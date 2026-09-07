https://ukraina.ru/20260907/tramp-budet-davit-na-ukrainu-potomu-chto-mozhet-butusov-o-planakh-prezidenta-ssha-1083050834.html

"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США

"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США - 07.09.2026 Украина.ру

"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США

Президенту США Дональду Трампу нужен имидж миротворца перед выборами, но давить на Россию он не может — ничем. Остаётся единственный рычаг — Украина. Об этом 7 сентября заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов

2026-09-07T12:04

2026-09-07T12:04

2026-09-07T12:04

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По его словам, Москва заняла максимально жёсткую позицию: президент России Владимир Путин верит в успех осенне-зимней кампании, а информация, не вписывающаяся в картину, отсекается. Киев попытается скорректировать восприятие Вашингтона, но манёвры США ограничены."Трамп будет давить на Украину. Не потому, что хочет, а потому, что может", — резюмирует автор.Европа напугана перспективами смены власти в ключевых странах и резких движений не сделает. Дипломатические "прорывы" — лишь ритуальные танцы, убеждён Бутусов.Отдельно он признаёт: моральный дух на Украине падает с июля — отставка правительства, коррупция в ОП, перестрелка спецслужб, скандал в Генпрокуратуре. "Чтобы перебить одну плохую новость, нужно потопить не один, а десять крейсеров Черноморского флота. Разбомбить не десять, а сто НПЗ", — пишет он.Единственный выход, по его мнению, — сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня.Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, юрий бутусов, дональд трамп, владимир путин, генпрокуратура, черноморский флот, нпз