"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать? - 24.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260924/tolko-sotrudnichestvo-s-rossiey-mozhet-spasti-zapad--a-nuzhno-li-spasat-1083395185.html
"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?
"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать? - 24.09.2026 Украина.ру
"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?
Погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев
2026-09-24T08:19
2026-09-24T08:19
украина.ру
новости
россия
кирилл дмитриев
запад
ес
великобритания
британия
сша
президент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078827998_0:0:1296:730_1920x0_80_0_0_b2365b5836383072ab62dec00770d641.jpg
Об этом он 24 сентября написал в соцсети X, комментируя рост обслуживания госдолга западных стран и нестабильность на мировых рынках облигаций, описанные в статье экономиста Робина Брукса."Появляются сравнения с Титаником на фоне того, как ЕС и Великобритания сталкиваются одновременно с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми скоро последует кризис в области продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад", — говорится в публикации.Комментируя озвученное накануне президентом США Дональдом Трампом желание приостановить экспорт дизельного топлива, Дмитриев отметил, что в этом случае энергетика ЕС пострадает ещё сильней.Ранее Дмитриев писал, что "поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запад
великобритания
британия
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078827998_41:0:1241:900_1920x0_80_0_0_06689821d9af1b4aaa090a5e5c94807e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, запад, ес, великобритания, британия, сша, президент сша, дональд трамп, европа, евросоюз, кризис, экономический кризис, миграционный кризис, гуманитарный кризис, энергетический кризис, мировой финансовый кризис, продовольствие
Украина.ру, Новости, Россия, Кирилл Дмитриев, Запад, ЕС, Великобритания, Британия, США, президент США, Дональд Трамп, Европа, Евросоюз, кризис, экономический кризис, миграционный кризис, гуманитарный кризис, энергетический кризис, мировой финансовый кризис, продовольствие

"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?

08:19 24.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений БиятовГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Читать в
ДзенTelegram
Погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Об этом он 24 сентября написал в соцсети X, комментируя рост обслуживания госдолга западных стран и нестабильность на мировых рынках облигаций, описанные в статье экономиста Робина Брукса.
"Появляются сравнения с Титаником на фоне того, как ЕС и Великобритания сталкиваются одновременно с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми скоро последует кризис в области продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад", — говорится в публикации.
Комментируя озвученное накануне президентом США Дональдом Трампом желание приостановить экспорт дизельного топлива, Дмитриев отметил, что в этом случае энергетика ЕС пострадает ещё сильней.
Ранее Дмитриев писал, что "поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияКирилл ДмитриевЗападЕСВеликобританияБританияСШАпрезидент СШАДональд ТрампЕвропаЕвросоюзкризисэкономический кризисмиграционный кризисгуманитарный кризисэнергетический кризисмировой финансовый кризиспродовольствие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:33ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ
09:10Добро из детских рук
09:00Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября
08:59Ночной удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили логистику, связь и ВПК Украины
08:57Британские ВВС начали использовать наземные "глушители спутников"
08:24"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабре
08:24Огонь большой войны: Европу еще можно спасти от смертельной ошибки
08:19"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?
08:00Настоящий "дядька Черномор". 275 лет Хосе Де Рибасу – Осипу Дерибасу
07:56"Ступор и тяжелый шок": шоу-бизнес потрясен трагической смертью Сергея Соседова
07:42Герои СВО: под артобстрелом доставил боеприпасы и спас раненых
07:33Беда Зеленского: когда у Европы на самом деле кончатся деньги и оружие для Украины
07:28Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия
07:09Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД
07:00Дмитрий Евстафьев: США и Британия делают все, чтобы Германия не стала лидером войны с Россией на Украине
06:15Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолёта
06:06Дар рассмешить и дар убедить — одно. Выдрин о том, как Украина продала соседям "Карпатскую восьмерку"
06:03"Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла
05:24Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2025 году. Список первой десятки
05:15Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
Лента новостейМолния