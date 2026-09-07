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Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского
Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского - 07.09.2026 Украина.ру
Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского
Украинцы обрадуются, если стеклянный купол Верховной рады обрушится на депутатов. Такое заявление 7 сентября сделал украинский парламентарий Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online
2026-09-07T12:33
2026-09-07T12:33
2026-09-07T12:33
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"Проблема Верховной рады в том, что купол стеклянный. Если он свалится на голову, убьёт не только всех депутатов, к радости граждан, но и сотрудников аппарата, которых десятки", — заявил он.Говоря об укрытии в здании парламента, Бужанский отметил: в наличии лишь "крошечный подвал" на 100 человек. При этом спикер Рады Руслан Стефанчук настаивает, чтобы депутаты продолжали работу в подвалах во время воздушных тревог.Показательно, что Рада давно превратилась в посмешище, а её "слуги народа" — в объект всеобщей ненависти. Напомним, что депутаты Украины будут работать в подвале из-за воздушных тревогБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, максим бужанский, руслан стефанчук, владимир зеленский, рада, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Максим Бужанский, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада, Украина.ру
Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского
Украинцы обрадуются, если стеклянный купол Верховной рады обрушится на депутатов. Такое заявление 7 сентября сделал украинский парламентарий Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online