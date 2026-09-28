https://ukraina.ru/20260928/yuzhnaya-koreya-vyzvala-posla-ukrainy-iz-za-razglasheniya-zelenskim-dannykh-o-plennykh-kndr-1083481367.html

Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР

Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР - 28.09.2026 Украина.ру

Южная Корея вызвала посла Украины из-за разглашения Зеленским данных о пленных КНДР

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины в Сеуле Андрея Вешкина, чтобы выразить официальный протест в связи с публичным разглашением Владимиром Зеленским информации о передаче двух северокорейских военнопленных. Об этом сообщает агентство Ренхап

2026-09-28T17:26

2026-09-28T17:26

2026-09-28T17:26

южная корея

курская область

владимир зеленский

владимир путин

ким чен ын

министерство иностранных дел

оон

плен

разминирование

украина

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По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу вызвал украинского дипломата в понедельник и выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что Киев в одностороннем порядке обнародовал сведения о передаче пленных, несмотря на достигнутую между странами договоренность о неразглашении. Сеул также счел "ложным" заявление офиса Зеленского об отсутствии такой договоренности и потребовал официальных объяснений и извинений.Глава киевского режима заявил о передаче двух военнослужащих КНДР в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе. По его словам, они были захвачены в плен в Курской области в начале 2025 года и якобы изъявили желание отправиться в Южную Корею. Бойцы Корейской народной армии внесли значительный вклад в освобождение Курской области, сражаясь плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ и помогая в разминировании территорий.Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ отметил мужество северокорейских военных. "По решению товарища Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области и доблестно, отважно боролись с врагом плечом к плечу с российскими солдатами", — подчеркнул глава государства. Путин также особо выделил их участие в "масштабной и крайне сложной операции по разминированию".Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.

южная корея

курская область

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