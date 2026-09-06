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"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой
"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой - 06.09.2026 Украина.ру
"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой
Властям Киева следует заранее продумать вопрос об эвакуации мирных жителей в преддверии зимнего периода. Такое мнение 6 сентября выразил советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian
2026-09-06T14:34
2026-09-06T14:34
2026-09-06T14:34
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По его словам, российские удары могут вывести из строя энергоснабжение столицы, что приведёт к гуманитарной катастрофе. Бескрестнов рекомендовал городским властям подготовить эвакуацию гражданского населения, в первую очередь пожилых людей, при этом подчеркнув, что это не официальное заявление.Он также отметил острую нехватку ракет для Patriot и выразил сомнение, что Киеву удастся получить вооружение в объёме, достаточном для защиты энергетической инфраструктуры предстоящей зимой.Ранее военный эксперт полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин рассказал, что посёлок Печенеги на Харьковщине, где почти не осталось мирных жителей, стал перевалочным пунктом для украинских военных.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, геннадий алехин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, the guardian
Новости, Киев, Украина, Геннадий Алехин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, The Guardian
"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой
Властям Киева следует заранее продумать вопрос об эвакуации мирных жителей в преддверии зимнего периода. Такое мнение 6 сентября выразил советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian
По его словам, российские удары могут вывести из строя энергоснабжение столицы, что приведёт к гуманитарной катастрофе. Бескрестнов рекомендовал городским властям подготовить эвакуацию гражданского населения, в первую очередь пожилых людей, при этом подчеркнув, что это не официальное заявление.
Он также отметил острую нехватку ракет для Patriot и выразил сомнение, что Киеву удастся получить вооружение в объёме, достаточном для защиты энергетической инфраструктуры предстоящей зимой.
Ранее военный эксперт полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин рассказал, что посёлок Печенеги на Харьковщине, где почти не осталось мирных жителей, стал перевалочным пунктом для украинских военных.