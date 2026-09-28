https://ukraina.ru/20260928/sam-on-ne-ischeznet-kiselev-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-obrechen-na-razgrom-1083478039.html

"Сам он не исчезнет": Киселев объяснил, почему киевский режим обречен на разгром

"Сам он не исчезнет": Киселев объяснил, почему киевский режим обречен на разгром - 28.09.2026 Украина.ру

"Сам он не исчезнет": Киселев объяснил, почему киевский режим обречен на разгром

Завершение конфликта на Украине возможно исключительно военным путем. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2026-09-28T14:40

2026-09-28T14:40

2026-09-28T14:40

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Он уточнил, что переговоры с недоговороспособными США не имеют перспектив, а уродливый киевский режим никогда не исчезнет сам по себе без полного разгрома внешней силой.Киселев подчеркнул, что на передовой люди воюют именно против правящего режима, а не против украинского народа, поскольку в России нет и никогда не было украинофобии — в стране свободно работают украинские рестораны, а отношение к мирным гражданам кардинально отличается от ненависти к немцам в годы Великой Отечественной войны.В качестве ключевого успеха России Киселев назвал четкое формирование системной военной стратегии, направленной на подрыв критических отраслей противника и изменение географии региона. По его словам, российские силы уже успешно отрезали черноморское побережье от Украины, сделав так, что Одесса "уже не их", хотя пока и не является российской. Важнейшим показателем системного поражения киевского режима глава медиагруппы назвал тотальный крах украинской металлургии: если в 2000 году Украина занимала седьмое место в мире по выплавке стали, то к концу сентября текущего года в стране не было выплавлено ни одной тонны. Подобные удары по экономике, логистике и дата-центрам, подкрепленные мощью новейших систем вооружения ВС РФ, наглядно приближают финал спецоперации.Однако спикер призвал общество избавиться от опасных иллюзий и не ждать моментального окончания боевых действий. Даже освобождение Славянска и Краматорска не прекратит конфликт полностью — по территории России, включая Сибирь, продолжат наносить удары, из-за чего завершить противостояние "клетчатым флажком от Формулы-1" не получится. Киселев резюмировал, что даже после прекращения открытых военных действий историческая миссия России не завершится, так как стране предстоит долгая, масштабная и выдержанная работа по денацификации освобожденных территорий.

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новости, россия, украина, сша, дмитрий киселев, украина.ру