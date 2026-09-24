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Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД

Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД - 24.09.2026 Украина.ру

Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД

Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова утром 24 сентября пишет РИА Новости

2026-09-24T07:09

2026-09-24T07:09

2026-09-24T07:11

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Дипломат напомнил агентству, что Евросоюз с 2024 года изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, незаконно замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear."За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг €8 млрд, из которых более €3,5 млрд — непосредственно для закупок вооружения", — сказал Масленников.Если перевести с дипломатического языка — верхушка ЕС украденными у России деньгами оплатила кровавые преступления киевских нацистов уже на €8 млрд.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.Подробнее о финансовых "страданиях" брюссельских чиновников - в материале Татьяны Стоянович Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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