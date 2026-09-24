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"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?

"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать? - 24.09.2026 Украина.ру

"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?

Погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

2026-09-24T08:19

2026-09-24T08:19

2026-09-24T08:19

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Об этом он 24 сентября написал в соцсети X, комментируя рост обслуживания госдолга западных стран и нестабильность на мировых рынках облигаций, описанные в статье экономиста Робина Брукса."Появляются сравнения с Титаником на фоне того, как ЕС и Великобритания сталкиваются одновременно с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми скоро последует кризис в области продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад", — говорится в публикации.Комментируя озвученное накануне президентом США Дональдом Трампом желание приостановить экспорт дизельного топлива, Дмитриев отметил, что в этом случае энергетика ЕС пострадает ещё сильней.Ранее Дмитриев писал, что "поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, запад, ес, великобритания, британия, сша, президент сша, дональд трамп, европа, евросоюз, кризис, экономический кризис, миграционный кризис, гуманитарный кризис, энергетический кризис, мировой финансовый кризис, продовольствие