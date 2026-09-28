https://ukraina.ru/20260928/vydrin-o-prognoze-zhirinovskogo-priazove-neizbezhno-dolzhno-bylo-stat-chastyu-russkogo-mira-1083479451.html

Выдрин о прогнозе Жириновского: Приазовье неизбежно должно было стать частью Русского мира

Выдрин о прогнозе Жириновского: Приазовье неизбежно должно было стать частью Русского мира - 28.09.2026 Украина.ру

Выдрин о прогнозе Жириновского: Приазовье неизбежно должно было стать частью Русского мира

Приазовье станет частью Русского мира — так считал еще Жириновский, который имел образ будущего. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий Выдрин

2026-09-28T15:41

2026-09-28T15:41

2026-09-28T15:44

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Говоря о людях, которые имели образ будущего России, Выдрин вспомнил свои встречи с Жириновским и его прогноз относительно судьбы Приазовья.Политолог заявил, что сейчас популярно цитировать Владимира Жириновского, поскольку он из тех людей, которые имели образ будущего. "Мне посчастливилось неоднократно встречаться с ним и говорить. И лет 10-12 назад он говорил, что неизбежно освоение Приазовья, поскольку это будущее России. Поскольку без Приазовья Россия не сможет быть самодостаточной державой в продовольственном плане", — пояснил он.По словам эксперта, в видении Жириновского приазовские территории, где на лучших в мире черноземах выращивается лучшее в мире зерно, должны быть и ресурсно, и исторически российской территорией. "Поэтому, как я писал ранее на Украина.ру, Приазовье неизбежно станет частью Русского мира. Так, в принципе, и произошло, но есть нюанс", — отметил он.Выдрин рассказал, что ему пришлось проехаться по новым территориям России — Запорожской и Херсонской областям. "Я проехал от оконечности Крыма до начала континентальных российских территорий и не увидел ни одной целой заправки. Я останавливался и заправлялся у одного фермера. У этого фермера емкости забиты первоклассным зерном. Вывести его он не может из-за атак украинских беспилотников. И он сбрасывает высокобелковое зерно в пруды: "Пусть хоть рыба поест"", — поделился он.Эксперт подчеркнул, что первый вопрос, который у него возник, — можно ли найти не чисто военное, не чисто гражданское или политическое, а паллиативное решение этой проблемы. "Я поставил эксперимент: нашел одну владелицу сетей бензоколонок, "королеву бензоколонки". Она спросила: есть ли будущее у частных бензоколонок? На мой взгляд, его нет", — пояснил Выдрин.По его словам, первое, что должно сделать государство, — это провести верификацию того, какие виды собственности лучше защищены в России: частные, коллективные или государственные. "И у меня было подозрение, о котором я ранее говорил на Украина.ру, что государственные формы собственности будут защищены лучше, чем частные", — резюмировал политолог.Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".

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