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Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России

Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России - 28.09.2026 Украина.ру

Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России

Киев уже начал расплачиваться за попытки атаковать Россию в последние месяцы, об этом заявил 28 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости

2026-09-28T16:16

2026-09-28T16:16

2026-09-28T16:16

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"Безусловно, об этом тоже говорил президент [России Владимир Путин]. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит", — сказал Песков.По словам представителя Кремля, российские войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника. Песков также отметил, что национальные интересы России хорошо известны — обеспечить безопасность страны и сделать так, чтобы ни у кого не возникало желания заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар.Кроме того, он назвал исчерпывающим заявление президента РФ Владимира Путина о позиции Москвы по предложениям об урегулировании конфликта.На прошлой неделе глава государства подчеркнул, что Россия была готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, однако ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Путин добавил, что решения, связанные с мирным урегулированием, страна будет принимать исходя из собственных интересов.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.

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