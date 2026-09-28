https://ukraina.ru/20260928/svo-i-tretya-mirovaya-mir-okazalsya-na-grani-1083475443.html
СВО и Третья мировая: мир оказался на грани
СВО и Третья мировая: мир оказался на грани - 28.09.2026 Украина.ру
СВО и Третья мировая: мир оказался на грани
Сегодня ситуация очень схожа с той, что сложилась перед началом Первой и Второй мировых войн, главными выгодополучателями которых стали США. Об этом говорили участники V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного мультимедийным изданием Украина.ру и состоявшегося 28 сентября в Международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
2026-09-28T15:03
2026-09-28T15:03
2026-09-28T15:03
эксклюзив
россия
европа
запад
юрий кнутов
дмитрий табачник
искандер хисамов
вооруженные силы украины
украина.ру
миа "россия сегодня"
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Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что кто-то может счесть название форума несколько пессимистичным, но на самом деле обстановка очень тревожная, «ярость в мире нарастает». Но есть и основания для оптимизма.Во время включения в эфир штурмовой бригады ВС РФ «Волки» военные приветствовали участников форума и заверили, что скоро Донбасс будет освобожден.Тема форума сформулирована жестко, но перспектива перерастания украинского конфликта в мировую войну реальна. Что может сделать прогрессивное человечество? Такой вопрос задал вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки страны (2010-2014), профессор Дмитрий Табачник.Он привел пример референдума в Швейцарии, где большинство, 70% жителей, отклонило предложение правящей партии закрепить в Конституции статус нейтралитета. Судя по опросам общественного мнения, милитаристские настроения пользуются популярностью, в Польше и в странах Балтии большинство — за увеличение военных расходов. Ситуация тревожная, сделал вывод Табачник.Руководство России предупреждает о возможности захода в ядерную фазу, но это «не заходит». На Западе элиты используют войну как способ консолидации общества.После переворота 2014 года на Украине общество приучили к состоянию как бы войны с Россией, только позже люди осознали ужас происходящего. Примерно то же происходит в Европе, общество постепенно привыкает – лягушку варят на медленном огне.России необходимо продемонстрировать Европе, что декларации могут совпадать с намерениями, подчеркнул Табачник, напомнив, как начиналась Первая Мировая. Никто вроде бы и не хотел…Противостоять Европе Россия может, отбросив выдуманную свою европейскость, отказавшись от евроиллюзий. Не стоит продолжать играть в игры, которые расхолаживают противника, позволяют ему думать, что декларации Кремля не будут реализованы, уверен политик.СВО или войнаГерой России Рустем Клупов призвал определиться с понятиями, напомнив, что войны – это вооруженный конфликт. Оружие направленно непосредственно против человека. Война ведется государством, а СВО – армией, цели и задачи ограничены.Мы за эти годы перешагнули рамки СВО и приближаемся к войне. А для Украины это уже война, Киев воюет с напряжением всех своих сил. Эскалация нарастает, мы на грани пока не мировой, но – следующая стадия – европейского регионального конфликта, войны России с НАТО, подчеркнул военный.Если говорить о перспективе мировой войны, она может приобрести глобальный характер, охватить все континенты и космическое пространство.Как избежать катастрофыЧто Россия может сделать, чтобы избежать самых тяжелых сценариев? На этот вопрос ответил руководитель АНО «НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"» Алексей Чадаев. По его словам, единственный способ избежать втягивания в большую войну – быть к ней максимально готовыми.Сейчас изменилась ситуация с информацией, ее избыток приводит к тому, что довольно сложно обмануть противника, старые хитрости работают все хуже – умные машины умеют анализировать.И то, что некоторые заявления не срабатывают, не пугают противника, связано именно с этими изменениями. Нужно не просто говорить о подготовке к конфликту, но действительно к нему готовиться, сказал Чадаев.