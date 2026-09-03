https://ukraina.ru/20260903/strelyali-i-popali-v-gosudarstvo-silovye-pauki-v-banke-priblizhayut-konets-ukrainskogo-neonatsizma-1082988432.html

Стреляли и попали в государство: "силовые" пауки в банке приближают конец украинского неонацизма

Стреляли и попали в государство: "силовые" пауки в банке приближают конец украинского неонацизма - 03.09.2026 Украина.ру

Стреляли и попали в государство: "силовые" пауки в банке приближают конец украинского неонацизма

Перестрелка между бойцами Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины – событие, увы, обычное для киевского террариума. Так там выясняют, кто "родинке-нэньке" более ценен и чей беспредел круче.

2026-09-03T15:19

2026-09-03T15:19

2026-09-03T15:19

весь скачко

владимир зеленский

россия

украина

сбу

минобороны

андрей карлов

запад

верховная рада

михаил булгаков

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Но, одновременно, случай все равно прикольный и обнадеживающий для тех, кто ждет, когда неонацистский режим Владимира Зеленского в подобных кровавых судорогах и конвульсиях сожрет сам себя.Итак, что случилось. В киевском левобережном районе Березняки, где раньше только алкоголики криками выясняли, кто из них бормотухи принял на грудь больше и потому главный альфа-самец, прямо поутру 2 сентября звучали выстрелы. Один из стрелявших орал другому: "Ты на меня тоже так не смотри. Я же не Вася тебе какой-то, чтобы на меня так смотреть. Я ж военный человек. Я не по хатам лажу, я по окопам воюю, понял?"Визави "неВаси" не понял и в ответ шмальнул. И началось: говорят, один убитый и несколько раненых.Но это – ерунда, конечно, совсем не рекорд, который случился в уже далеком 2016 году под Киевом в селе Княжичи. Тогда в борьбе за то, кто поймает мифических грабителей загородных коттеджей, схлестнулись Госслужба охраны (ГСО) и только-только созданная на волне госпереворота-2014 по грузинскому образцу укро-полиция. Стрельба получилась знатная – полегло 5 (пять!) человек своих. А грабителей там вообще не обнаружили.Прикол нынешней ситуации еще и в том, что, что стрелявших весело снимали, а они между собой в пылу пальбы выясняли отношения на русском языке. На языке, который на Украине законодательно запрещен к использованию во время исполнения служебных обязанностей. Под угрозой штрафов и даже увольнения.А тут, как оказалось, пацаны вовсю служили Украине ­ – ловили оборотня-коррупционера из москалей, а говорили по-русски. Какой пассаж вперемешку с моветоном! А бдительные граждане-патриоты сразу забеспокоились, почему это шпрехенфюрер, пардон, языковой омбудсмен Елена Ивановская, которая недавно выступила за запрет даже российских песен в эфирах, так нагло манкирует своими обязанностями. То есть оперативно не находится на месте, где государственные служащие защищают нэньку на языке агрессора. Да за это, как вы понимаете, по нынешним украинским канонам патриотизма даже ада кромешного мало – нужно по приговору суда заставить вечно слушать русскую попсу или – это цимес высшей пробы! – русский рэп в исполнении иноагентов, близких к ЛГБТ*-движению.Но ситуация на Березняках – не только прикольная, но и, повторюсь, дарит надежду. Потому что если у государства спецслужбы, которые должны защищать и охранять и государство, и власть в нем, находятся в таком состоянии, это говорит не только о них, но и о самом государстве. То есть о киевском неонацистском режиме. Это симптомы болезни, от которой нет спасения. Осталось только подождать какое-то время, и крысоеды доедят оставшихся в живых крыс…Во-первых, большинство обозревателей даже на Украине уверены, что на Березняках не просто бойцы пуляли друг в друга, а выяснили отношения смертельно враждующие между собой экс-начальник ГУР Минобороны, а ныне – глава Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов** и и.о. главы СБУ Александр Поклад. Дошло даже до того, что Буданов** использовал свое влияние, чтобы в Верховной Раде депутаты не голосовали за назначение Поклада полноценным главой СБУ, и он до сих пор влачит жалкое "и.о.".На место конфликта прибыли руководители будущих стрелков – командир "Спецподразделения Тимура" ГУР Тимур и один из командиров Центра специальных операций "А" СБУ ("Альфы"), которые пообщались между собой, даже пожали руки и разъехались. А их подчиненные после этого решили арестовать друг друга и начали стрелять.