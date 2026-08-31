https://ukraina.ru/20260831/bez-sveta-tepla-i-prava-na-protest-predstoyaschaya-zima-mozhet-stat-dlya-ukrainy-posledney-1082906261.html

Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней

Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней - 31.08.2026 Украина.ру

Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней

На Украине обсуждают, кому выгодна эскалация конфликта, и думают, к чему это приведет, какими могут быть последствия для простых украинцев. Сходятся на том, что последствия будут самыми плачевными

2026-08-31T06:36

2026-08-31T06:36

2026-08-31T06:36

эксклюзив

украина

россия

запад

спиридон килинкаров

владимир зеленский

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Премьер-министр Украины Николай Корецкий ранее предупредил, что предстоящая зима может стать для страны еще более сложной, чем была зима прошлая. А прошлая зимовка была не из легких. Теперь к проблемам отопления прибавятся пустые полки магазинов – торговые сети уже вводят ограничения на продажу товаров не более определенного количества в одни руки. Эксперты предсказывают дефицит продуктов и рост цен. Это результат инициированного Киевом взаимного уничтожения складов и ТРЦ.На Украине многие люди думают, что делать и куда бежать. Есть мнение, что, возможно, киевлянам придется искать места для зимовки где-то в других населенных пунктах.Как искать, где? Другим городам тоже приходится несладко.Вот жителей Херсона глава украинской областной военной администрации призвал эвакуироваться – разрушена ТЭЦ, восстановить ее в обозримом будущем вряд ли удастся. Как зимовать без тепла и без электричества?Вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова рассказала в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, что ее малая родина Новая Каховка и находящийся по другую сторону линии боевого соприкосновения Херсон, по сути, уже давно города-призраки.Кто может – уезжает. Но если все будет так продолжаться, то прифронтовой зоной скоро станет Запорожье, а потом станет и зоной боевых действий – и куда бежать дальше? В Киеве в кабинетах власти никто не думает, что будет с жителями этих городов, "им плевать на этих людей", подчеркнула Егорова.По ее словам, из прифронтовых городов просто вывозят все ценное, а люди… Люди остаются предоставленными сами себе.Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров напомнил, что это Владимир Зеленский начал эскалацию, согласованную с Западом кампанию по "принуждению России к миру", а теперь Украина получает ответ. Впрочем, главное впереди, главное случится в начале осенне-зимнего отопительного сезона.Политик в интервью ИС "Вести" посоветовал Киеву до того времени попытаться как-то выйти на некие компромиссы с Россией, "в противном случае эта зима для Украины может стать последней"."Если там начнут перемерзать все эти системы отопления, водоснабжения, канализации — это будет коллапс", - предостерег Килинкаров.Мегаполисы могут стать ловушкой для украинцев, им пора уходить из городов, считает финансовый и политический аналитик Степан Демура. По его мнению, высказанному ранее на том же канале Шелеста*, неизбежно будет сокращаться экономика больших украинских городов, вообще города и горожане могут остаться без логистики, без воды, без энергоснабжения."Украина постепенно превращается в территорию, где физически нельзя жить", - описывает ситуацию находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Он в своем блоге отметил, что какое-то время можно продолжать войну и в таких условиях – "оборонять руины в чем-то даже удобнее". Но зачем?"Зачем платить десятками и сотнями тысяч жизней за пустырь, куда никто уже не вернется, независимо от того, какой флаг будет развеваться над развалинами", - написал парламентарий. По его словам, поддерживающие продолжение войны "патриоты", возможно, и имеют какое-то будущее где-нибудь во Львове, в Варшаве или в Лондоне, а что же делать всем остальным?"У развалин будущего нет", - заявил Дубинский, пояснив, что вряд ли кто-то будет отстраивать разрушенное: "Ни для Запада, ни для России на этой территории нет ничего такого ценного, чтобы вбухивать сюда миллиарды долларов".Что дальше? Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский в эфире канала "Дикий LIVE" отметил, что нынешняя украинская (и не только украинская) власть вполне готова пожертвовать хоть всем народом, но только не собой и не своими капиталами.Как это изменить? Революция на Украине сегодня невозможна, военный переворот - тоже. Когда руководство поймет, что народ не может больше терпеть? Вопрос риторический. Но, если и не поймет, какая-то развязка все равно приближается.А вот Килинкаров возможность революции или нового Майдана на Украине не исключает. Напротив, по его оценке, протестный потенциал в украинском обществе сейчас "гораздо выше, чем был протестный потенциал двух предыдущих Майданов, вместе взятых".Правда, права выйти на площадь и задать вопросы власти сегодня у украинцев нет в связи с режимом военного положения, но… терпение у людей может лопнуть, особенно на фоне отсутствия света, воды и тепла, сказал экс-депутат в эфире одного из интернет-каналов.Он добавил, что на самом деле Россия не может принудить Украину к миру по одной-единственной причине – "потому что у Украины нет права решения по вопросу войны и мира". Решения за нее принимают на Западе, и в этом трагедия украинского народа. Европа скорее предпочтет сжечь всю Украину, лишь бы она не досталась России, считает политик.Он добавил, что линия обороны Евросоюза проходит по западной границе Украины – "не включая ее".В свою очередь, и Андрей Пальчевский подчеркнул, что на Западе только рады эскалации, вообще рады такой войне, в которой славяне уничтожают друг друга. Там, на Западе, уже заговорили о "балканизации России".А пока СБУ докладывает Зеленскому о том, что стало намного больше "сливов" россиянам, сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на свой источник. Авторы канала пояснили, что это связано с разворотом в общественных настроениях – "очень многие стали желать прихода России (людям без разницы, под каким флагом жить, главное, мирно – это касается именно Юго-Востока и почти всей Левобережной Украины), так как они понимают, что только такой исход приблизит завершение войны…".* лица, признанные в РФ иноагентами;** лица, внесённые в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260830/kadrovyy-kollaps-na-ukraine-medsester-stavyat-na-mesto-vrachey-a-na-peredovuyu-otpravlyayut-za-kopeyki-1082901607.html

https://ukraina.ru/20260830/mosty-gipermarkety-i-begstvo-elit-na-ukraine-zagovorili-o-paraliche-stolitsy-zimoy-1082898736.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, запад, спиридон килинкаров, владимир зеленский