А как готовиться? Полезно смотреть на ситуацию глазами противника, в этом случае — западных стратегов и планировщиков. Допустим, Киев сдали. Что произойдет с ВСУ? Меньшая часть разбежится наемниками по миру, большая — станет частью российской армии. И вот перед Европой — самая сильная армия с боевым опытом. Стратеги спросят себя: почему Россия остановится? Они бы на нашем месте не остановились.Европа к большой войне с Россией не очень готова, считает эксперт. Европолитики понимают это, делают ставку на затягивание украино-российского конфликта, чтобы получить время на подготовку.А что Россия? Ситуация такова, что на одной чаше весов — страх поражения, на другой – страх победы, считает Чадаев. По его мнению, «мы боимся победы», надеемся, что все закончится и будем жить как жили – но это невозможно. В нас нет духа хищника, сторона противника это тоже чувствует, сказал Чадаев.По мнению эксперта, Запад надеется на то, что мы повторим ошибку 80-х, поднимем руки – лишь бы был мир. Если такое было один раз, почему не может повториться?Говоря о войне и мире, Искандер Хисамов отметил роль искусственного интеллекта в современных конфликтах. Последствия использования новых видов оружия с использованием ИИ могут быть непредсказуемыми.Сначала нужно победить себяИзвестный военный корреспондент, а сейчас — участник СВО (служит гранатометчиком) Александр Сладков обратился к участникам форума по видеосвязи прямо с фронта.«Мы непобедимы, Россия непобедима. Но наша проблема в том, что в сегодняшнем противостоянии мы должны победить, прежде всего, себя», — сказал Сладков, добавив, что нужна железная дисциплина в народе, чтобы проявить все свои качества.Он рассказал, что на линии СВО многого не хватает – связи, коптеров, ракет и пр. Но так происходит всегда.Мировая война уже идет. Почему бьют по дата-центрам?Мы уже находимся в состоянии мировой войны, считает директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он рассказал о новизне конфликта – все видно, как на шахматной доске. Все видят все, а побеждает тот, кто умнее.Почему война идет? На Западе давно знают, что относительно дешевые ресурсы к 2030 году останутся только в России. Поэтому война с РФ все равно состоялась бы, придумали бы любой повод.А ресурсы теперь нужны, в том числе, для работы дата-центров, ИИ. Неслучайно ВС РФ бьют по украинским дата-центрам, половину уже вывели из строя – необходимо ограничить возможности работы противника с информацией, которая поступает ВСУ от западных партнеров.Война технологий – все меняется очень быстро и в вооружениях, и в способах ведения войны.Кнутов отметил, что ИИ появился давно, причем в ракетных технологиях СССР – если бы не Ельцин, то мы и сейчас были бы «впереди планеты всей». Но — увы: сейчас надо догонять. Наши бойцы говорят, что выигрывают благодаря хитрости и смекалке.Что же касается мировой войны, то 50 государств уже сейчас воюют с Россией, их оружием убивают наших солдат, констатировал эксперт. Он подчеркнул, что в Германии открыто заговорили о четвертом рейхе – и это опасный симптом. Активно готовится Турция – говорят, речь о возможной войне с Израилем.Милитаризуются Германия, Франция, Британия – все готовятся. И верят, что Россия не применит ядерного оружия.Раньше сдерживающим фактором было именно оно. Но СВО показала, что мы воздерживаемся от его применения, сказал эксперт, пояснив: это происходит по той причине, что мы относимся к украинскому народу как к братскому. А вот Запад – это чужие народы, и глава МИД РФ Сергей Лавров не зря сказал, что «война будет короткой». Это означает применение ядерного оружия.Кнутов отметил, что Запад вполне может применить ядерное оружие первым, нужно быть к этому готовыми.Риски войныРоссия действует так, чтобы не допустить мировой войны, но другие игроки могут иметь иные планы, отметил философ, политтехнолог Тимофей Сергейцев. По его словам, война – это неограниченный риск, это должны понимать те, кто призывает превратить СВО в войну.