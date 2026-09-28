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"Похуже иных тоталитарных режимов": Богомолов рассказал, что Запад скрывает за толерантностью
"Похуже иных тоталитарных режимов": Богомолов рассказал, что Запад скрывает за толерантностью - 28.09.2026 Украина.ру
"Похуже иных тоталитарных режимов": Богомолов рассказал, что Запад скрывает за толерантностью
Российский режиссер Константин Богомолов на заседании клуба "Валдай" заявил, что западная цивилизация, провозглашая свободу, на деле подавляет отдельного человека и строит коллективную общность, которая оказывается хуже самых жестких тоталитарных режимов, передает РИА Новости
2026-09-28T16:01
2026-09-28T16:01
2026-09-28T16:01
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валдай
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общество
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"Парадокс западной цивилизации в том, что, декларируя свободу для отдельного человека, на самом деле она этого человека уничтожала", — сказал Богомолов. По его словам, давление на право быть другим начало нарастать еще в XX веке.Режиссер объяснил, как это работает на практике. Он назвал такой курс попыткой подавить право на ненависть, прикрываясь всеобщей любовью и всепрощением. "Идея о том, что мы должны ко всем относиться хорошо, снисходительно, любить всех, не дай бог кого-то задеть или обидеть, не дай бог обозначить, что что-то плохо, а что-то хорошо", — добавил он.Именно так, по мнению Богомолова, Запад уничтожает индивидуальность, подменяя ее коллективной общностью. "Похуже иных самых тоталитарных режимов", — подчеркнул он.Перспектив у такого пути, уверен российский режиссер, нет. То, что происходит сегодня, он считает не просто деглобализацией, а протестом человека против навязываемых стандартов. "Это процесс восстановления человека в своем праве быть непохожим на других. И это уже отражается в праве государства быть непохожим на другое государство, праве общества быть непохожим на другое общество", — заключил Богомолов.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, валдай, режим, новости, украина.ру, общество, режиссер
"Похуже иных тоталитарных режимов": Богомолов рассказал, что Запад скрывает за толерантностью
Российский режиссер Константин Богомолов на заседании клуба "Валдай" заявил, что западная цивилизация, провозглашая свободу, на деле подавляет отдельного человека и строит коллективную общность, которая оказывается хуже самых жестких тоталитарных режимов, передает РИА Новости
"Парадокс западной цивилизации в том, что, декларируя свободу для отдельного человека, на самом деле она этого человека уничтожала", — сказал Богомолов. По его словам, давление на право быть другим начало нарастать еще в XX веке.
Режиссер объяснил, как это работает на практике. Он назвал такой курс попыткой подавить право на ненависть, прикрываясь всеобщей любовью и всепрощением. "Идея о том, что мы должны ко всем относиться хорошо, снисходительно, любить всех, не дай бог кого-то задеть или обидеть, не дай бог обозначить, что что-то плохо, а что-то хорошо", — добавил он.
Именно так, по мнению Богомолова, Запад уничтожает индивидуальность, подменяя ее коллективной общностью. "Похуже иных самых тоталитарных режимов", — подчеркнул он.
Перспектив у такого пути, уверен российский режиссер, нет. То, что происходит сегодня, он считает не просто деглобализацией, а протестом человека против навязываемых стандартов.
"Это процесс восстановления человека в своем праве быть непохожим на других. И это уже отражается в праве государства быть непохожим на другое государство, праве общества быть непохожим на другое общество", — заключил Богомолов.