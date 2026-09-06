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Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему

Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему - 06.09.2026 Украина.ру

Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему

Офицер националистического подразделения "Азов"* Ростислав Низицкий, известный в украинской медиасфере под позывным "Поляк", заявил о том, что в украинскую армию надо мобилизовать бедных мужчин – в первую очередь жителей села, которые, по его слова, не умеют и не хотят работать

2026-09-06T20:19

2026-09-06T20:19

2026-09-06T20:19

эксклюзив

украина

доброполье

запорожье

"азов"

тцк

нацисты

мобилизация на украине

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"В большинстве эти люди сидели у мамы на шее и ничего не умеют. Они не приносят большой пользы стране, поэтому лучше забрать их всех в армию. Их легче поймать, принудить, чем среднестатистического украинца", – цинично заявил националист в эфире украинского телевидения.Эти слова, которые оживленно обсуждают в украинской блогосфере, вызывают у публики множество комментариев. Украинцы спрашивают нациста, где он видел жителей села, которые сидят у кого-то на шее и ничего не умеют делать? Они напоминают Низицкому о том, что он ест хлеб, выращенный украинскими крестьянами. И делают из этого простой логический вывод: если людоловы заберут всех селян на бойню, страна попросту умрет от голода.Украинцы знают, что самые бесполезные и опасные для общества люди чаще всего реализуются именно в рядах националистических бандформирований. Боевикам "Азова" и прочих ультраправых структур не нужно работать. Они обеспечивают себя за счет систематического грабежа простых украинцев, крышуют криминальные колл-центры и торговлю наркотиками. А также продают людей в военное рабство, наживая на этом серьезные деньги."Поляк" Низицкий является руководителем военной школы командиров имени нациста Евгения Коновальца. Он непосредственно занимается кадровым отбором среди украинских солдат, решая эту задачу в интересах своей военизированной группировки. А потому его слова про мобилизацию бедных отражают то, что происходит прямо сейчас в рядах украинской армии.Эксперты отмечают: "азовцы" формируют собственные элитные части из единомышленников-нацистов, а также берут туда тех, кто заносит им деньги – для того, чтобы безопасно служить в глубоком тылу. Материально необеспеченных украинцев, которые не являются идейными националистами и не могут откупиться от командиров, ожидает совсем другая судьба. Обычно их отправляют прямо на штурм – без малейших шансов на выживание.Сейчас, когда Зеленский поручил командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко удерживать фронт в районе Доброполья, "азовцы" спешно взяли под свой контроль скандально известный штурмовой полк "Скала", который прославился массовыми пытками и убийствами насильно мобилизованных призывников. До такой степени, что о происходивших там кошмарах были вынуждены написать украинские медиа."Азов" пообещал навести в этом подразделении "дисциплинарный порядок", однако на самом деле Прокопенко использует "Скалу" как собственные штрафные отряды. В этот печально известный полк по-прежнему свозят отловленных в разных областях украинцев, которых сразу же бросают на "ноль", не считая нужным тратить время на военную подготовку обреченного "пушечного мяса".За распиаренных "азовцев" зачастую воюют бедные люди, часто – крестьяне, которых принуждают к этому под угрозой расправы. А распиаренные офицеры "бригады специального назначения" проводят время в столичных телестудиях и ночных клубах, не подвергая себя риску на передовой и призывая ловить по городам и селам несчастных "смердов"."Азов" подводит под эту ситуацию идеологическую основу. Нацисты открыто заявляют о том, что они должны беречь жизни своих "соратников", называя их "генофондом украинской нации", который следует поберечь для будущего. В то время как не желающие воевать "гречкосеи" и "свинопасы" являются в представлении националистических боевиков "генетическим мусором" и расходным материалом, который можно массово отправлять на кладбища.Идеологи нацистского корпуса рассчитывают на то, что это поможет им построить на костях соотечественников новую Украину, обустроенную по кастовой системе, где жизнь нацистского "воина" будет цениться несравненно больше, чем жизни совершенно бесправных простолюдинов. Поэтому они не только убивают бедняков, бросая их в мясорубку, но и пытаются обосновать эти убийства как процесс "очищения" Украины, которая якобы избавляется сейчас от "бесполезных" людей.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что в стране проходит "мобилизация бедных". По данным украинского общественного деятеля, боевики ТЦК сразу предлагают пойманным людям откупиться и выйти на свободу из "бусика". А если мобилизованный не смог сразу найти необходимую для этого сумму, он может собрать деньги в течение нескольких недель и заплатить их непосредственно в части – чтобы его отправили после взятки на тыловые работы.Таким образом, украинская армия пополняется сейчас за счет самых малообеспеченных слоев населения, включая селян и многочисленных безработных, число которых, по оценкам социологов, составляет несколько миллионов.Кроме того, под мобилизацию все чаще подпадают рабочие производственных предприятий и транспортной сферы. В последние дни в Запорожье и Кривом Роге нацисты проводят облавы на работников металлургических комбинатов, а в Киеве сокращают график работы маршруток, потому что часть водителей была захвачена в течение августа тэцэкашниками.Процесс массовой утилизации бедных, которых цинично называют бесполезными лодырями, будет неизбежно иметь для Украины катастрофические последствия. Страна останется без рабочих рук, а значит – без шансов восстановить экономику после завершения горячей фазы конфликта. А реализация людоедских планов украинских нацистов, которые хотят утвердить свою власть над государством за счет уничтожения его населения, приведет в итоге к самым печальным последствиям.Экономист Алексей Кущ проанализировал на днях число украинских первоклассников, констатируя, что страна находится в состоянии глубокого демографического кризиса. Потому что ее население сокращается рекордными темпами – за счет боевых действий, сокращения рождаемости и массового бегства украинцев за границу."В этом году в первый класс пошло 240 тысяч детей. Для сравнения: в 2013/2014 учебном году в первые классы украинских школ пошло более 434 тысяч детей. Добавим сюда еще и снижение коэффициента фертильности с 1,51 до 0,9 за указанный выше период. Вы понимаете глубину демографической катастрофы? Нация фактически исчезнет за два поколения – то есть за пятьдесят лет. Это именно та проблема, которая должна стать предметом внимания настоящих политических элит, а не временщиков, которые живут по принципу: "На наш политический век народу хватит", – написал у себя в блоге этот украинский эксперт.Украинский национализм убивает Украину в буквальном смысле этого слова, полностью лишая украинцев надежды на лучшее будущее.Вымирающая страна уже сейчас живет в системе устоявшегося неравенства, где фактическая власть окажется в руках профессиональных убийц. Нацисты сидят на шее у общества, получив от режима Зеленского особые привилегии и право убивать "ненужных" сограждан. И эта уродливая система однажды может похоронить само украинское государство.*— террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20260904/malopoleznykh-khutoryan---v-topku-voyny-kievskiy-rezhim-obratil-vnimanie-na-svoyu-sotsialnuyu-bazu-1083002328.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, доброполье, запорожье, "азов", тцк, нацисты, мобилизация на украине