Сергейцев считает, что Россия хочет победить политически, а побеждает тот, кто остается жив. Для США хорошо было бы, чтобы тут все превратилось в руины. Враг хочет, чтобы мы сдались – ведь мы долго сдавались, почти 50 лет. На Западе думают: если русские столько отступали, почему вдруг перейдут в наступление? И действуют, исходя из этого. Но мы – Россия, – сдаваться не намерены, а планируем политически победить, уверен эксперт.По его мнению, все же нельзя говорить, что это уже мировая война, это – война внутри Европы.Что нам мешает? Мы имеем дело не только с элитами, но и с народами Европы, которые таят на нас обиду за то, что мы их когда-то победили, обрисовал ситуацию Сергейцев. По его словам, никаких сантиментов по отношению к нам у европейцев нет, придется их «воспитывать».Эти европейские народы мыслят колониально, а это значит – жить за чужой счет, этой идее уже 500 лет, напомнил эксперт. По его словам, наличие в России ресурсов означает, что Европа неизбежно постарается завладеть ими – и какой тут может быть компромисс?Война, если она будет, может быть катастрофической даже без применения ядерного оружия. Достаточно разрушить системы жизнеобеспечения, так что «короткая война» – не обязательно ядерная, заключил эксперт.«Политики сами воевать не будут»Историк и политолог Владимир Корнилов, отметил, что война на Украине — гражданская, но надо помнить, что самыми жестокими войнами бывают как раз гражданские.Что до вопроса, идет ли уже мировая война или еще нет, эксперт напомнил, что в мире по-разному начинают отсчет начала Второй мировой. А нынешнюю войну в Донбассе отсчитывают с 2014 года – уже поколение выросло.Куда все идет? Тенденции тревожные, бюргеров давно уже убеждают, что «Россия нападет», война обязательно будет. А качество западных элит таково, что оснований для оптимизма нет.Политики, которые призывают к войне с Россией, сами воевать не будут, предоставят это простым людям. Моделирование войны идет вовсю, например, в той же Британии – моделируют будущее в телеэфире с участием вчерашних политиков. Правда, пришли к выводу, что ядерное оружие все равно будет применено, отметил Корнилов.Он добавил: если качество евроэлит не изменится, риски большой войны — очень велики. А надеяться на то, что качество этих самых элит вдруг улучшится, не приходится.
https://ukraina.ru/20260928/1083427649.html
https://ukraina.ru/20260928/bunt-roya-agentov-i-tsifrovye-dvoyniki-kiselev-o-glavnykh-ugrozakh-ii-1083468016.html
https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html
https://ukraina.ru/20260925/konets-epokhi-nato-okonchatelno-vyrodilas-1083424060.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, европа, запад, юрий кнутов, дмитрий табачник, искандер хисамов, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня"
Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что кто-то может счесть название форума несколько пессимистичным, но на самом деле обстановка очень тревожная, «ярость в мире нарастает». Но есть и основания для оптимизма.
Во время включения в эфир штурмовой бригады ВС РФ «Волки» военные приветствовали участников форума и заверили, что скоро Донбасс будет освобожден.
Тема форума сформулирована жестко, но перспектива перерастания украинского конфликта в мировую войну реальна. Что может сделать прогрессивное человечество? Такой вопрос задал вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки страны (2010-2014), профессор Дмитрий Табачник.
Он привел пример референдума в Швейцарии, где большинство, 70% жителей, отклонило предложение правящей партии закрепить в Конституции статус нейтралитета. Судя по опросам общественного мнения, милитаристские настроения пользуются популярностью, в Польше и в странах Балтии большинство — за увеличение военных расходов. Ситуация тревожная, сделал вывод Табачник.
Руководство России предупреждает о возможности захода в ядерную фазу, но это «не заходит». На Западе элиты используют войну как способ консолидации общества.
После переворота 2014 года на Украине общество приучили к состоянию как бы войны с Россией, только позже люди осознали ужас происходящего. Примерно то же происходит в Европе, общество постепенно привыкает – лягушку варят на медленном огне.
