Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР - 28.09.2026 Украина.ру
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Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР
Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР - 28.09.2026 Украина.ру
Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР
Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины в Сеуле Андрея Вешкина, чтобы выразить официальный протест в связи с публичным разглашением Владимиром Зеленским информации о передаче двух северокорейских военнопленных. Об этом сообщает агентство Ренхап
2026-09-28T17:26
2026-09-28T17:26
южная корея
курская область
владимир зеленский
владимир путин
ким чен ын
министерство иностранных дел
оон
плен
разминирование
украина
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По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу вызвал украинского дипломата в понедельник и выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что Киев в одностороннем порядке обнародовал сведения о передаче пленных, несмотря на достигнутую между странами договоренность о неразглашении. Сеул также счел "ложным" заявление офиса Зеленского об отсутствии такой договоренности и потребовал официальных объяснений и извинений.Глава киевского режима заявил о передаче двух военнослужащих КНДР в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе. По его словам, они были захвачены в плен в Курской области в начале 2025 года и якобы изъявили желание отправиться в Южную Корею. Бойцы Корейской народной армии внесли значительный вклад в освобождение Курской области, сражаясь плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ и помогая в разминировании территорий.Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ отметил мужество северокорейских военных. "По решению товарища Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области и доблестно, отважно боролись с врагом плечом к плечу с российскими солдатами", — подчеркнул глава государства. Путин также особо выделил их участие в "масштабной и крайне сложной операции по разминированию".Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.
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южная корея, курская область, владимир зеленский, владимир путин, ким чен ын, министерство иностранных дел, оон, плен, разминирование, украина, новости украины, украина ру новости сегодня, генассамблея оон
Южная Корея, Курская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ким Чен Ын, министерство иностранных дел, ООН, плен, разминирование, Украина, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, Генассамблея ООН

Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР

17:26 28.09.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины в Сеуле Андрея Вешкина, чтобы выразить официальный протест в связи с публичным разглашением Владимиром Зеленским информации о передаче двух северокорейских военнопленных. Об этом сообщает агентство Ренхап
По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу вызвал украинского дипломата в понедельник и выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что Киев в одностороннем порядке обнародовал сведения о передаче пленных, несмотря на достигнутую между странами договоренность о неразглашении.
Сеул также счел "ложным" заявление офиса Зеленского об отсутствии такой договоренности и потребовал официальных объяснений и извинений.
Глава киевского режима заявил о передаче двух военнослужащих КНДР в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе. По его словам, они были захвачены в плен в Курской области в начале 2025 года и якобы изъявили желание отправиться в Южную Корею.
Бойцы Корейской народной армии внесли значительный вклад в освобождение Курской области, сражаясь плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ и помогая в разминировании территорий.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ отметил мужество северокорейских военных. "По решению товарища Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области и доблестно, отважно боролись с врагом плечом к плечу с российскими солдатами", — подчеркнул глава государства.
Путин также особо выделил их участие в "масштабной и крайне сложной операции по разминированию".
Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.
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Южная КореяКурская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКим Чен Ынминистерство иностранных делООНпленразминированиеУкраинаНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняГенассамблея ООН
 
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