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Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом

Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом - 03.09.2026 Украина.ру

Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом

Шансы на урегулирование конфликта вокруг Украины существуют, заявил в четверг в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин

2026-09-03T11:20

2026-09-03T11:20

2026-09-03T11:26

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Глава государства особо подчеркнул, что договориться между собой должны прежде всего сами Россия и Украина, в то время как остальные государства могут лишь оказывать поддержку и помогать этому процессу. В то же время он выразил благодарность всем, кто пытается внести свой вклад в разрешение этого конфликта.Президент также отметил, что контакты между Москвой и Киевом продолжаются прямо в текущем режиме, в первую очередь по линии специальных служб. Официальные переговоры между Москвой и Киевом остановились еще в 2022 году по вине Украины, а Владимир Зеленский позже и вовсе законодательно запретил общаться с руководством России. При этом российская сторона не раз подтверждала готовность к диалогу, но только с учетом реальной ситуации на фронте и выполнения всех задач спецоперации.Подробнее о возможных переговорах - в материале “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России на сайте Украина.ру.

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