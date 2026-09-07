https://ukraina.ru/20260907/ukrainskiy-tamozhennik-popalsya-na-prodazhe-otsrochek-uklonistam-1083064098.html
Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам - 07.09.2026 Украина.ру
Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
В Тернопольской области поймали таможенника, наживавшегося на уклонистах. Об этом 7 сентября сообщило государственное бюро расследований Украины
2026-09-07T20:47
2026-09-07T20:47
2026-09-07T20:47
новости
украина
тернопольская область
западная украина
алексей резников
гбр
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сбу
мобилизация на украине
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Коррумпированного таможенника на Западной Украине поймали совместными усилиями сотрудники ГБР и СБУ.Злодеем оказался главный государственный инспектор Тернопольской таможни, организовавшего криминальную схему заработка на согражданах, уклоняющихся от мобилизации. Мзду таможенник предпочитал брать не в гривнах. "За 5 тысяч долларов США он обещал военнообязанному беспрепятственное поступление в колледж с последующим переводом в университет для гарантированной отсрочки", - сообщили в ГБР.Там отметили, что таможенник действовал в сговоре с "неустановленными работниками учебных заведений". С уклониста он требовал указанную сумму за "пакетную услугу", убеждая, что самостоятельно уклонисту поступить невозможно.Следователи выяснили, что схема реализовывалась в несколько этапов и таможенник действительно выполнял свои обязательства перед клиентом."В течение февраля - сентября 2026 фигурант координировал передачу документов, связывался с представителями учебного заведения и лично сопровождал мужчину на вступительные испытания. После этого военнообязанного зачислили на обучение, что дало ему законную отсрочку", - рассказали в ГБР.Также таможенник гарантировал, что после колледжа организует соотечественнику успешное зачисление в Западноукраинский национальный университет для сохранения отсрочки от насильственной мобилизации.В ходе следствия обыскам были подвергнуты жильё и автомобиль таможенника, а также помещения учебных заведений. При этом были "изъяты документы и другие доказательства", но других фигурантов схемы выявить не удалось."Следователи устанавливают других лиц, причастных к незаконной схеме, в том числе среди работников учебных заведений, - поведали в ГБР. - Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская областная прокуратура".Тем временем экс-министр обороны Украины Алексей Резников, ни дня не служивший и отметившийся в коррупционных скандалах МОУ, педалирует тему мобилизации женщин в ВСУ. Подробности в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин Также стало известно, что ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовикиБольше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, тернопольская область, западная украина, алексей резников, гбр, вооруженные силы украины, сбу, мобилизация на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Тернопольская область, Западная Украина, Алексей Резников, ГБР, Вооруженные силы Украины, СБУ, мобилизация на Украине, ситуация на Украине
Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
В Тернопольской области поймали таможенника, наживавшегося на уклонистах. Об этом 7 сентября сообщило государственное бюро расследований Украины
Коррумпированного таможенника на Западной Украине поймали совместными усилиями сотрудники ГБР и СБУ.
Злодеем оказался главный государственный инспектор Тернопольской таможни, организовавшего криминальную схему заработка на согражданах, уклоняющихся от мобилизации. Мзду таможенник предпочитал брать не в гривнах.
"За 5 тысяч долларов США он обещал военнообязанному беспрепятственное поступление в колледж с последующим переводом в университет для гарантированной отсрочки", - сообщили в ГБР.
Там отметили, что таможенник действовал в сговоре с "неустановленными работниками учебных заведений". С уклониста он требовал указанную сумму за "пакетную услугу", убеждая, что самостоятельно уклонисту поступить невозможно.
Следователи выяснили, что схема реализовывалась в несколько этапов и таможенник действительно выполнял свои обязательства перед клиентом.
"В течение февраля - сентября 2026 фигурант координировал передачу документов, связывался с представителями учебного заведения и лично сопровождал мужчину на вступительные испытания. После этого военнообязанного зачислили на обучение, что дало ему законную отсрочку", - рассказали в ГБР.
Также таможенник гарантировал, что после колледжа организует соотечественнику успешное зачисление в Западноукраинский национальный университет для сохранения отсрочки от насильственной мобилизации.
В ходе следствия обыскам были подвергнуты жильё и автомобиль таможенника, а также помещения учебных заведений. При этом были "изъяты документы и другие доказательства", но других фигурантов схемы выявить не удалось.
"Следователи устанавливают других лиц, причастных к незаконной схеме, в том числе среди работников учебных заведений, - поведали в ГБР. - Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская областная прокуратура".
Тем временем экс-министр обороны Украины Алексей Резников, ни дня не служивший и отметившийся в коррупционных скандалах МОУ, педалирует тему мобилизации женщин в ВСУ. Подробности в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин
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