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Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения

Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения - 07.09.2026 Украина.ру

Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения

Беспилотники вооружённых формирований киевского режима 6 сентября атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом оперштаб региона в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-07T04:56

2026-09-07T04:56

2026-09-07T04:58

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Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов."В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", — говорится в сообщении.Двое мужчин получили акубаротравму в результате атаки объекта транспортной инфраструктуры в районе села Солоти Валуйского округа. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.ВСУ также наносили удары по городам Шебекино и Грайворон, сёлам Красный Октябрь, Маломихайловка, Октябрьский, Отрадное, Косилово, Санково, Ракитное и по гражданским объектам в районе села Киселево. Были повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей, разрушены или пострадали частные домовладения, два предприятия, соцучреждение и ряд других объектов.Ранее сообщалось, что ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре — девять раненых, мужчина умер в больнице.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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