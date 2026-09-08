О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября - 08.09.2026 Украина.ру
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О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября - 08.09.2026 Украина.ру
О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
Президенты России и США провели очередной телефонный разговор, обсудив итоги визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Оба лидера оценили дипломатические визиты положительно. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-08T18:00
2026-09-08T18:00
россия
украина
германия
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
владимир путин
стив уиткофф
бундесвер
эксклюзив
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Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор 8 сентября 2026 года. Об этом рассказали в Кремле. По словам помощника президента Юрия Ушакова, беседа была конструктивной и откровенной. Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев — и оценили их хорошо.Отдельно российский лидер подчеркнул: у России нет планов нападать на Европу. По итогам разговора президенты договорились оставаться на связи и оперативно созваниваться при необходимости, а также продолжить работу по обмену задержанными.Предыдущий разговор состоялся 4 июля — 66 дней назад. Всего с начала президентства Трампа лидеры общались по телефону 15 раз. Самый короткий разговор длился 55 минут, самый долгий — 2,5 часа.Диалог продолжается — и это главное. Путин и Трамп снова на связи, снова обсуждают урегулирование, снова говорят о восстановлении отношений. Зеленскому это явно не нравится — его сценарий "война до последнего украинца" трещит по швам. Германия снова подливает масла в огоньПока Москва и Вашингтон ищут пути к миру, Берлин продолжает разжигать конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.Кроме того, Германия нарастит поставки ракет "воздух — воздух", беспилотников и дальнобойных боеприпасов. Количество и сроки не раскрываются. В августе ФРГ уже передала Украине третий комплект ЗРК Patriot, а в сентябре анонсировала пакет помощи на 400 миллионов евро.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 8 сентябряПодразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения противника. Установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Сужается внутреннее кольцо — под контроль перешел населенный пункт Березники. Внутри "котла" нанесено поражение подразделениям противника в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефёдовки.За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два квадроцикла и три пункта управления БПЛА. Все попытки прорыва из окружения пресечены. Всего в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял до 180 военнослужащих.Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР — потери свыше 190 военнослужащих, три БМП, 14 автомобилей. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю — минус 190 боевиков, 17 автомобилей. "Центр" — до 380 военнослужащих, девять автомобилей, три станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны — потери противника до 300 человек. "Днепр" уничтожил свыше 45 военнослужащих и 14 автомобилей.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, германия, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир путин, стив уиткофф, бундесвер, эксклюзив
Россия, Украина, Германия, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Бундесвер, Эксклюзив

О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября

18:00 08.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Президенты России и США провели очередной телефонный разговор, обсудив итоги визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Оба лидера оценили дипломатические визиты положительно. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор 8 сентября 2026 года. Об этом рассказали в Кремле.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, беседа была конструктивной и откровенной. Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев — и оценили их хорошо.
"Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. В разговоре с Путиным он проводил мысль о необходимости завершения конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для масштабного восстановления отношений России и США. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства", — заявил Ушаков.
Отдельно российский лидер подчеркнул: у России нет планов нападать на Европу. По итогам разговора президенты договорились оставаться на связи и оперативно созваниваться при необходимости, а также продолжить работу по обмену задержанными.
Предыдущий разговор состоялся 4 июля — 66 дней назад. Всего с начала президентства Трампа лидеры общались по телефону 15 раз. Самый короткий разговор длился 55 минут, самый долгий — 2,5 часа.
Диалог продолжается — и это главное. Путин и Трамп снова на связи, снова обсуждают урегулирование, снова говорят о восстановлении отношений. Зеленскому это явно не нравится — его сценарий "война до последнего украинца" трещит по швам.
Германия снова подливает масла в огонь
Пока Москва и Вашингтон ищут пути к миру, Берлин продолжает разжигать конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.
"Мною принято решение передать Украине крайне необходимые ракеты-перехватчики PAC-2", — цитирует Писториуса Reuters.
Кроме того, Германия нарастит поставки ракет "воздух — воздух", беспилотников и дальнобойных боеприпасов. Количество и сроки не раскрываются. В августе ФРГ уже передала Украине третий комплект ЗРК Patriot, а в сентябре анонсировала пакет помощи на 400 миллионов евро.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 8 сентября
Подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения противника. Установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое.
Сужается внутреннее кольцо — под контроль перешел населенный пункт Березники. Внутри "котла" нанесено поражение подразделениям противника в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефёдовки.
За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два квадроцикла и три пункта управления БПЛА. Все попытки прорыва из окружения пресечены. Всего в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял до 180 военнослужащих.
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР — потери свыше 190 военнослужащих, три БМП, 14 автомобилей. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю — минус 190 боевиков, 17 автомобилей. "Центр" — до 380 военнослужащих, девять автомобилей, три станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны — потери противника до 300 человек. "Днепр" уничтожил свыше 45 военнослужащих и 14 автомобилей.
Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области
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