть. То, чем занимаются Еврокомиссия и Брюссель в виде вот этих всех комиссаров, высоких представителей, – это стало уже абсолютным позором европейской политики. …Это просто абсолютный ноль. Вот понимаете, на ноль делить нельзя, а здесь и умноженная, и поделенная, и возведенная в степень абсолютно зияющая непрофессиональная дыра".Но кая Каллас не была бы собой и так ревностно не отрабатывала бы вложение в нее, если бы смолчала. И она не смолчала. Но, как всегда, мимо кассы.Уже на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Каллас опять призвала все страны поддерживать Украину деньгами и в пример им поставила… Марокко. То-то в Рабате удивились, что они оказывается, деньги Киеву гонят. Но скоро выяснилось, что Кая по русофобской запаре и в припадке любви к киевскому режиму просто перепутала Марокко с Монако. А может, и не знала вовсе. Путают же сегодняшние евроинтеллекуталы Бабеля с Бебелем, Гоголя с Гегелем…И г-жа Захарова отреагировала, как всегда, устало, но весело: "Вы скажите спасибо, что Каллас еще не перепутала свою родную Эстонию с Эфиопией или Эритреей. За ней не заржавеет"…При этом Захарова с полным знанием предмета на примере Каллас раскрыла и главные тайны и кадрового подбора евродипломатов, и всей евродипломатии.Во-первых, это полная безответственность еврочиновников. У них просто не перед кем отвечать, кроме своих непосредственных евроначальников. Но и тех, и других, и начальников, и подчиненных никто и нигде не избирал, значит, некому и спускать за фалды фраков вниз, на электоральное дно. Демократические механизмы назначения для этих людей не работают. Во-вторых, горе-евродипломаты в наднациональных структурах отвечают не за защиту национальных интересов своих стран или их суверенитета, а за некие общие наднациональные программы, придуманные и формализованные еврочиновничеством на подсосе у подлинных хозяев мира сего. В данный момент – у транснациональных леволиберальных глобалистов-гегемонистов, мечтающих раздерибанить Россию и за ее счет поживиться. Преодолевая возникшие кризисы.Русофобия – вот сегодняшний цемент, который скрепляет всю эту братию в едином порыве. А Украина для них – инструмент для достижения целей. Инструмент, который не жалко."Вы же прекрасно понимаете, что основной принцип, по которому ее (Каллас, разумеется. – Авт.) селективно подбирали на эту должность, это, конечно, русофобия, это ненависть глубинная ко всему, что связано с Россией", – сказала Захарова. И тут можно только добавить, что не одну Каллас подбирали. Все они там хороши – селекция проводится по принципу безотказности и готовности исполнять любые приказы. За большие деньги, разумеется...И немного жаль, что в России 31 августа сего года не отметили 220 лет со дня подписания в 1806 году императором Александром I "Высочайшего манифеста о предстоящей войне с Францией", который в историографии иногда неформально называют "манифестом о бескорыстии внешней политики России". В нем будущий победитель Наполеона Бонапарта написал, что выходит на борьбу с ним "...в утверждение общей безопасности, в охранение наших союзов и в ограждение достоинства империи нашей".То есть Россия пошла воевать с французами не ради расширения территорий или мимолетной славы, а чтобы защитить свои интересы и сохранить престиж.Потом и тогдашние "люди со светлыми лицами", и квасные патриоты одинаково критиковали Александра I и за манифест, и за "излишнее благородство", которое европейские державы-де не оценили……Так и сейчас же критикуют Москву за СВО, а Россия и ее солдаты с дипломатами всего-навсего защищают ее национальные интересы, достоинство и престиж. Преемственность, однако.

https://ukraina.ru/20260725/kallas-poobeschala-vyzvat-postpreda-rossii-pri-es-kotorogo-ne-suschestvuet-1081845219.html

https://ukraina.ru/20260626/strategiya-ne-nuzhna-kallas-publichno-raspisalas-v-provale-zapada-1080696064.html

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