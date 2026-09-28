Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России - 28.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260928/peskov-ukraina-uzhe-nachala-platit-za-nedavnie-deystviya-protiv-rossii-1083480118.html
Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России
Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России - 28.09.2026 Украина.ру
Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России
Киев уже начал расплачиваться за попытки атаковать Россию в последние месяцы, об этом заявил 28 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости
2026-09-28T16:16
2026-09-28T16:16
новости
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073126990_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_32c8885d435df51d9318c48d5390d196.jpg
"Безусловно, об этом тоже говорил президент [России Владимир Путин]. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит", — сказал Песков.По словам представителя Кремля, российские войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника. Песков также отметил, что национальные интересы России хорошо известны — обеспечить безопасность страны и сделать так, чтобы ни у кого не возникало желания заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар.Кроме того, он назвал исчерпывающим заявление президента РФ Владимира Путина о позиции Москвы по предложениям об урегулировании конфликта.На прошлой неделе глава государства подчеркнул, что Россия была готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, однако ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Путин добавил, что решения, связанные с мирным урегулированием, страна будет принимать исходя из собственных интересов.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073126990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3ee474adb113579ca8eb751d5f97f12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, украина, украина.ру, выборы, переговоры
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина, Украина.ру, выборы, переговоры

Песков: Украина уже начала платить за недавние действия против России

16:16 28.09.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киев уже начал расплачиваться за попытки атаковать Россию в последние месяцы, об этом заявил 28 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости
"Безусловно, об этом тоже говорил президент [России Владимир Путин]. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, российские войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника. Песков также отметил, что национальные интересы России хорошо известны — обеспечить безопасность страны и сделать так, чтобы ни у кого не возникало желания заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар.
Кроме того, он назвал исчерпывающим заявление президента РФ Владимира Путина о позиции Москвы по предложениям об урегулировании конфликта.
На прошлой неделе глава государства подчеркнул, что Россия была готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, однако ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Путин добавил, что решения, связанные с мирным урегулированием, страна будет принимать исходя из собственных интересов.
Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдумаУкраинаУкраина.рувыборыпереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:07"А ты воевал?": в одесском ТЦ неадекватный мужчина с криками напал на посетителей
17:0551-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса
16:22F-16 приземлились навсегда? Больше половины истребителей ВСУ не могут подняться в воздух
16:02Он потерял всё: зачем Саакашвили поёт гимн Украины в тюрьме
16:00Главный полярник Советского Союза. 135 лет Отто Шмидту
15:59"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
15:31"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва
15:00Тыл надломлен: Кулеба пожаловался на глубокую депрессию украинского общества
14:48Повесить ВСУ на шею Европы: Кулеба потребовал от ЕС платить жалованье украинским бойцам
14:32Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков
14:14Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет
13:40Меню под нож: в украинских ресторанах McDonald’s исчезает еда
13:21ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец
13:19День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. 30 сентября 2026 года, утренний эфир 111:15
12:59Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи
12:15Каждый час воздушной тревоги обходится Украине в десятки миллионов долларов — Guardian
11:43ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
11:03Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing
10:28Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника
10:02Ротшильды и старые деньги: кто стоит за переговорщиком от Ватикана, который прилетел в Москву
Лента новостейМолния