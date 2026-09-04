https://ukraina.ru/20260904/zaoblachnye-tseny-na-produkty-ukraina-postavila-pod-ugrozu-prodovolstvennuyu-bezopasnost-ssha-1082993065.html

Заоблачные цены на продукты: Украина поставила под угрозу продовольственную безопасность США

Заоблачные цены на продукты: Украина поставила под угрозу продовольственную безопасность США - 04.09.2026 Украина.ру

Заоблачные цены на продукты: Украина поставила под угрозу продовольственную безопасность США

Вопреки попыткам западных чиновников выставить Россию как угрозу глобальной продовольственной безопасности (мол, бедные страны недополучат зерно и подсолнечное масло с Украины из-за боевых действий), реальным примером того, как геополитическая обстановка влияет на обеспечение продуктами питания, служат Соединённые Штаты. Неожиданно, правда?

2026-09-04T06:00

2026-09-04T06:00

2026-09-04T06:49

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Советник американского аналитического центра Институт Хартленда Джефф Стайр в колонке для газеты The Wall Street Journal предупредил о риске продовольственного кризиса в США из-за проблем с минеральными удобрениями. Ситуацию осложняют конфликт на Украине, нарушение судоходства в Ормузском проливе и ограничения на экспорт удобрений из КНР.Совокупность этих факторов привела к тому, что к лету нынешнего года кризис достиг пика. В июне президенту США Дональду Трампу пришлось объявить чрезвычайное положениеиз-за угрозы продовольственному сектору страны в силу критического дефицита минеральных удобрений. И тогда же он признал, что ситуация обострилась из-за конфликта на Украине.В начале года аграрный сектор США пережил настоящий шок – удобрения подорожали сразу в диапазоне от 30% до 47%."Китай, Россия и Иран контролируют мировой рынок удобрений. Это может привести к заоблачным ценам на продукты", – предупреждает Стайр.На долю этих трёх стран, вместе взятых, приходится до половины объёма всех производимых минеральных удобрений и около 40% экспортных поставок на мировой рынок. США же входят в число крупнейших импортёров в этой категории.Более того, спустя ровно месяц после начала СВО Вашингтон был вынужден признать свою зависимость от России, у которой закупал 20% диаммонийфосфата, 13% карбамида, 6% калия. 24 марта 2022 года предыдущая американская администрация приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, за счёт чего предотвратила их попадание под ограничения, а крупнейшие морские контейнерные перевозчики – швейцарская MSC и датская Maersk – получили возможность перевозить их, поскольку не вводили ограничения на продукцию этой категории.К тому же, как сообщали источники агентства Bloomberg, для скорейшего урегулирования вопроса американская сторона отправляла своего представителя в Москву на переговоры с участием ООН, посвящённые поставкам удобрений и сельскохозяйственной продукции из России и Украины. Более того, непублично чиновники США призывали закупать и перевозить больше удобрений из РФ транспортные и аграрные компании, которые предпочитали воздержаться от этого из опасений непреднамеренно нарушить санкции.По итогам первого полугодия 2026 года США стали третьим по величине рынком сбыта российских удобрений, поставки выросли почти на 25%."Из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло иметь разрушительные последствия. Это понимают даже самые горячие головы в недружественных странах", – подчёркивает глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.Впрочем, продовольственная безопасность США не зависит целиком и полностью исключительно от импортных удобрений. В этом году американцам не благоволила и погода. Период с августа 2025 по май 2026 года стал самым засушливым с 1976 года."В некоторых районах юго-западного Канзаса более 200 дней подряд не выпадало больше половины дюйма (до 1,3 см – ред.) дождя", – рассказывал в мае президент Western Horizons Corporation и консультант-агроном многих ферм в Канзасе Брэд Фуллер.Особенно сильно пострадали посевы озимой пшеницы. По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, 32% из них собрано не будет. От посадки кукурузы или сорго некоторые фермеры вообще отказались.США ожидают самого скудного урожая пшеницы за последние полвека, что уже привело к резкому росту цен, а это скажется и на глобальной продовольственной системе, поскольку Соединённые Штаты входят в число тех немногих игроков, кто контролирует экспорт пшеницы на мировой рынок, включая бедные страны.Жара и отсутствие осадков привело к обмелению водоёмов до критически низкого уровня. Например, в озере Мид — крупнейшем водохранилище США — он упал на 53 метра, из-за чего на дне нашли трупы трёх человек и останки в бочках. Соответственно, орошать поля нечем, а без государственного регулирования распределения ресурсов мог возникнуть дефицит воды для населения.Дальше – больше. Пострадали и пастбища, 64% из них пришли в негодность из-за засухи, как следствие – цены на сено и корма взлетели, и многие фермеры вынуждены пускать скот на убой. Поголовье крупного рогатого скота в США сократилось до минимума с 1950-х годов. На этом фоне американские власти в экстренном порядке расширили квоты на импорт мяса с 1 сентября.Как известно, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший – ярый сторонник здорового образа жизни и ставит перед собой цель оздоровить американскую нацию. Для этого январе правительство выпустило обновлённые рекомендации по питанию для американцев на 2025–2030 годы, которые эксперты назвали самым радикальным пересмотром политики за последние десятилетия: Белый дом официально объявил войну ультраобработанным продуктам и призвал вернуться к настоящей пище (овощам, фруктам и цельным злакам). И это не дежурные советы для галочки – проблема в стране стоит очень остро. На сегодняшний день 70% продовольственного рынка США приходится на продукты высокой степени переработки, т.е. богатые рафинированными углеводами, вредными жирами и химическими добавками, с избытком сахара и соли (например, белый хлеб, сладкие хлопья для завтрака, выпечка, крекеры, картошка фри и чипсы). Исследование 2022 года показало, что тогда овощи в рекомендованном объёме (всего-то 1,5–2 чашки в день) употреблял лишь 1 из 10 взрослых американцев.Однако, как пишет в своей колонке Стайр, нынешние проблемы с продовольственной безопасностью, похоже, ставят крест, по крайней мере, в ближайшей перспективе, на двух столпах внутренних приоритетов администрации Трампа: контроле над инфляцией, особенно продовольственной, и потреблении большего количества фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

https://ukraina.ru/20260709/1081278037.html

https://ukraina.ru/20250804/1066425606.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, удобрения, продовольствие, пшеница, мясо, вода