https://ukraina.ru/20260924/stupor-i-tyazhelyy-shok-shou-biznes-ne-mozhet-poverit-v-tragicheskuyu-gibel-sergeya-sosedova-1083394962.html
"Ступор и тяжелый шок": шоу-бизнес потрясен трагической смертью Сергея Соседова
"Ступор и тяжелый шок": шоу-бизнес потрясен трагической смертью Сергея Соседова - 24.09.2026 Украина.ру
"Ступор и тяжелый шок": шоу-бизнес потрясен трагической смертью Сергея Соседова
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов трагически погиб в возрасте 58 лет после случайного падения с лестницы на гастролях в Якутии, сообщило РИА Новости со ссылкой на окружение покойного
2026-09-24T07:56
2026-09-24T07:56
2026-09-24T08:02
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По словам близких, Соседов не жаловался на проблемы со здоровьем, а сама трагедия стала полной неожиданностью. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Москву, где планируется провести прощание и похороны на Перепечинском кладбище.Внезапная смерть ведущего потрясла его коллег и представителей шоу-бизнеса, которые поспешили высказать слова соболезнования. Журналист Ксения Собчак в своем телеграм-канале назвала Соседова неизменным символом отечественной музыкальной журналистики с 1990-х годов до наших дней. Она особо отметила его яркое участие в легендарном телепроекте "Акулы пера", где он наперебой с журналистом Отаром Кушанашвили ставил эстрадных звезд в неудобное положение своими бескомпромиссными и провокационными вопросами. Собчак добавила, что знала о множестве новых телевизионных планов критика, и подчеркнула, что эта фатальная трагедия заставляет в очередной раз задуматься о скоротечности человеческой жизни.Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что новость привела ее в настоящий ужас и шок. Она вспомнила их совместные съемки в качестве судей в белорусском проекте "Фактор BY", охарактеризовав коллегу как скандального, эмоционального и временами даже истеричного, но при этом удивительно настоящего, доброго и понимающего человека. Своими переживаниями поделилась актриса и театральный педагог Яна Поплавская, назвавшая Соседова глубоко образованным, талантливым человеком и настоящим профессионалом. Она отметила, что на различные современные ток-шоу его регулярно приглашали в качестве своеобразной "перчинки", способной оживить любую дискуссию. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что новость о кончине друга повергла ее в ступор. Она призвала людей ценить настоящий момент и наслаждаться каждой прожитой минутой, поскольку завтрашнего дня может не быть.Певец Стас Пьеха также назвал случившееся тяжелым шоком, добавив, что внутри пока нет ментального принятия факта ухода человека.Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под сценическим псевдонимом Данко, рассказал, что искренне восхищался умом, прямолинейностью и абсолютной неординарностью Соседова, с которым они сблизились на съемках проекта "Суперстар".Сергей Соседов родился в Москве и окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Стартом его широкой популярности послужило участие в культовом шоу "Акулы пера" в конце 90-х годов. В разные годы журналист выступал членом жюри в масштабных проектах "X Factor" на Украине, "Фактор BY" в Белоруссии, а также в популярных российских телепрограммах "Ты — суперстар!" и "Суперстар!".
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новости, москва, якутия, украина, сергей соседов, ксения собчак, ольга бузова
"Ступор и тяжелый шок": шоу-бизнес потрясен трагической смертью Сергея Соседова
07:56 24.09.2026 (обновлено: 08:02 24.09.2026)
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов трагически погиб в возрасте 58 лет после случайного падения с лестницы на гастролях в Якутии, сообщило РИА Новости со ссылкой на окружение покойного
По словам близких, Соседов не жаловался на проблемы со здоровьем, а сама трагедия стала полной неожиданностью.
Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Москву, где планируется провести прощание и похороны на Перепечинском кладбище.
Внезапная смерть ведущего потрясла его коллег и представителей шоу-бизнеса, которые поспешили высказать слова соболезнования.
Журналист Ксения Собчак в своем телеграм-канале назвала Соседова неизменным символом отечественной музыкальной журналистики с 1990-х годов до наших дней. Она особо отметила его яркое участие в легендарном телепроекте "Акулы пера", где он наперебой с журналистом Отаром Кушанашвили ставил эстрадных звезд в неудобное положение своими бескомпромиссными и провокационными вопросами. Собчак добавила, что знала о множестве новых телевизионных планов критика, и подчеркнула, что эта фатальная трагедия заставляет в очередной раз задуматься о скоротечности человеческой жизни.
Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что новость привела ее в настоящий ужас и шок. Она вспомнила их совместные съемки в качестве судей в белорусском проекте "Фактор BY", охарактеризовав коллегу как скандального, эмоционального и временами даже истеричного, но при этом удивительно настоящего, доброго и понимающего человека.
Своими переживаниями поделилась актриса и театральный педагог Яна Поплавская, назвавшая Соседова глубоко образованным, талантливым человеком и настоящим профессионалом. Она отметила, что на различные современные ток-шоу его регулярно приглашали в качестве своеобразной "перчинки", способной оживить любую дискуссию.
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что новость о кончине друга повергла ее в ступор. Она призвала людей ценить настоящий момент и наслаждаться каждой прожитой минутой, поскольку завтрашнего дня может не быть.
Певец Стас Пьеха также назвал случившееся тяжелым шоком, добавив, что внутри пока нет ментального принятия факта ухода человека.
Российский певец и композитор Александр Фадеев, более известный под сценическим псевдонимом Данко, рассказал, что искренне восхищался умом, прямолинейностью и абсолютной неординарностью Соседова, с которым они сблизились на съемках проекта "Суперстар".
Сергей Соседов родился в Москве и окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Стартом его широкой популярности послужило участие в культовом шоу "Акулы пера" в конце 90-х годов. В разные годы журналист выступал членом жюри в масштабных проектах "X Factor" на Украине, "Фактор BY" в Белоруссии, а также в популярных российских телепрограммах "Ты — суперстар!" и "Суперстар!".