https://ukraina.ru/20260907/ukraintsy-obraduyutsya-esli-na-deputatov-rady-upadet-potolok--priznanie-nardepa-buzhanskogo-1083051037.html

Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского

Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского - 07.09.2026 Украина.ру

Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского

Украинцы обрадуются, если стеклянный купол Верховной рады обрушится на депутатов. Такое заявление 7 сентября сделал украинский парламентарий Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online

2026-09-07T12:33

2026-09-07T12:33

2026-09-07T12:33

новости

украина

россия

максим бужанский

руслан стефанчук

владимир зеленский

рада

верховная рада

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf7c28f2fb5a9629018d85e5a71465.jpg

"Проблема Верховной рады в том, что купол стеклянный. Если он свалится на голову, убьёт не только всех депутатов, к радости граждан, но и сотрудников аппарата, которых десятки", — заявил он.Говоря об укрытии в здании парламента, Бужанский отметил: в наличии лишь "крошечный подвал" на 100 человек. При этом спикер Рады Руслан Стефанчук настаивает, чтобы депутаты продолжали работу в подвалах во время воздушных тревог.Показательно, что Рада давно превратилась в посмешище, а её "слуги народа" — в объект всеобщей ненависти. Напомним, что депутаты Украины будут работать в подвале из-за воздушных тревогБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, максим бужанский, руслан стефанчук, владимир зеленский, рада, верховная рада, украина.ру