https://ukraina.ru/20260928/na-ukrainu-deneg-net-dizelnyy-krizis-razoryaet-evropu-1083482457.html

На Украину денег не осталось: дизельный кризис разоряет Европу

На Украину денег не осталось: дизельный кризис разоряет Европу - 28.09.2026 Украина.ру

На Украину денег не осталось: дизельный кризис разоряет Европу

Цены на дизельное топливо в Европе бьют исторические рекорды. С начала года оно подорожало в европейских странах сразу на 40%, достигнув среднего уровня 2,23 евро за литр. И цена на дизель продолжает расти – на фоне последних новостей из Вашингтона и Тегерана.

2026-09-28T19:38

2026-09-28T19:38

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично признал факт внутреннего дефицита дизельного топлива, которое стремительно дорожает на американских заправках. Он сообщил, что строительство новых нефтеперерабатывающих заводов займет не менее года и допустил возможность запрета на экспорт американского дизеля, чтобы экстренно понизить цены на внутреннем рынке накануне предстоящих промежуточных выборов.Эксперты отмечают: этот шаг сразу же приведет к катастрофическому росту цен на нефтепродукты в полностью зависимой от США Европе, которая добровольно отказалась от своей энергетической независимости в угоду американцам. Но вполне очевидно, что экономические проблемы Европейского союза не вызывают сегодня в Белом доме сколько-нибудь серьезного беспокойства.Трамп в очередной раз пообещал всему миру снижение цен на нефтепродукты – после того, как он «окончательно победит» Иран. Но иранские войска ответили на это заявление новыми атаками по нефтеналивным танкерам, которые пытались пройти через Ормузский пролив под защитой США.По данным информационного агентства Fars, за последние две ночи в Ормузе были подбиты сразу 19 судов, не согласовавших свои торговые рейсы с Исламской Республикой. А эта эскалация немедленно привела к очередной панике на мировых нефтяных рынках.Европа столкнулась с угрозой физического дефицита энергоносителей, и данный фактор, связанный с блокированием экспортных поставок ближневосточной нефти и газа, делает повышение цен на топливо практически неизбежным.При этом европейские политики пока не нашли выхода из сложившейся ситуации. Федеральные власти Германии пытаются в очередной раз переложить тяжесть кризис на простых граждан – за счет очередного сокращения социальных льгот. Французское правительство спешно выделило из бюджетного резерва 450 миллионов евро, направив их на топливные субсидии. Но этого не хватило даже для помощи французским фермерам, которые вышли на протесты в разных регионах страны.«В некоторых странах ЕС литр дизельного топлива стоит 3 евро за литр. Когда мы смотрим на цены бензина и дизеля, мы видим не только войны, жадные нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Мы видим и нашу тотальную неспособность сделать что-то вместе по этой проблеме в рамках Евросоюза», – прокомментировал кризисную ситуацию премьер-министр Словакии Роберт Фицо.В Великобритании дизель подорожал до 2 фунтов стерлингов за литр. Чтобы залить бак семейного автомобиля, нужно потратить около 110 фунтов – около 12 тысяч российских рублей. Но дело не только в проблемах рядовых автомобилистов, которые уже сейчас предпочитают ездить на работу в автобусах или вынужденно оздоравливать свой организм на велосипедах.Издание The Telegraph предупреждает: если Дональд Трамп действительно введет 90-дневный запрет на экспорт американского дизеля, британская экономика окажется на грани полномасштабной катастрофы. На сегодня Соединенное королевство импортирует не менее 55% дизельного топлива, получая его в основном именно из Америки. И увеличение цен на топливо с неизбежностью уничтожит в стране мелкий и средний бизнес, пустив его по миру без поддержки со стороны государства, которое само оказалось на грани финансового коллапса.По мнению финансовых аналитиков, в ближайшие месяцы цена импортного дизеля может достичь в Великобритании 2,50–3 фунта за литр, что автоматически разорит грузоперевозчиков, сельхозпроизводителей, транспортные и строительные компании. Инфляция разгонится как минимум до 4%, Лондон больше не сможет обслуживать свой собственный внешний долг – а это превратит британское правительство в банкрота, не позволяя перекредитовываться за счет внешних заимствований.«Запрет Трампа на экспорт дизельного топлива обнажил бы болезненную зависимость Великобритании как от импорта энергоносителей, так и от непостоянных иностранных кредиторов. Последствия могут оказаться катастрофическими», – пишет об этом газета The Telegraph.Все это грозит Украине весьма серьезными проблемами, поскольку на сегодня Киев полностью зависит от импорта дизельного топлива. Причем, после разрушения инфраструктуры причерноморских портов его поставки в основном осуществляются через Польшу, где как раз сейчас разгорается информационная паника из-за дороговизны дизеля и бензина.«Новый выпуск польского либерального журнала Wprost посвящен топливному кризису в стране. Цена на 95-й бензин там достигла уже 8 злотых за литр – больше 175 рублей. Судя по проверенному журналом опросу, 66% поляков опасаются, что а ближайшее время она перевалит психологическую отметку в 10 злотых – 220 рублей», – пишет политолог Владимир Корнилов.Стоимость импортного дизеля для Украины будет постоянно расти, поскольку она растет у европейских посредников украинского правительства.Сейчас цена уверенно перевалила на украинских автозаправочных станциях отметку в 100 гривен за литр – около 2,3 доллара. По мнению генерального директора группы компаний Prime Group Дмитрия Леушкина, в обозримом будущем дизельное топливо подорожает на Украине до 145 гривен за литр. Но из-за нарастающего дефицита украинцам будет непросто закупиться дизелем даже по таким заоблачным ценам, что приведет к целому ряду серьезных экономических и политических последствий.Украинская армия начнет испытывать нехватку топлива для военной техники, автотранспорта и прочих нужд. Причем некоторые киевские журналисты пишут, что дефицит дизеля начинает ощущаться на передовой уже сегодня – сетуя на то, что в Киеве недооценивают серьезность проблемы.Украинские власти могут не потянуть закупку топлива для дизельных генераторов, которые обеспечивают работу котельных – в частности, в прифронтовых регионах. Заложенных на это средств банально не хватит, и украинские чиновники заранее предупреждают об этом жителей украинских городов и поселков.Агропромышленный сектор Украины получит в результате повышения цен на дизель смертельный удар. Большинство украинских аграриев находятся на грани разорения, поскольку они не могут реализовать свою продукцию на внешних рынках.Подорожание дизеля приведет к тому, что в стране не пройдет полноценная посевная. Фермеры уже сейчас отказываются сеять озимые сорта пшеницы, потому что многие из из них фактически разорились. И данная ситуация угрожает Зеленскому ликвидацией важного источника бюджетных доходов.Глобальный экономический кризис стал для киевского режима серьезным кризисом, основные последствия которого еще впереди. Украинские власти, по своему обыкновению, надеются на безграничную помощь со стороны Запада.Но масштабы этой помощи существенно сократятся в условиях топливного дефицита, которых единовременно охватил сейчас США и Европу.

https://ukraina.ru/20260921/dizel-dizel-dizel-tramp-potreboval-ot-zelenskogo-prekratit-ataki-na-rossiyskie-npz-1083315955.html

https://ukraina.ru/20260913/1083152604.html

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эксклюзив, украина, европа, сша, дональд трамп, роберт фицо, владимир корнилов, ес