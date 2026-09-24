Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД - 24.09.2026 Украина.ру
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Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД
Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД - 24.09.2026 Украина.ру
Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД
Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова утром 24 сентября пишет РИА Новости
2026-09-24T07:09
2026-09-24T07:11
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евросоюз
euroclear
замороженные активы
кража
антироссийские санкции
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Дипломат напомнил агентству, что Евросоюз с 2024 года изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, незаконно замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear."За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг €8 млрд, из которых более €3,5 млрд — непосредственно для закупок вооружения", — сказал Масленников.Если перевести с дипломатического языка — верхушка ЕС украденными у России деньгами оплатила кровавые преступления киевских нацистов уже на €8 млрд.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.Подробнее о финансовых "страданиях" брюссельских чиновников - в материале Татьяны Стоянович Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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россия, новости, мид, мид рф, ес, евросоюз, euroclear, замороженные активы, кража, антироссийские санкции, финансы, центробанк рф, военная помощь украине, киевский режим, вооружения, вооруженные силы украины, всу, украина, киев, военные преступления
Россия, Новости, МИД, МИД РФ, ЕС, Евросоюз, Euroclear, замороженные активы, кража, антироссийские санкции, финансы, Центробанк РФ, военная помощь Украине, киевский режим, вооружения, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, Киев, Военные преступления

Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД

07:09 24.09.2026 (обновлено: 07:11 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова утром 24 сентября пишет РИА Новости
Дипломат напомнил агентству, что Евросоюз с 2024 года изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, незаконно замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear.
"За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг €8 млрд, из которых более €3,5 млрд — непосредственно для закупок вооружения", — сказал Масленников.
Если перевести с дипломатического языка — верхушка ЕС украденными у России деньгами оплатила кровавые преступления киевских нацистов уже на €8 млрд.
В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.
Подробнее о финансовых "страданиях" брюссельских чиновников - в материале Татьяны Стоянович Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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