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Россия бьёт по 70% ВВП Украины: экономист раскрыл последствия ударов по логистике

Россия бьёт по 70% ВВП Украины: экономист раскрыл последствия ударов по логистике - 06.09.2026 Украина.ру

Россия бьёт по 70% ВВП Украины: экономист раскрыл последствия ударов по логистике

Удары по складам, логистике и крупным торговым компаниям наносят урон сектору, который формирует около 70% ВВП Украины. Об этом 6 сентября заявил украинский экономист Алексей Кущ

2026-09-06T17:56

2026-09-06T17:56

2026-09-06T17:56

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"Фактически, уничтожая логистические склады и нанося удары по крупным торговым компаниям, Россия наносит удар по третичному сектору украинской экономики", — сказал он.По его словам, на торговлю и услуги приходится более 70% рабочих мест и почти 80% налоговых поступлений. При этом для логистической инфраструктуры нет отработанных механизмов быстрого восстановления, поэтому последствия ударов в ближайшие месяцы будут усиливаться.Среди возможных последствий — сокращение ВВП уже в четвёртом квартале, потеря рабочих мест, снижение налогов и рост теневого сектора. Эффект от ударов по бизнесу станет заметен в бюджете уже по итогам сентября.Экономика Украины трещит по швам. Об этом – в материале Уничтоженная экономика и власть на штыках "коалиции Эпштейна": эксперты о том, куда катится УкраинаБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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