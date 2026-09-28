https://ukraina.ru/20260928/pilsudskiy-kupil-petlyuru-kino-po-goryachim-sledam-sovetsko-polskoy-voyny-1083414889.html

"Пилсудский купил Петлюру": кино по горячим следам советско-польской войны

"Пилсудский купил Петлюру": кино по горячим следам советско-польской войны - 28.09.2026 Украина.ру

"Пилсудский купил Петлюру": кино по горячим следам советско-польской войны

28 сентября 1926 года в Киеве прошла премьера новой батально-исторической фильмы (именно так!) "П.К.П. Пилсудский купил Петлюру". Да-да, в 1926 году в ходу было употребление слова "фильма". В Москве уже устойчиво вводилось в обиход слово "фильм"…* Впрочем, речь не о правилах русского языка, а об уникальном памятнике советского исторического кино

2026-09-28T16:00

2026-09-28T16:00

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Дата премьеры не случайна. В этот же день в Киеве прошел пленум горсовета, целиком и полностью посвященный антисоветской политике Пилсудского. Т.е., налицо тщательно спланированная идеологическая акция. Как раз в этот период советско-польские отношения обострились до предела. А заодно повышался градус в отношении преступлений петлюровцев в 1918-20 годах – это была идеологическая накачка в преддверии суда в Париже над убийцей Симона Петлюры Шварцбардом, которому в СССР искренне сочувствовали.Свидетельств о том, в каком именно кинотеатре состоялась премьера, найти не удалось. Но учитывая значимость проекта, логично предположить, что первый показ проходил в 1-м кинотеатре Госкино, улица Воровского, 38 (до того и после – Крещатик), то есть, на самой большой и престижной киноплощадке города, которая принадлежала Всеукраинскому фотокиноуправлению – фильм был снят на Одесской кинофабрике ВУФКУ.Пришедшие на премьерный показ зрители даже не предполагали, что видят первое в истории советского кинематографа полноценное классическое камео. Пана генерал-хорунжего армии УНР Юрка Тютюнника изображал бывший пан генерал-хорунжий армии УНР Юрко Тютюнник. В фильме есть эпизод с разгромом отрядов Тютюнника зимой 1921 года, и можно уверенно считать, что обстоятельства гибели войска генерала показаны с документальной точностью.Это первая роль в кино бывшего бравого генерала, доставившего Красной Армии и Советской власти на Украине массу неприятностей. Он ещё успеет сняться в фильме Александра Довженко "Звенигора" в следующем году, но продолжить кинокарьеру не успеет, так как будет расстрелян в 1930-м году: дел во время войны 1918-20 годов он натворил слишком много, чтобы его прощать, а из сотрудничества с ним органы ВЧК уже выжали всё, что было можно.Итак, "Пилсудский купил Петлюру". Так по версии создателей фильма украинские крестьяне, которых грабят польские оккупанты, расшифровывают аббревиатуру P.k.P. на бортах товарных вагонов. На самом деле, конечно, это сокращение от Polskie Koleje Państwowe (польские государственные железные дороги).Но, разумеется, народной расшифровке есть и подтверждение: в самом начале фильма в отеле "Бристоль" Петлюра на встрече с начальником польского государства и верховным главнокомандующим Юзефом Пилсудским получает взятку за организацию похода на Киев и передачу Западной Украины полякам. Собственно, нечто подобное место имело. О взятке лично Петлюре – это вряд ли, не в том он был положении, чтобы торговаться, а вот во всём остальном – чистая правда.21 апреля 1920 года именно в варшавском "Бристоле" (в фильме – во львовском) Петлюра и Пилсудский подписали Варшавское соглашение, согласно которому Волынь, Холмщина и вся Галичина передавалась Польше и кроме того, как гласил один из пунктов договора, военное соглашение возлагает на украинских союзников снабжение польских войск продовольствием, а именно: "мясом, жирами, мукой, зерном, крупами, картофелем, сахаром, овсом, соломой и т.п. – на основе норм питания, принятых в Войске Польском, а также необходимыми для доставки подводами".Собственно, практическая реализация этого пункта в фильме как раз прекрасно показана. Со своей стороны, поляки обязались поддержать армию УНР в военных действиях против Красной Армии. И боевые действия начались. Хотя на практике основная часть боев и побед выпала именно полякам. Украинские части ну никак нельзя было использовать как основную военную силу. Итогом были поражения и бесславное окончание существования в концлагерях… польских.Вообще отдельные фрагменты этого фильма можно использовать как кинохронику. Вооружение, тактика кавалерии, артиллерии и пехоты, обмундирование – всё это полностью соответствует действительности.Но создатели благоразумно решили не развивать тему советско-польской войны 1920 года полностью. Мы видим только один и, разумеется, только успешный бой красноармейцев 45 стрелковой дивизии и входившей в её состав отдельной кавалерийской бригады Котовского. Кстати, вот ещё одно камео: в фильме в некоторых фрагментах Котовский играет сам себя. Но полностью доиграть свою роль он не успел, так как был убит в разгар съёмок 6 августа 1925 года. На крупных планах его играет актер Борис Зубрицкий.Подробно же ход советско-польской войны авторы показывать не стали по понятным причинам: РСФСР, БССР и УССР эту войну проиграли. Поэтому действие перенесли сразу в 1921 год, когда Петлюра передаёт полномочия по военным действиям Тютюннику, а на Советской Украине готовится восстание недобитых сторонников УНР (на польские деньги, разумеется).Основную роль играет агент польской офензивы (отдел разведки во Втором Отделе Генштаба Войска Польского) Галина Домбровская – наверное, самая очаровательная роль актрисы Наталии Ужвий. Вообще это был её кинодебют. На территории Советской Украины создаётся Всеукраинский Центральный повстанческий комитет. При этом состоит он как из бывших офицеров армии УНР, так и "украинской национальной интеллигенции". Всё как на самом деле – такой комитет действительно существовал в реальности. И точно так же, как в фильме был разгромлен, благодаря внедрению в руководство подполья агентов-чекистов.Тщательная детализация, что военных действий, что основной канвы по уничтожению украинского националистического подполья не удивительна. Прежде всего, практически все участники съёмочной группы были или участниками, или свидетелями Гражданской и Советско-польской войн.Во-вторых, сценарий писал человек, который знал всю историю, как говорится, из собственных рук – Яков Лившиц. Большевик с марта 1917 года, с 1918 – на подпольной работе в Киеве, с 1920 года – председатель Киевской губЧК. То есть ликвидацией Всеукраинского Центрального повстанческого комитета он занимался лично. Вообще он хотел показать роль ЧК более тщательно и подробно, но ему этого не разрешили – раскрывать нюансы оперативной деятельности ВЧК все-таки сочли излишним. По требованию председателя Всеукраинской ЧК Всеволода Апполоновича Балицкого сценарий и сюжет были существенно переработаны.Сценарий Лившиц писал вместе с Георгием Стабовым, актёром и режиссёром. То есть, на Лившице была сама история, на Стабовом – драматургия.Вторым режиссером был Аксель Лундин. Швед по происхождению приехал в Российскую империю ещё в 1905 году. Сперва был театральным актёром, затем снялся в кино – в 1912 году. Ну а во время Гражданской войны, как человек имеющий кинематографический опыт, стал работать в военном агитационном кинопроизводстве. После освобождения Украины стал одним из первых кинорежиссёров УССР, создателем и киношколы, и кинопроизводства. Выдающимся мастером, надо признать, не был, а потому вскоре вернулся к театральной деятельности, и сегодня его имя известно только специалистам.Главным кинооператором был человек с тоже не совсем обычной биографией. Датчанин Мариус Гольдт, будучи уже признанным европейским оператором, в 1925 году приехал в Одессу работать на местной кинофабрике. Успел снять шесть фильмов, после чего уехал в Германию. Там он оказался одним из тех, кто дал актерскую путевку в жизнь молоденькой, но уже показывающей способности актрисе Лени Рифеншталь. После 1933 года вернулся в Данию и продолжал работать уже только там, полностью отключившись от событий Второй Мировой, с головой уйдя в игровое кино в основном, комедии и мелодрамы. Впрочем, с 1941 по 1946 год у него была творческая пауза.Удивительно то, что режиссёры Стабовой и Лундин не озаботились портретным сходством актеров, изображавших Пилсудского и Петлюру. Понятно, что в отличие от Тютюнника и Котовского задействовать их было решительно невозможно. Но все-таки на Украине и не только эти люди были известны, их портреты уж точно каждому жителю Украины были знакомы не хуже, чем лица соседей. Из Матвея Лярова – известнейшего в то время театрального и киноактёра – Пилсудский так себе. Но, вышло так, как вышло.Хотя к чести авторов стоит отметить, что они не стали опускаться до гротескового и комедийного изображения двух главных врагов Советской Украины. Чаще всего в советском кинематографе того периода этим грешили.На Украине фильм имел у зрителей достаточно большой успех. Детальнейшее воспроизведение событий, знакомые и узнаваемые типажи, родные с детства места: Киев, Бердичев, ощущение того, что всё происходящее на экране они видели лично – естественно, привлекало внимание. Фильм, как говорится, делал кассу.Критики отнеслись более осторожно. Из достоинств безоговорочно признавалась детальнейшая, исторически верная реконструкция событий. Из недостатков – рваный сюжет, сумбурность изложения и универсальное "отсутствие глубокого осмысления событий". Что это значит – обычно никто не знает, но зато убедительно звучит и можно зарубить какой угодно материал. И ведь сработало. После украинских показов фильм был отправлен на перемонтаж и сокращение, поэтому в Москве премьера прошла гораздо позже – 8 июня 1928 года."П.К.П." шедевром советского киноискусства не стал. Его нельзя поставить в один ряд с работами Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина, Протазанова и Вертова. Но и проходным его назвать тоже никак нельзя. Как справедливо отмечали современники, он был безупречен в изображении деталей реальных исторических событий, а сегодня – это самое главное. По меркам XXIвека мы уже смотрим не игровое кино, а натуральную хронику. Хронику событий, хронику фактов и хронику осмысления истории.Единственное – после просмотра невольно возникает вопрос: как же создатели картины умудрились не вставить куда-то ближе к финалу знаменитую фразу: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"* Film, буквально, – плёнка. Потому – женский род. Слово tankпереводилось как лохань, потому и его русификация – танька (реже – танка). Газета московского метростроя называлась "Советский метро" – потому что метрополитен.Со временем от этих исключений язык почистили, но почему-то забыли "кофе" – наверное потому, что слово "кофий" устаревшее. Борцы за "правильную русскую речь", помнящие, что кофе мужского рода, но забывающие фильму и танку, доставляют не по-детски. – Ред.

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https://ukraina.ru/20250523/novorossiyskiy-gollivud-u-chrnogo-morya-1063364733.html

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Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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