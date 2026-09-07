Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения - 07.09.2026 Украина.ру
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Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения
Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения - 07.09.2026 Украина.ру
Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения
Беспилотники вооружённых формирований киевского режима 6 сентября атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом оперштаб региона в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-07T04:56
2026-09-07T04:58
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Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов."В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", — говорится в сообщении.Двое мужчин получили акубаротравму в результате атаки объекта транспортной инфраструктуры в районе села Солоти Валуйского округа. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.ВСУ также наносили удары по городам Шебекино и Грайворон, сёлам Красный Октябрь, Маломихайловка, Октябрьский, Отрадное, Косилово, Санково, Ракитное и по гражданским объектам в районе села Киселево. Были повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей, разрушены или пострадали частные домовладения, два предприятия, соцучреждение и ряд других объектов.Ранее сообщалось, что ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре — девять раненых, мужчина умер в больнице.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, белгородская область, шебекино, грайворон , всу, вооруженные силы украины, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, погибшие, раненые, военные преступления, пво, вс рф, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Шебекино, Грайворон , ВСУ, Вооруженные силы Украины, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, погибшие, раненые, Военные преступления, ПВО, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения

04:56 07.09.2026 (обновлено: 04:58 07.09.2026)
 
© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости
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Беспилотники вооружённых формирований киевского режима 6 сентября атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом оперштаб региона в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов.
"В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", — говорится в сообщении.
Двое мужчин получили акубаротравму в результате атаки объекта транспортной инфраструктуры в районе села Солоти Валуйского округа. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.
ВСУ также наносили удары по городам Шебекино и Грайворон, сёлам Красный Октябрь, Маломихайловка, Октябрьский, Отрадное, Косилово, Санково, Ракитное и по гражданским объектам в районе села Киселево. Были повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей, разрушены или пострадали частные домовладения, два предприятия, соцучреждение и ряд других объектов.
Ранее сообщалось, что ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре — девять раненых, мужчина умер в больнице.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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