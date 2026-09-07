https://ukraina.ru/20260907/ataka-dronov-na-belgorodskuyu-oblast-pogibshie-ranenye-i-povrezhdeniya-1083044595.html
Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения
Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения - 07.09.2026 Украина.ру
Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения
Беспилотники вооружённых формирований киевского режима 6 сентября атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом оперштаб региона в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-07T04:56
2026-09-07T04:56
2026-09-07T04:58
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Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов."В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", — говорится в сообщении.Двое мужчин получили акубаротравму в результате атаки объекта транспортной инфраструктуры в районе села Солоти Валуйского округа. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.ВСУ также наносили удары по городам Шебекино и Грайворон, сёлам Красный Октябрь, Маломихайловка, Октябрьский, Отрадное, Косилово, Санково, Ракитное и по гражданским объектам в районе села Киселево. Были повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей, разрушены или пострадали частные домовладения, два предприятия, соцучреждение и ряд других объектов.Ранее сообщалось, что ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре — девять раненых, мужчина умер в больнице.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Атака дронов на Белгородскую область: погибшие, раненые и повреждения
04:56 07.09.2026 (обновлено: 04:58 07.09.2026)
Беспилотники вооружённых формирований киевского режима 6 сентября атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом оперштаб региона в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов.
"В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", — говорится в сообщении.
Двое мужчин получили акубаротравму в результате атаки объекта транспортной инфраструктуры в районе села Солоти Валуйского округа. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.
ВСУ также наносили удары по городам Шебекино и Грайворон, сёлам Красный Октябрь, Маломихайловка, Октябрьский, Отрадное, Косилово, Санково, Ракитное и по гражданским объектам в районе села Киселево. Были повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей, разрушены или пострадали частные домовладения, два предприятия, соцучреждение и ряд других объектов.
Ранее сообщалось, что ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре — девять раненых, мужчина умер в больнице. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.