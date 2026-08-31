Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней - 31.08.2026 Украина.ру
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Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней
Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней - 31.08.2026 Украина.ру
Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней
На Украине обсуждают, кому выгодна эскалация конфликта, и думают, к чему это приведет, какими могут быть последствия для простых украинцев. Сходятся на том, что последствия будут самыми плачевными
2026-08-31T06:36
2026-08-31T06:36
эксклюзив
украина
россия
запад
спиридон килинкаров
владимир зеленский
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Премьер-министр Украины Николай Корецкий ранее предупредил, что предстоящая зима может стать для страны еще более сложной, чем была зима прошлая. А прошлая зимовка была не из легких. Теперь к проблемам отопления прибавятся пустые полки магазинов – торговые сети уже вводят ограничения на продажу товаров не более определенного количества в одни руки. Эксперты предсказывают дефицит продуктов и рост цен. Это результат инициированного Киевом взаимного уничтожения складов и ТРЦ.На Украине многие люди думают, что делать и куда бежать. Есть мнение, что, возможно, киевлянам придется искать места для зимовки где-то в других населенных пунктах.Как искать, где? Другим городам тоже приходится несладко.Вот жителей Херсона глава украинской областной военной администрации призвал эвакуироваться – разрушена ТЭЦ, восстановить ее в обозримом будущем вряд ли удастся. Как зимовать без тепла и без электричества?Вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова рассказала в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, что ее малая родина Новая Каховка и находящийся по другую сторону линии боевого соприкосновения Херсон, по сути, уже давно города-призраки.Кто может – уезжает. Но если все будет так продолжаться, то прифронтовой зоной скоро станет Запорожье, а потом станет и зоной боевых действий – и куда бежать дальше? В Киеве в кабинетах власти никто не думает, что будет с жителями этих городов, "им плевать на этих людей", подчеркнула Егорова.По ее словам, из прифронтовых городов просто вывозят все ценное, а люди… Люди остаются предоставленными сами себе.Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров напомнил, что это Владимир Зеленский начал эскалацию, согласованную с Западом кампанию по "принуждению России к миру", а теперь Украина получает ответ. Впрочем, главное впереди, главное случится в начале осенне-зимнего отопительного сезона.Политик в интервью ИС "Вести" посоветовал Киеву до того времени попытаться как-то выйти на некие компромиссы с Россией, "в противном случае эта зима для Украины может стать последней"."Если там начнут перемерзать все эти системы отопления, водоснабжения, канализации — это будет коллапс", - предостерег Килинкаров.Мегаполисы могут стать ловушкой для украинцев, им пора уходить из городов, считает финансовый и политический аналитик Степан Демура. По его мнению, высказанному ранее на том же канале Шелеста*, неизбежно будет сокращаться экономика больших украинских городов, вообще города и горожане могут остаться без логистики, без воды, без энергоснабжения."Украина постепенно превращается в территорию, где физически нельзя жить", - описывает ситуацию находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Он в своем блоге отметил, что какое-то время можно продолжать войну и в таких условиях – "оборонять руины в чем-то даже удобнее". Но зачем?"Зачем платить десятками и сотнями тысяч жизней за пустырь, куда никто уже не вернется, независимо от того, какой флаг будет развеваться над развалинами", - написал парламентарий. По его словам, поддерживающие продолжение войны "патриоты", возможно, и имеют какое-то будущее где-нибудь во Львове, в Варшаве или в Лондоне, а что же делать всем остальным?"У развалин будущего нет", - заявил Дубинский, пояснив, что вряд ли кто-то будет отстраивать разрушенное: "Ни для Запада, ни для России на этой территории нет ничего такого ценного, чтобы вбухивать сюда миллиарды долларов".Что дальше? Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский в эфире канала "Дикий LIVE" отметил, что нынешняя украинская (и не только украинская) власть вполне готова пожертвовать хоть всем народом, но только не собой и не своими капиталами.