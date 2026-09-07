Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам - 07.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260907/ukrainskiy-tamozhennik-popalsya-na-prodazhe-otsrochek-uklonistam-1083064098.html
Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам - 07.09.2026 Украина.ру
Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
В Тернопольской области поймали таможенника, наживавшегося на уклонистах. Об этом 7 сентября сообщило государственное бюро расследований Украины
2026-09-07T20:47
2026-09-07T20:47
новости
украина
тернопольская область
западная украина
алексей резников
гбр
вооруженные силы украины
сбу
мобилизация на украине
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/19/1019021991_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_cc89d391b3e24cc2f98979eb992bd1b3.jpg
Коррумпированного таможенника на Западной Украине поймали совместными усилиями сотрудники ГБР и СБУ.Злодеем оказался главный государственный инспектор Тернопольской таможни, организовавшего криминальную схему заработка на согражданах, уклоняющихся от мобилизации. Мзду таможенник предпочитал брать не в гривнах. "За 5 тысяч долларов США он обещал военнообязанному беспрепятственное поступление в колледж с последующим переводом в университет для гарантированной отсрочки", - сообщили в ГБР.Там отметили, что таможенник действовал в сговоре с "неустановленными работниками учебных заведений". С уклониста он требовал указанную сумму за "пакетную услугу", убеждая, что самостоятельно уклонисту поступить невозможно.Следователи выяснили, что схема реализовывалась в несколько этапов и таможенник действительно выполнял свои обязательства перед клиентом."В течение февраля - сентября 2026 фигурант координировал передачу документов, связывался с представителями учебного заведения и лично сопровождал мужчину на вступительные испытания. После этого военнообязанного зачислили на обучение, что дало ему законную отсрочку", - рассказали в ГБР.Также таможенник гарантировал, что после колледжа организует соотечественнику успешное зачисление в Западноукраинский национальный университет для сохранения отсрочки от насильственной мобилизации.В ходе следствия обыскам были подвергнуты жильё и автомобиль таможенника, а также помещения учебных заведений. При этом были "изъяты документы и другие доказательства", но других фигурантов схемы выявить не удалось."Следователи устанавливают других лиц, причастных к незаконной схеме, в том числе среди работников учебных заведений, - поведали в ГБР. - Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская областная прокуратура".Тем временем экс-министр обороны Украины Алексей Резников, ни дня не служивший и отметившийся в коррупционных скандалах МОУ, педалирует тему мобилизации женщин в ВСУ. Подробности в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин Также стало известно, что ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовикиБольше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
тернопольская область
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/19/1019021991_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_78bc0c0cdfa7ec7e24b3edbdb2ce0d42.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, тернопольская область, западная украина, алексей резников, гбр, вооруженные силы украины, сбу, мобилизация на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Тернопольская область, Западная Украина, Алексей Резников, ГБР, Вооруженные силы Украины, СБУ, мобилизация на Украине, ситуация на Украине

Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам

20:47 07.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗнак на пограничной службы Украины
Знак на пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Тернопольской области поймали таможенника, наживавшегося на уклонистах. Об этом 7 сентября сообщило государственное бюро расследований Украины
Коррумпированного таможенника на Западной Украине поймали совместными усилиями сотрудники ГБР и СБУ.
Злодеем оказался главный государственный инспектор Тернопольской таможни, организовавшего криминальную схему заработка на согражданах, уклоняющихся от мобилизации. Мзду таможенник предпочитал брать не в гривнах.
"За 5 тысяч долларов США он обещал военнообязанному беспрепятственное поступление в колледж с последующим переводом в университет для гарантированной отсрочки", - сообщили в ГБР.
Там отметили, что таможенник действовал в сговоре с "неустановленными работниками учебных заведений". С уклониста он требовал указанную сумму за "пакетную услугу", убеждая, что самостоятельно уклонисту поступить невозможно.
Следователи выяснили, что схема реализовывалась в несколько этапов и таможенник действительно выполнял свои обязательства перед клиентом.
"В течение февраля - сентября 2026 фигурант координировал передачу документов, связывался с представителями учебного заведения и лично сопровождал мужчину на вступительные испытания. После этого военнообязанного зачислили на обучение, что дало ему законную отсрочку", - рассказали в ГБР.
Также таможенник гарантировал, что после колледжа организует соотечественнику успешное зачисление в Западноукраинский национальный университет для сохранения отсрочки от насильственной мобилизации.
В ходе следствия обыскам были подвергнуты жильё и автомобиль таможенника, а также помещения учебных заведений. При этом были "изъяты документы и другие доказательства", но других фигурантов схемы выявить не удалось.
"Следователи устанавливают других лиц, причастных к незаконной схеме, в том числе среди работников учебных заведений, - поведали в ГБР. - Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская областная прокуратура".
Тем временем экс-министр обороны Украины Алексей Резников, ни дня не служивший и отметившийся в коррупционных скандалах МОУ, педалирует тему мобилизации женщин в ВСУ. Подробности в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин
Также стало известно, что ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовики
Больше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаТернопольская областьЗападная УкраинаАлексей РезниковГБРВооруженные силы УкраиныСБУмобилизация на Украинеситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:15Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани
20:47Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
20:31ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовики
19:51Что начнётся, если дроны ВСУ будут бить по московским аэропортам - Анпилогов
19:45"Мы должны готовиться к новому началу": Франция анонсировала возобновление переговоров России с Украиной
19:00Дмитрий Абзалов: Если война на Украине не завершится при участии Трампа, она пойдет по опасному сценарию
18:58YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины
18:55ДНР впервые на ВЭФ, как и чем живет Горловка сегодня. 7 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:52
18:12Украинский дипломат рассказала, сколько десятков миллиардов евро требуется от Запада
18:04Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборы
18:00На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентября
17:35Руководство ФРГ спровоцировало закрытие культурных центров и генконсульства в России - МИД РФ
16:41"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва
16:30Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
16:15Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков
16:00Украина усилит НАТО и заменит "способности" США - Гетьманчук
16:00Александр Засядько: полководец "гвардии труда"
15:46"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США
15:33Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
15:24"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского
Лента новостейМолния