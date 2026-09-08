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О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября

О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября - 08.09.2026 Украина.ру

О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября

Президенты России и США провели очередной телефонный разговор, обсудив итоги визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Оба лидера оценили дипломатические визиты положительно. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-08T18:00

2026-09-08T18:00

2026-09-08T18:00

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германия

дональд трамп

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владимир путин

стив уиткофф

бундесвер

эксклюзив

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Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор 8 сентября 2026 года. Об этом рассказали в Кремле. По словам помощника президента Юрия Ушакова, беседа была конструктивной и откровенной. Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев — и оценили их хорошо.Отдельно российский лидер подчеркнул: у России нет планов нападать на Европу. По итогам разговора президенты договорились оставаться на связи и оперативно созваниваться при необходимости, а также продолжить работу по обмену задержанными.Предыдущий разговор состоялся 4 июля — 66 дней назад. Всего с начала президентства Трампа лидеры общались по телефону 15 раз. Самый короткий разговор длился 55 минут, самый долгий — 2,5 часа.Диалог продолжается — и это главное. Путин и Трамп снова на связи, снова обсуждают урегулирование, снова говорят о восстановлении отношений. Зеленскому это явно не нравится — его сценарий "война до последнего украинца" трещит по швам. Германия снова подливает масла в огоньПока Москва и Вашингтон ищут пути к миру, Берлин продолжает разжигать конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.Кроме того, Германия нарастит поставки ракет "воздух — воздух", беспилотников и дальнобойных боеприпасов. Количество и сроки не раскрываются. В августе ФРГ уже передала Украине третий комплект ЗРК Patriot, а в сентябре анонсировала пакет помощи на 400 миллионов евро.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 8 сентябряПодразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения противника. Установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Сужается внутреннее кольцо — под контроль перешел населенный пункт Березники. Внутри "котла" нанесено поражение подразделениям противника в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефёдовки.За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два квадроцикла и три пункта управления БПЛА. Все попытки прорыва из окружения пресечены. Всего в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял до 180 военнослужащих.Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР — потери свыше 190 военнослужащих, три БМП, 14 автомобилей. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю — минус 190 боевиков, 17 автомобилей. "Центр" — до 380 военнослужащих, девять автомобилей, три станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны — потери противника до 300 человек. "Днепр" уничтожил свыше 45 военнослужащих и 14 автомобилей.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Мария Илащук

Мария Илащук

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

россия, украина, германия, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир путин, стив уиткофф, бундесвер, эксклюзив