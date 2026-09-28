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Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России
Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России - 28.09.2026 Украина.ру
Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России
Киев уже начал расплачиваться за попытки атаковать Россию в последние месяцы, об этом заявил 28 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости
2026-09-28T16:16
2026-09-28T16:16
2026-09-28T16:16
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"Безусловно, об этом тоже говорил президент [России Владимир Путин]. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит", — сказал Песков.По словам представителя Кремля, российские войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника. Песков также отметил, что национальные интересы России хорошо известны — обеспечить безопасность страны и сделать так, чтобы ни у кого не возникало желания заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар.Кроме того, он назвал исчерпывающим заявление президента РФ Владимира Путина о позиции Москвы по предложениям об урегулировании конфликта.На прошлой неделе глава государства подчеркнул, что Россия была готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, однако ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Путин добавил, что решения, связанные с мирным урегулированием, страна будет принимать исходя из собственных интересов.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, украина, украина.ру, выборы, переговоры
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина, Украина.ру, выборы, переговоры
Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России
Киев уже начал расплачиваться за попытки атаковать Россию в последние месяцы, об этом заявил 28 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости
"Безусловно, об этом тоже говорил президент [России Владимир Путин]. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, российские войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника. Песков также отметил, что национальные интересы России хорошо известны — обеспечить безопасность страны и сделать так, чтобы ни у кого не возникало желания заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар.
Кроме того, он назвал исчерпывающим заявление президента РФ Владимира Путина о позиции Москвы по предложениям об урегулировании конфликта.
На прошлой неделе глава государства подчеркнул, что Россия была готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, однако ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Путин добавил, что решения, связанные с мирным урегулированием, страна будет принимать исходя из собственных интересов.