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Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам

Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам - 07.09.2026 Украина.ру

Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам

В Тернопольской области поймали таможенника, наживавшегося на уклонистах. Об этом 7 сентября сообщило государственное бюро расследований Украины

2026-09-07T20:47

2026-09-07T20:47

2026-09-07T20:47

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Коррумпированного таможенника на Западной Украине поймали совместными усилиями сотрудники ГБР и СБУ.Злодеем оказался главный государственный инспектор Тернопольской таможни, организовавшего криминальную схему заработка на согражданах, уклоняющихся от мобилизации. Мзду таможенник предпочитал брать не в гривнах. "За 5 тысяч долларов США он обещал военнообязанному беспрепятственное поступление в колледж с последующим переводом в университет для гарантированной отсрочки", - сообщили в ГБР.Там отметили, что таможенник действовал в сговоре с "неустановленными работниками учебных заведений". С уклониста он требовал указанную сумму за "пакетную услугу", убеждая, что самостоятельно уклонисту поступить невозможно.Следователи выяснили, что схема реализовывалась в несколько этапов и таможенник действительно выполнял свои обязательства перед клиентом."В течение февраля - сентября 2026 фигурант координировал передачу документов, связывался с представителями учебного заведения и лично сопровождал мужчину на вступительные испытания. После этого военнообязанного зачислили на обучение, что дало ему законную отсрочку", - рассказали в ГБР.Также таможенник гарантировал, что после колледжа организует соотечественнику успешное зачисление в Западноукраинский национальный университет для сохранения отсрочки от насильственной мобилизации.В ходе следствия обыскам были подвергнуты жильё и автомобиль таможенника, а также помещения учебных заведений. При этом были "изъяты документы и другие доказательства", но других фигурантов схемы выявить не удалось."Следователи устанавливают других лиц, причастных к незаконной схеме, в том числе среди работников учебных заведений, - поведали в ГБР. - Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская областная прокуратура".Тем временем экс-министр обороны Украины Алексей Резников, ни дня не служивший и отметившийся в коррупционных скандалах МОУ, педалирует тему мобилизации женщин в ВСУ. Подробности в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин Также стало известно, что ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовикиБольше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, тернопольская область, западная украина, алексей резников, гбр, вооруженные силы украины, сбу, мобилизация на украине, ситуация на украине