Как это изменить? Революция на Украине сегодня невозможна, военный переворот - тоже. Когда руководство поймет, что народ не может больше терпеть? Вопрос риторический. Но, если и не поймет, какая-то развязка все равно приближается.А вот Килинкаров возможность революции или нового Майдана на Украине не исключает. Напротив, по его оценке, протестный потенциал в украинском обществе сейчас "гораздо выше, чем был протестный потенциал двух предыдущих Майданов, вместе взятых".Правда, права выйти на площадь и задать вопросы власти сегодня у украинцев нет в связи с режимом военного положения, но… терпение у людей может лопнуть, особенно на фоне отсутствия света, воды и тепла, сказал экс-депутат в эфире одного из интернет-каналов.Он добавил, что на самом деле Россия не может принудить Украину к миру по одной-единственной причине – "потому что у Украины нет права решения по вопросу войны и мира". Решения за нее принимают на Западе, и в этом трагедия украинского народа. Европа скорее предпочтет сжечь всю Украину, лишь бы она не досталась России, считает политик.Он добавил, что линия обороны Евросоюза проходит по западной границе Украины – "не включая ее".В свою очередь, и Андрей Пальчевский подчеркнул, что на Западе только рады эскалации, вообще рады такой войне, в которой славяне уничтожают друг друга. Там, на Западе, уже заговорили о "балканизации России".А пока СБУ докладывает Зеленскому о том, что стало намного больше "сливов" россиянам, сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на свой источник. Авторы канала пояснили, что это связано с разворотом в общественных настроениях – "очень многие стали желать прихода России (людям без разницы, под каким флагом жить, главное, мирно – это касается именно Юго-Востока и почти всей Левобережной Украины), так как они понимают, что только такой исход приблизит завершение войны…".* лица, признанные в РФ иноагентами;** лица, внесённые в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20260830/kadrovyy-kollaps-na-ukraine-medsester-stavyat-na-mesto-vrachey-a-na-peredovuyu-otpravlyayut-za-kopeyki-1082901607.html
https://ukraina.ru/20260830/mosty-gipermarkety-i-begstvo-elit-na-ukraine-zagovorili-o-paraliche-stolitsy-zimoy-1082898736.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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Украина.ру
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, запад, спиридон килинкаров, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Спиридон Килинкаров, Владимир Зеленский

Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней

06:36 31.08.2026
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают, кому выгодна эскалация конфликта, и думают, к чему это приведет, какими могут быть последствия для простых украинцев. Сходятся на том, что последствия будут самыми плачевными
Премьер-министр Украины Николай Корецкий ранее предупредил, что предстоящая зима может стать для страны еще более сложной, чем была зима прошлая. А прошлая зимовка была не из легких.
Теперь к проблемам отопления прибавятся пустые полки магазинов – торговые сети уже вводят ограничения на продажу товаров не более определенного количества в одни руки. Эксперты предсказывают дефицит продуктов и рост цен. Это результат инициированного Киевом взаимного уничтожения складов и ТРЦ.
На Украине многие люди думают, что делать и куда бежать. Есть мнение, что, возможно, киевлянам придется искать места для зимовки где-то в других населенных пунктах.
Как искать, где? Другим городам тоже приходится несладко.
Вот жителей Херсона глава украинской областной военной администрации призвал эвакуироваться – разрушена ТЭЦ, восстановить ее в обозримом будущем вряд ли удастся. Как зимовать без тепла и без электричества?
Вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова рассказала в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, что ее малая родина Новая Каховка и находящийся по другую сторону линии боевого соприкосновения Херсон, по сути, уже давно города-призраки.
Кто может – уезжает. Но если все будет так продолжаться, то прифронтовой зоной скоро станет Запорожье, а потом станет и зоной боевых действий – и куда бежать дальше? В Киеве в кабинетах власти никто не думает, что будет с жителями этих городов, "им плевать на этих людей", подчеркнула Егорова.
По ее словам, из прифронтовых городов просто вывозят все ценное, а люди… Люди остаются предоставленными сами себе.
Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров напомнил, что это Владимир Зеленский начал эскалацию, согласованную с Западом кампанию по "принуждению России к миру", а теперь Украина получает ответ. Впрочем, главное впереди, главное случится в начале осенне-зимнего отопительного сезона.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
Вчера, 10:32
Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейкиКиевский режим готовится к очередной реформе здравоохранения — на медсестер планируют возложить обязанности врачей, разрешив им ставить диагнозы и назначать лечение. Как сообщается в колонке профессора-инфекциониста Ольги Голубовской для украинского издания "Фокус", соответствующие инициативы уже заложены в проект программы нового Кабмина
Политик в интервью ИС "Вести" посоветовал Киеву до того времени попытаться как-то выйти на некие компромиссы с Россией, "в противном случае эта зима для Украины может стать последней".
"Если там начнут перемерзать все эти системы отопления, водоснабжения, канализации — это будет коллапс", - предостерег Килинкаров.
Мегаполисы могут стать ловушкой для украинцев, им пора уходить из городов, считает финансовый и политический аналитик Степан Демура. По его мнению, высказанному ранее на том же канале Шелеста*, неизбежно будет сокращаться экономика больших украинских городов, вообще города и горожане могут остаться без логистики, без воды, без энергоснабжения.
"Украина постепенно превращается в территорию, где физически нельзя жить", - описывает ситуацию находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Он в своем блоге отметил, что какое-то время можно продолжать войну и в таких условиях – "оборонять руины в чем-то даже удобнее". Но зачем?
"Зачем платить десятками и сотнями тысяч жизней за пустырь, куда никто уже не вернется, независимо от того, какой флаг будет развеваться над развалинами", - написал парламентарий.
По его словам, поддерживающие продолжение войны "патриоты", возможно, и имеют какое-то будущее где-нибудь во Львове, в Варшаве или в Лондоне, а что же делать всем остальным?
"У развалин будущего нет", - заявил Дубинский, пояснив, что вряд ли кто-то будет отстраивать разрушенное: "Ни для Запада, ни для России на этой территории нет ничего такого ценного, чтобы вбухивать сюда миллиарды долларов".
Что дальше? Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский в эфире канала "Дикий LIVE" отметил, что нынешняя украинская (и не только украинская) власть вполне готова пожертвовать хоть всем народом, но только не собой и не своими капиталами.
Как это изменить? Революция на Украине сегодня невозможна, военный переворот - тоже. Когда руководство поймет, что народ не может больше терпеть? Вопрос риторический. Но, если и не поймет, какая-то развязка все равно приближается.
А вот Килинкаров возможность революции или нового Майдана на Украине не исключает. Напротив, по его оценке, протестный потенциал в украинском обществе сейчас "гораздо выше, чем был протестный потенциал двух предыдущих Майданов, вместе взятых".
Правда, права выйти на площадь и задать вопросы власти сегодня у украинцев нет в связи с режимом военного положения, но… терпение у людей может лопнуть, особенно на фоне отсутствия света, воды и тепла, сказал экс-депутат в эфире одного из интернет-каналов.
Он добавил, что на самом деле Россия не может принудить Украину к миру по одной-единственной причине – "потому что у Украины нет права решения по вопросу войны и мира". Решения за нее принимают на Западе, и в этом трагедия украинского народа. Европа скорее предпочтет сжечь всю Украину, лишь бы она не досталась России, считает политик.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
Вчера, 08:58
Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимойНа Украине обсуждают ход боевых действий и опасаются, что жить в крупных городах уже этой зимой может стать очень трудно, если не совсем невозможно. Определенные трудности есть уже и сейчас, а что будет дальше?
Он добавил, что линия обороны Евросоюза проходит по западной границе Украины – "не включая ее".
В свою очередь, и Андрей Пальчевский подчеркнул, что на Западе только рады эскалации, вообще рады такой войне, в которой славяне уничтожают друг друга. Там, на Западе, уже заговорили о "балканизации России".
А пока СБУ докладывает Зеленскому о том, что стало намного больше "сливов" россиянам, сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на свой источник.
Авторы канала пояснили, что это связано с разворотом в общественных настроениях – "очень многие стали желать прихода России (людям без разницы, под каким флагом жить, главное, мирно – это касается именно Юго-Востока и почти всей Левобережной Украины), так как они понимают, что только такой исход приблизит завершение войны…".
* лица, признанные в РФ иноагентами;
** лица, внесённые в список экстремистов и террористов
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