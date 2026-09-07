"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США - 07.09.2026 Украина.ру
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"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США
"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США - 07.09.2026 Украина.ру
"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США
Президенту США Дональду Трампу нужен имидж миротворца перед выборами, но давить на Россию он не может — ничем. Остаётся единственный рычаг — Украина. Об этом 7 сентября заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов
2026-09-07T12:04
2026-09-07T12:04
новости
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юрий бутусов
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владимир путин
генпрокуратура
черноморский флот
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По его словам, Москва заняла максимально жёсткую позицию: президент России Владимир Путин верит в успех осенне-зимней кампании, а информация, не вписывающаяся в картину, отсекается. Киев попытается скорректировать восприятие Вашингтона, но манёвры США ограничены."Трамп будет давить на Украину. Не потому, что хочет, а потому, что может", — резюмирует автор.Европа напугана перспективами смены власти в ключевых странах и резких движений не сделает. Дипломатические "прорывы" — лишь ритуальные танцы, убеждён Бутусов.Отдельно он признаёт: моральный дух на Украине падает с июля — отставка правительства, коррупция в ОП, перестрелка спецслужб, скандал в Генпрокуратуре. "Чтобы перебить одну плохую новость, нужно потопить не один, а десять крейсеров Черноморского флота. Разбомбить не десять, а сто НПЗ", — пишет он.Единственный выход, по его мнению, — сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня.Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, юрий бутусов, дональд трамп, владимир путин, генпрокуратура, черноморский флот, нпз
Новости, США, Украина, Россия, Юрий Бутусов, Дональд Трамп, Владимир Путин, генпрокуратура, Черноморский флот, НПЗ

"Трамп будет давить на Украину, потому что может": Бутусов о планах президента США

12:04 07.09.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© AP / Alex Brandon
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Президенту США Дональду Трампу нужен имидж миротворца перед выборами, но давить на Россию он не может — ничем. Остаётся единственный рычаг — Украина. Об этом 7 сентября заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов
По его словам, Москва заняла максимально жёсткую позицию: президент России Владимир Путин верит в успех осенне-зимней кампании, а информация, не вписывающаяся в картину, отсекается. Киев попытается скорректировать восприятие Вашингтона, но манёвры США ограничены.
"Трамп будет давить на Украину. Не потому, что хочет, а потому, что может", — резюмирует автор.
Европа напугана перспективами смены власти в ключевых странах и резких движений не сделает. Дипломатические "прорывы" — лишь ритуальные танцы, убеждён Бутусов.
Отдельно он признаёт: моральный дух на Украине падает с июля — отставка правительства, коррупция в ОП, перестрелка спецслужб, скандал в Генпрокуратуре.
"Чтобы перебить одну плохую новость, нужно потопить не один, а десять крейсеров Черноморского флота. Разбомбить не десять, а сто НПЗ", — пишет он.
Единственный выход, по его мнению, — сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня.
Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиСШАУкраинаРоссияЮрий БутусовДональд ТрампВладимир ПутингенпрокуратураЧерноморский флотНПЗ
 
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