И знаете, почему? Да потому что укомплектованы эти оба подразделения всяким отборнейшим отребьем из неонацистов из украинских карательных батальонов и даже из так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК)**, набранного из отъявленной выруси – предателей уже России. Замкомандира РДК** Степана Каплунова все типа и пытались там на Березняках найти и освободить из мифического плена.Но как такое возможно в государстве, когда силовики убивают друг друга? А ответил на это тоже запрещенный шепрехенфюрером Ивановской Михаил Булгаков в "Собачьем сердце": "Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке…— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь".А зачем современной Украине Швондер и Шариков? Правильно, незачем: там уже есть Зеленский. Но судьба его может быть плачевной, если его силовики и спецслужбы находятся в таком противостоянии между собой. Более того, некоторые из них (тот же Буданов**) мылятся на его место и ждут только разрешенных Западом президентских выборов.И другие силовики – экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-глава Минобороны Михаил Федоров – уже лишись места за то, что хотели стать президентами вместо Зеленского, а он такого не терпит.Вспомним историю: чем закончилось противостояние силовиков в СССР в его самом конце, когда схлестнулись министр внутренних дел Николай Щелоков и ставший главой государства глава КГБ Юрий Андропов? Правильно: Щелоков застрелился сам, его жена Светлана (а жили они в одном доме) по легенде всадила пулю и так больному Андропову и тоже застрелилась, Андропов еще немного пожил. А вторая держава мира покатилась по наклонной и буквально через несколько лет исчезла с карты мира. Совсем!Во-вторых, и это тоже немаловажно: силовики и спецслужбы на Украине не просто враждуют между собой или хотят дорваться до власти. Они еще при этом и ориентируются на зарубежные, скажем мягко, центры влияния – такие же западные спецслужбы и политические группы самого разного политокраса и ориентации.Кого только ни называли среди этих центров: трампистов-изоляционистов и леволибералов-глобалистов, а также ЦРУ и ФБР из США, МИ-6 из Великобритании и всевозможных европейских либералов-реваншистов-русофобов, которых противно даже перечислять пофамильно. И все это правда!Несамостоятельные и зависящие от подачек Запада как вся Украина Зеленского, так и отдельные ее фрагменты, в конце концов, забывают, кому они служат, меняют хозяев, переориентируются и предают своих и чужих со скоростью пересчета выделенных на предательство денег, стараются привлечь внимание к себе и понравиться новым игрокам. И все вместе это разрывает украинский как бы правящий класс (стыдно говорить слово "элита") на куски. А вместе с ним разрывает и максимально ослабляет и само государство.И есть у всех этих хозяев Зеленского и его украинских неонацистов общая цель – они поддерживают извне единство Украины. Исчезнет такая надобность – Украина поплывет вникуда, на помойку истории.Вот сейчас нужна Украина для войны с Россией от имени Запада – ее и поддерживают деньгами и оружием, заставляют укро-деятелей держаться кучи, не бузить на разрыв, и коллективно выступать в качестве инструмента, полигона и плацдарма. А вот станет все это Западу ненужным, и все – Бобик сдох…… Ну, а то, что стрелявшие на Березняках говорят по-русски, означает лишь одно: русскость из украинского общества по звонку Ивановской и даже по к окрику Зеленского просто так не вытравишь в пользу украинского новояза, который навязывают насильственно. Для этого лет 60-70 непрерывного насилия и репрессий нужно, да и то не факт, что получится.Но Зеленский продолжает угрожать России, его силовики стреляют друг в друга и хотят, чтобы этот недопрезидент побыстрее скопытился, и только Ивановская занята делом – требует, чтобы общение даже в домовых чатах велось на украинском языке. И грозится, что за использование русского последуют санкции.Она, к тому же, призывает жаловаться на домовую переписку на русском. Ну, очень умная женщина! Впрочем, не мы же ее назначали в очистку…* Движение в России признано экстремистским** Признан в России экстремистом и террористом*** Запрещённая в России террористическая организацияЕще о стрельбе в столице Украины читайте в статье ""СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260903/krovavye-razborki-v-kieve-politicheskie-itogi-perestrelki-mezhdu-sbu-i-gur-1082987393.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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