России необходимо продемонстрировать Европе, что декларации могут совпадать с намерениями, подчеркнул Табачник, напомнив, как начиналась Первая Мировая. Никто вроде бы и не хотел…
Противостоять Европе Россия может, отбросив выдуманную свою европейскость, отказавшись от евроиллюзий. Не стоит продолжать играть в игры, которые расхолаживают противника, позволяют ему думать, что декларации Кремля не будут реализованы, уверен политик.
Герой России Рустем Клупов призвал определиться с понятиями, напомнив, что войны – это вооруженный конфликт. Оружие направленно непосредственно против человека. Война ведется государством, а СВО – армией, цели и задачи ограничены.
Мы за эти годы перешагнули рамки СВО и приближаемся к войне. А для Украины это уже война, Киев воюет с напряжением всех своих сил. Эскалация нарастает, мы на грани пока не мировой, но – следующая стадия – европейского регионального конфликта, войны России с НАТО, подчеркнул военный.
Если говорить о перспективе мировой войны, она может приобрести глобальный характер, охватить все континенты и космическое пространство.
Что Россия может сделать, чтобы избежать самых тяжелых сценариев? На этот вопрос ответил руководитель АНО «НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"» Алексей Чадаев. По его словам, единственный способ избежать втягивания в большую войну – быть к ней максимально готовыми.
Сейчас изменилась ситуация с информацией, ее избыток приводит к тому, что довольно сложно обмануть противника, старые хитрости работают все хуже – умные машины умеют анализировать.
И то, что некоторые заявления не срабатывают, не пугают противника, связано именно с этими изменениями. Нужно не просто говорить о подготовке к конфликту, но действительно к нему готовиться, сказал Чадаев.
А как готовиться? Полезно смотреть на ситуацию глазами противника, в этом случае — западных стратегов и планировщиков. Допустим, Киев сдали. Что произойдет с ВСУ? Меньшая часть разбежится наемниками по миру, большая — станет частью российской армии. И вот перед Европой — самая сильная армия с боевым опытом. Стратеги спросят себя: почему Россия остановится? Они бы на нашем месте не остановились.
Европа к большой войне с Россией не очень готова, считает эксперт. Европолитики понимают это, делают ставку на затягивание украино-российского конфликта, чтобы получить время на подготовку.
А что Россия? Ситуация такова, что на одной чаше весов — страх поражения, на другой – страх победы, считает Чадаев. По его мнению, «мы боимся победы», надеемся, что все закончится и будем жить как жили – но это невозможно. В нас нет духа хищника, сторона противника это тоже чувствует, сказал Чадаев.
По мнению эксперта, Запад надеется на то, что мы повторим ошибку 80-х, поднимем руки – лишь бы был мир. Если такое было один раз, почему не может повториться?
Говоря о войне и мире, Искандер Хисамов отметил роль искусственного интеллекта в современных конфликтах. Последствия использования новых видов оружия с использованием ИИ могут быть непредсказуемыми.
Сначала нужно победить себя
Известный военный корреспондент, а сейчас — участник СВО (служит гранатометчиком) Александр Сладков обратился к участникам форума по видеосвязи прямо с фронта.
«Мы непобедимы, Россия непобедима. Но наша проблема в том, что в сегодняшнем противостоянии мы должны победить, прежде всего, себя», — сказал Сладков, добавив, что нужна железная дисциплина в народе, чтобы проявить все свои качества.
Он рассказал, что на линии СВО многого не хватает – связи, коптеров, ракет и пр. Но так происходит всегда.
Мировая война уже идет. Почему бьют по дата-центрам?
Мы уже находимся в состоянии мировой войны, считает директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он рассказал о новизне конфликта – все видно, как на шахматной доске. Все видят все, а побеждает тот, кто умнее.
Почему война идет? На Западе давно знают, что относительно дешевые ресурсы к 2030 году останутся только в России. Поэтому война с РФ все равно состоялась бы, придумали бы любой повод.
А ресурсы теперь нужны, в том числе, для работы дата-центров, ИИ. Неслучайно ВС РФ бьют по украинским дата-центрам, половину уже вывели из строя – необходимо ограничить возможности работы противника с информацией, которая поступает ВСУ от западных партнеров.
