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Герои СВО: под артобстрелом доставил боеприпасы и спас раненых
Герои СВО: под артобстрелом доставил боеприпасы и спас раненых - 24.09.2026 Украина.ру
Герои СВО: под артобстрелом доставил боеприпасы и спас раненых
Ефрейтор ВС РФ Грантас Семенковас под обстрелами украинской артиллерии доставил боеприпасы российским бойцам на линии боевого соприкосновения и эвакуировал в госпиталь раненых. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-24T07:42
2026-09-24T07:42
2026-09-24T07:44
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В ходе выполнения боевой задачи по доставке боеприпасов российским подразделениям на одном из тактических направлений СВО автомобиль ефрейтора был неоднократно обстрелян артиллерией противника."Грантас, используя накопленный опыт, умело маневрировал на высокой скорости, преодолевая сложные участки местности под обстрелом и не допустил поражения техники. После доставки боеприпасов Грантас забрал с позиций раненых товарищей и эвакуировал их в полевой госпиталь", — говорится в сообщении ведомства.Благодаря мужеству и самоотверженным действиям ефрейтора, боекомплект был доставлен подразделениям и были спасены жизни раненых товарищей, отмечает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что командир эвакуационной группы Андрей Котов до получения тяжёлого ранения и потери ноги успел эвакуировать из зоны боевых действий около тысячи человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, россия, минобороны, минобороны рф, вс рф, война на украине, сво, спецоперация, герои, боец, военнослужащий, армия россии
Украина.ру, Россия, Минобороны, Минобороны РФ, ВС РФ, война на Украине, СВО, Спецоперация, герои, боец, военнослужащий, Армия России
Герои СВО: под артобстрелом доставил боеприпасы и спас раненых
07:42 24.09.2026 (обновлено: 07:44 24.09.2026)
Ефрейтор ВС РФ Грантас Семенковас под обстрелами украинской артиллерии доставил боеприпасы российским бойцам на линии боевого соприкосновения и эвакуировал в госпиталь раненых. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ
В ходе выполнения боевой задачи по доставке боеприпасов российским подразделениям на одном из тактических направлений СВО автомобиль ефрейтора был неоднократно обстрелян артиллерией противника.
"Грантас, используя накопленный опыт, умело маневрировал на высокой скорости, преодолевая сложные участки местности под обстрелом и не допустил поражения техники. После доставки боеприпасов Грантас забрал с позиций раненых товарищей и эвакуировал их в полевой госпиталь", — говорится в сообщении ведомства.
Благодаря мужеству и самоотверженным действиям ефрейтора, боекомплект был доставлен подразделениям и были спасены жизни раненых товарищей, отмечает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что командир эвакуационной группы Андрей Котов до получения тяжёлого ранения и потери ноги успел эвакуировать из зоны боевых действий около тысячи человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.