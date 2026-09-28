https://ukraina.ru/20260928/svo-i-tretya-mirovaya-mir-okazalsya-na-grani-1083475443.html

СВО и Третья мировая: мир оказался на грани

СВО и Третья мировая: мир оказался на грани - 28.09.2026 Украина.ру

СВО и Третья мировая: мир оказался на грани

Сегодня ситуация очень схожа с той, что сложилась перед началом Первой и Второй мировых войн, главными выгодополучателями которых стали США. Об этом говорили участники V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного мультимедийным изданием Украина.ру и состоявшегося 28 сентября в Международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

2026-09-28T15:03

2026-09-28T15:03

2026-09-28T15:03

эксклюзив

россия

европа

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юрий кнутов

дмитрий табачник

искандер хисамов

вооруженные силы украины

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что кто-то может счесть название форума несколько пессимистичным, но на самом деле обстановка очень тревожная, «ярость в мире нарастает». Но есть и основания для оптимизма.Во время включения в эфир штурмовой бригады ВС РФ «Волки» военные приветствовали участников форума и заверили, что скоро Донбасс будет освобожден.Тема форума сформулирована жестко, но перспектива перерастания украинского конфликта в мировую войну реальна. Что может сделать прогрессивное человечество? Такой вопрос задал вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки страны (2010-2014), профессор Дмитрий Табачник.Он привел пример референдума в Швейцарии, где большинство, 70% жителей, отклонило предложение правящей партии закрепить в Конституции статус нейтралитета. Судя по опросам общественного мнения, милитаристские настроения пользуются популярностью, в Польше и в странах Балтии большинство — за увеличение военных расходов. Ситуация тревожная, сделал вывод Табачник.Руководство России предупреждает о возможности захода в ядерную фазу, но это «не заходит». На Западе элиты используют войну как способ консолидации общества.После переворота 2014 года на Украине общество приучили к состоянию как бы войны с Россией, только позже люди осознали ужас происходящего. Примерно то же происходит в Европе, общество постепенно привыкает – лягушку варят на медленном огне.России необходимо продемонстрировать Европе, что декларации могут совпадать с намерениями, подчеркнул Табачник, напомнив, как начиналась Первая Мировая. Никто вроде бы и не хотел…Противостоять Европе Россия может, отбросив выдуманную свою европейскость, отказавшись от евроиллюзий. Не стоит продолжать играть в игры, которые расхолаживают противника, позволяют ему думать, что декларации Кремля не будут реализованы, уверен политик.СВО или войнаГерой России Рустем Клупов призвал определиться с понятиями, напомнив, что войны – это вооруженный конфликт. Оружие направленно непосредственно против человека. Война ведется государством, а СВО – армией, цели и задачи ограничены.Мы за эти годы перешагнули рамки СВО и приближаемся к войне. А для Украины это уже война, Киев воюет с напряжением всех своих сил. Эскалация нарастает, мы на грани пока не мировой, но – следующая стадия – европейского регионального конфликта, войны России с НАТО, подчеркнул военный.Если говорить о перспективе мировой войны, она может приобрести глобальный характер, охватить все континенты и космическое пространство.Как избежать катастрофыЧто Россия может сделать, чтобы избежать самых тяжелых сценариев? На этот вопрос ответил руководитель АНО «НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"» Алексей Чадаев. По его словам, единственный способ избежать втягивания в большую войну – быть к ней максимально готовыми.Сейчас изменилась ситуация с информацией, ее избыток приводит к тому, что довольно сложно обмануть противника, старые хитрости работают все хуже – умные машины умеют анализировать.И то, что некоторые заявления не срабатывают, не пугают противника, связано именно с этими изменениями. Нужно не просто говорить о подготовке к конфликту, но действительно к нему готовиться, сказал Чадаев.А как готовиться? Полезно смотреть на ситуацию глазами противника, в этом случае — западных стратегов и планировщиков. Допустим, Киев сдали. Что произойдет с ВСУ? Меньшая часть разбежится наемниками по миру, большая — станет частью российской армии. И вот перед Европой — самая сильная армия с боевым опытом. Стратеги спросят себя: почему Россия остановится? Они бы на нашем месте не остановились.Европа к большой войне с Россией не очень готова, считает эксперт. Европолитики понимают это, делают ставку на затягивание украино-российского конфликта, чтобы получить время на подготовку.А что Россия? Ситуация такова, что на одной чаше весов — страх поражения, на другой – страх победы, считает Чадаев. По его мнению, «мы боимся победы», надеемся, что все закончится и будем жить как жили – но это невозможно. В нас нет духа хищника, сторона противника это тоже чувствует, сказал Чадаев.По мнению эксперта, Запад надеется на то, что мы повторим ошибку 80-х, поднимем руки – лишь бы был мир. Если такое было один раз, почему не может повториться?Говоря о войне и мире, Искандер Хисамов отметил роль искусственного интеллекта в современных конфликтах. Последствия использования новых видов оружия с использованием ИИ могут быть непредсказуемыми.