Война технологий – все меняется очень быстро и в вооружениях, и в способах ведения войны.
Кнутов отметил, что ИИ появился давно, причем в ракетных технологиях СССР – если бы не Ельцин, то мы и сейчас были бы «впереди планеты всей». Но — увы: сейчас надо догонять. Наши бойцы говорят, что выигрывают благодаря хитрости и смекалке.
Что же касается мировой войны, то 50 государств уже сейчас воюют с Россией, их оружием убивают наших солдат, констатировал эксперт. Он подчеркнул, что в Германии открыто заговорили о четвертом рейхе – и это опасный симптом. Активно готовится Турция – говорят, речь о возможной войне с Израилем.
Милитаризуются Германия, Франция, Британия – все готовятся. И верят, что Россия не применит ядерного оружия.
Раньше сдерживающим фактором было именно оно. Но СВО показала, что мы воздерживаемся от его применения, сказал эксперт, пояснив: это происходит по той причине, что мы относимся к украинскому народу как к братскому. А вот Запад – это чужие народы, и глава МИД РФ Сергей Лавров не зря сказал, что «война будет короткой». Это означает применение ядерного оружия.
Кнутов отметил, что Запад вполне может применить ядерное оружие первым, нужно быть к этому готовыми.
Россия действует так, чтобы не допустить мировой войны, но другие игроки могут иметь иные планы, отметил философ, политтехнолог Тимофей Сергейцев. По его словам, война – это неограниченный риск, это должны понимать те, кто призывает превратить СВО в войну.
Сергейцев считает, что Россия хочет победить политически, а побеждает тот, кто остается жив. Для США хорошо было бы, чтобы тут все превратилось в руины. Враг хочет, чтобы мы сдались – ведь мы долго сдавались, почти 50 лет. На Западе думают: если русские столько отступали, почему вдруг перейдут в наступление? И действуют, исходя из этого. Но мы – Россия, – сдаваться не намерены, а планируем политически победить, уверен эксперт.
По его мнению, все же нельзя говорить, что это уже мировая война, это – война внутри Европы.
Что нам мешает? Мы имеем дело не только с элитами, но и с народами Европы, которые таят на нас обиду за то, что мы их когда-то победили, обрисовал ситуацию Сергейцев. По его словам, никаких сантиментов по отношению к нам у европейцев нет, придется их «воспитывать».
Эти европейские народы мыслят колониально, а это значит – жить за чужой счет, этой идее уже 500 лет, напомнил эксперт. По его словам, наличие в России ресурсов означает, что Европа неизбежно постарается завладеть ими – и какой тут может быть компромисс?
Война, если она будет, может быть катастрофической даже без применения ядерного оружия. Достаточно разрушить системы жизнеобеспечения, так что «короткая война» – не обязательно ядерная, заключил эксперт.
«Политики сами воевать не будут»
Историк и политолог Владимир Корнилов, отметил, что война на Украине — гражданская, но надо помнить, что самыми жестокими войнами бывают как раз гражданские.
Что до вопроса, идет ли уже мировая война или еще нет, эксперт напомнил, что в мире по-разному начинают отсчет начала Второй мировой. А нынешнюю войну в Донбассе отсчитывают с 2014 года – уже поколение выросло.
Куда все идет? Тенденции тревожные, бюргеров давно уже убеждают, что «Россия нападет», война обязательно будет. А качество западных элит таково, что оснований для оптимизма нет.
Политики, которые призывают к войне с Россией, сами воевать не будут, предоставят это простым людям. Моделирование войны идет вовсю, например, в той же Британии – моделируют будущее в телеэфире с участием вчерашних политиков. Правда, пришли к выводу, что ядерное оружие все равно будет применено, отметил Корнилов.
Он добавил: если качество евроэлит не изменится, риски большой войны — очень велики. А надеяться на то, что качество этих самых элит вдруг улучшится, не приходится.