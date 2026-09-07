https://ukraina.ru/20260907/vsu-otpravlyayut-zhenschin-na-peredovuyu-ikh-gibnet-bolshe---siloviki-1083063792.html

ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовики

ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовики - 07.09.2026 Украина.ру

ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовики

Командование украинской армии активнее посылает женщин на передовую и этим объясняется рост потерь среди них. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков

2026-09-07T20:31

2026-09-07T20:31

2026-09-07T20:31

спецоперация

сво

украина

сша

кит келлог

дональд трамп

алексей резников

вооруженные силы украины

новости сво

всу

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"Украинские ресурсы приводили список из более двадцати женщин-военнослужащих ВСУ, погибших с начала года… Больше всех женщины умирали в феврале 2026-го, тогда число погибших женщин достигло пяти человек", - заявил собеседник российского информагентства.По его данным, за примерно неделю количество погибших украинских женщин-военнослужащих "увеличилось еще на шесть человек"."Украинское командование все больше и больше задействует женщин на передовой. Примечательно, что все это происходит на фоне заявлений представителей киевского режима о недопустимости женской мобилизации. Возможно, официально этого и не будет, но командиры просто отправят всех имеющихся женщин на передовую из-за недостатка личного состава", - отметил собеседник РИА Новости.Издание напомнило ,что в августе на сайте правительства Украины появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на бездетных женщин. Затем, 24 августа бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что женщины на Украине должны быть мобилизованы в армию, так как они "воюют ничем не хуже мужчин". При этом отставной генерал привёл в пример свою жену и дочь, которые якобы воевали. Однако журналисты выяснили, что Келлог слукавил: члены его семь "воевали" в тылу, на передовой с оружием никто из них не сражался, а сам он также предпочитал командовать с безопасного расстояния.Не служивший в армии экс-министр обороны Украины Алексей Резников - фигурант коррупционных скандалов, так отметился комментариями на тему мобилизации женщин. Затем украинский парламентарий из президентской фракции Марьяна Безуглая заявила, что массовая служба женщин в ВСУ является вопросом времени.Новости на эту тему: "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщинИнтервью на эту тему: Дмитрий Абзалов: Если война на Украине не завершится при участии Трампа, она пойдет по опасному сценариюБольше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, алексей резников, вооруженные силы украины, новости сво, всу, потери всу, мобилизация на украине