Сначала нужно победить себяИзвестный военный корреспондент, а сейчас — участник СВО (служит гранатометчиком) Александр Сладков обратился к участникам форума по видеосвязи прямо с фронта.«Мы непобедимы, Россия непобедима. Но наша проблема в том, что в сегодняшнем противостоянии мы должны победить, прежде всего, себя», — сказал Сладков, добавив, что нужна железная дисциплина в народе, чтобы проявить все свои качества.Он рассказал, что на линии СВО многого не хватает – связи, коптеров, ракет и пр. Но так происходит всегда.Мировая война уже идет. Почему бьют по дата-центрам?Мы уже находимся в состоянии мировой войны, считает директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он рассказал о новизне конфликта – все видно, как на шахматной доске. Все видят все, а побеждает тот, кто умнее.Почему война идет? На Западе давно знают, что относительно дешевые ресурсы к 2030 году останутся только в России. Поэтому война с РФ все равно состоялась бы, придумали бы любой повод.А ресурсы теперь нужны, в том числе, для работы дата-центров, ИИ. Неслучайно ВС РФ бьют по украинским дата-центрам, половину уже вывели из строя – необходимо ограничить возможности работы противника с информацией, которая поступает ВСУ от западных партнеров.Война технологий – все меняется очень быстро и в вооружениях, и в способах ведения войны.Кнутов отметил, что ИИ появился давно, причем в ракетных технологиях СССР – если бы не Ельцин, то мы и сейчас были бы «впереди планеты всей». Но — увы: сейчас надо догонять. Наши бойцы говорят, что выигрывают благодаря хитрости и смекалке.Что же касается мировой войны, то 50 государств уже сейчас воюют с Россией, их оружием убивают наших солдат, констатировал эксперт. Он подчеркнул, что в Германии открыто заговорили о четвертом рейхе – и это опасный симптом. Активно готовится Турция – говорят, речь о возможной войне с Израилем.Милитаризуются Германия, Франция, Британия – все готовятся. И верят, что Россия не применит ядерного оружия.Раньше сдерживающим фактором было именно оно. Но СВО показала, что мы воздерживаемся от его применения, сказал эксперт, пояснив: это происходит по той причине, что мы относимся к украинскому народу как к братскому. А вот Запад – это чужие народы, и глава МИД РФ Сергей Лавров не зря сказал, что «война будет короткой». Это означает применение ядерного оружия.Кнутов отметил, что Запад вполне может применить ядерное оружие первым, нужно быть к этому готовыми.Риски войныРоссия действует так, чтобы не допустить мировой войны, но другие игроки могут иметь иные планы, отметил философ, политтехнолог Тимофей Сергейцев. По его словам, война – это неограниченный риск, это должны понимать те, кто призывает превратить СВО в войну.Сергейцев считает, что Россия хочет победить политически, а побеждает тот, кто остается жив. Для США хорошо было бы, чтобы тут все превратилось в руины. Враг хочет, чтобы мы сдались – ведь мы долго сдавались, почти 50 лет. На Западе думают: если русские столько отступали, почему вдруг перейдут в наступление? И действуют, исходя из этого. Но мы – Россия, – сдаваться не намерены, а планируем политически победить, уверен эксперт.По его мнению, все же нельзя говорить, что это уже мировая война, это – война внутри Европы.Что нам мешает? Мы имеем дело не только с элитами, но и с народами Европы, которые таят на нас обиду за то, что мы их когда-то победили, обрисовал ситуацию Сергейцев. По его словам, никаких сантиментов по отношению к нам у европейцев нет, придется их «воспитывать».Эти европейские народы мыслят колониально, а это значит – жить за чужой счет, этой идее уже 500 лет, напомнил эксперт. По его словам, наличие в России ресурсов означает, что Европа неизбежно постарается завладеть ими – и какой тут может быть компромисс?Война, если она будет, может быть катастрофической даже без применения ядерного оружия. Достаточно разрушить системы жизнеобеспечения, так что «короткая война» – не обязательно ядерная, заключил эксперт.«Политики сами воевать не будут»Историк и политолог Владимир Корнилов, отметил, что война на Украине — гражданская, но надо помнить, что самыми жестокими войнами бывают как раз гражданские.Что до вопроса, идет ли уже мировая война или еще нет, эксперт напомнил, что в мире по-разному начинают отсчет начала Второй мировой. А нынешнюю войну в Донбассе отсчитывают с 2014 года – уже поколение выросло.Куда все идет? Тенденции тревожные, бюргеров давно уже убеждают, что «Россия нападет», война обязательно будет. А качество западных элит таково, что оснований для оптимизма нет.Политики, которые призывают к войне с Россией, сами воевать не будут, предоставят это простым людям. Моделирование войны идет вовсю, например, в той же Британии – моделируют будущее в телеэфире с участием вчерашних политиков. Правда, пришли к выводу, что ядерное оружие все равно будет применено, отметил Корнилов.Он добавил: если качество евроэлит не изменится, риски большой войны — очень велики. А надеяться на то, что качество этих самых элит вдруг улучшится, не приходится.

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https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html

https://ukraina.ru/20260925/konets-epokhi-nato-okonchatelno-vyrodilas-1083424060.html

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эксклюзив, россия, европа, запад, юрий кнутов, дмитрий табачник, искандер хисамов, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня"