"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой - 06.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260906/nuzhno-dumat-ob-evakuatsii-sovetnik-zelenskogo-predupredil-kiev-o-gumanitarnoy-katastrofe-zimoy-1083038818.html
"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой
"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой - 06.09.2026 Украина.ру
"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой
Властям Киева следует заранее продумать вопрос об эвакуации мирных жителей в преддверии зимнего периода. Такое мнение 6 сентября выразил советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian
2026-09-06T14:34
2026-09-06T14:34
новости
киев
украина
геннадий алехин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
the guardian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083002894_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_4704bf1881edc56200f803d935121c5c.jpg
По его словам, российские удары могут вывести из строя энергоснабжение столицы, что приведёт к гуманитарной катастрофе. Бескрестнов рекомендовал городским властям подготовить эвакуацию гражданского населения, в первую очередь пожилых людей, при этом подчеркнув, что это не официальное заявление.Он также отметил острую нехватку ракет для Patriot и выразил сомнение, что Киеву удастся получить вооружение в объёме, достаточном для защиты энергетической инфраструктуры предстоящей зимой.Ранее военный эксперт полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин рассказал, что посёлок Печенеги на Харьковщине, где почти не осталось мирных жителей, стал перевалочным пунктом для украинских военных.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083002894_79:0:1279:900_1920x0_80_0_0_814851153549bd40804ac3dba37dce48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, геннадий алехин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, the guardian
Новости, Киев, Украина, Геннадий Алехин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, The Guardian

"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой

14:34 06.09.2026
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Властям Киева следует заранее продумать вопрос об эвакуации мирных жителей в преддверии зимнего периода. Такое мнение 6 сентября выразил советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian
По его словам, российские удары могут вывести из строя энергоснабжение столицы, что приведёт к гуманитарной катастрофе. Бескрестнов рекомендовал городским властям подготовить эвакуацию гражданского населения, в первую очередь пожилых людей, при этом подчеркнув, что это не официальное заявление.
Он также отметил острую нехватку ракет для Patriot и выразил сомнение, что Киеву удастся получить вооружение в объёме, достаточном для защиты энергетической инфраструктуры предстоящей зимой.
Ранее военный эксперт полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин рассказал, что посёлок Печенеги на Харьковщине, где почти не осталось мирных жителей, стал перевалочным пунктом для украинских военных.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаГеннадий АлехинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руThe Guardian
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:35"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада
16:00На сверхзвуке в Японию: 50 лет предательству лётчика Беленко
15:34$1,2 млрд за год: The New York Times раскрыла, как чиновники разворовывают оборонный бюджет Украины
14:49Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре
14:34"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимой
14:02"Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала
13:41Спонсоры разбежались, храмы пустуют: Киев решил содержать ПЦУ за счет всех украинцев
13:17Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой
12:24"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов
12:01"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины
12:00"Вокруг Булгакова": "шизофрения, как и было сказано"
11:23"Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным
10:39"Заткни украинскую морду": в польском Перемышле чиновница публично унизила украинку
10:21С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября
10:03"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
09:31Из депутатского кресла в спецназ: командир саперов "Заря" — о страхе, дронах и мечтах
09:23Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом
09:18Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России
08:00"Лучше турок, чем папист". Как Сулейман Великолепный переустраивал Европу
07:00Александр Носович: Россия не защитит Калининград от НАТО, если не будет готова применить ядерное оружие
Лента новостейМолния