https://ukraina.ru/20260928/konstantin-zalesskiy-elity-evropy-zarazhayut-naselenie-revanshizmom-i-pugayut-voynoy-chtoby-uderzhat-1083482256.html

Константин Залесский: Элиты Европы заражают население реваншизмом и пугают войной, чтобы удержать власть

Константин Залесский: Элиты Европы заражают население реваншизмом и пугают войной, чтобы удержать власть - 28.09.2026 Украина.ру

Константин Залесский: Элиты Европы заражают население реваншизмом и пугают войной, чтобы удержать власть

В Западной Германии население очень манипулируемо. Сейчас реваншистские течения начинают спускаться с уровня истеблишмента, которому это необходимо для сохранения власти, потому что ситуация очень тяжелая. Традиционные элиты, уже не консерваторы, а центристы, теряют власть.

2026-09-28T19:24

2026-09-28T19:24

2026-09-28T19:24

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миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин Залесский.В Большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся V форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным изданием Украина.ру.- Константин Александрович, как вы оцениваете реваншистские настроения в европейских элитах, которые направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны? Действительно ли они определяют политику государств Европы?- На данный момент реваншистские настроения в странах Европы еще не опустились на нижний уровень, то есть на уровень населения. Сейчас мы находимся в тот период, когда руководящие круги стран Европы развертывают реваншистскую пропаганду.Почему они это делают? Это не инстинкт самосохранения, как говорят некоторые, наоборот, это приведет их к очень тяжёлым последствиям. На самом деле, это самое простое решение, чтобы удержаться у власти. Если широкие массы населения заражены реваншизмом, то они управляемы. Потому что, когда мы говорим "реваншизм", мы подразумеваем страх. То есть человек требует реванша, когда боится.Напугать российской военной угрозой население не проблема. Если население напугано, им можно манипулировать. Тем более в различных странах есть очень неплохой опыт манипулирования. Мы это можем видеть по президентским выборам во Франции, когда побеждает человек, появившийся из ниоткуда.В Западной Германии население очень манипулируемо. Сейчас реваншистские течения начинают спускаться с уровня истеблишмента, которому это необходимо для сохранения власти, потому что ситуация очень тяжелая. Традиционные элиты, уже не консерваторы, а центристы, теряют власть. Это стандартная ситуация кризиса. Как только страна начинает погружаться в кризис, центристы начинают проигрывать, потому что центризм — это баланс. В результате этого начинается радикализация общества, то есть уход вправо или влево. "Христианско-демократический союз" начинает терять поддержку, вместо него появляется более радикальная "Альтернатива для Германии". Очевидно, что центризм провалился и не устраивает население, значит, нужно поставить на радикалов.- "Альтернативу для Германии" обвиняют в самой ФРГ обвиняют в нацизме и праворадикальном экстремизме. Порой лидеры АдГ действительно делают крайне спорные заявления. Какие репутационные риски для России здесь могут возникнуть, если будут налажены устойчивые контакты с этой партией?- Репутационные риски для России существуют всегда. С кем бы Россия не пыталась бы сотрудничать, ее найдут в чем обвинить. Но в политике сотрудничество с какими-либо партиями не является репутационными потерями. Я внимательно читал программу АдГ, там нет ничего, связанного с фашизмом. Это правоконсервативная партия.Как отмечал наш президент, Россия может и должна сотрудничать с теми политическими силами, которые выступают в интересах собственной страны. Если в интересах собственной страны выступают правые, значит, нужно сотрудничать с правыми, если левые или центристы, значит, сотрудничать с ними. Так что это не вопрос политического спектра.- Форум, организованный мультимедийным изданием Украина.ру, посвящен возможному вооруженному конфликту с европейскими государствами. Как вы оцениваете способность европейских элит организовать значительные людские ресурсы для войны с Россией, как это было в XX веке?- На сегодняшний день европейцы абсолютно не пассионарны. Мобилизовать широкое население Европы сейчас невозможно. Оно не готово морально. Именно поэтому оно должно быть радикализировано. Даже нынешние протесты в Германии проходят неорганизованно. Молодые ребята выходят и протестуют даже не против воинской повинности, а против медосмотра, потому что потом их могут призвать в армию. Самыми радикальными настроениями в Европе обладают украинцы, которые туда уехали.

https://ukraina.ru/20260928/istorik-zalesskiy-opyt-razgromlennoy-germanii-pomozhet-sprognozirovat-sudbu-ukrainy-i-evropy-1083478341.html

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интервью, европа, россия, германия, украина.ру, миа "россия сегодня"