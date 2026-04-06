Финляндия, Балтика и Прибалтика: Ищенко о том, как НАТО растягивает силы России вторым фронтом
Европейцы рассчитывают, что Украина сможет провоевать еще два года, и чтобы заполнить разрыв в своих планах, им нужно растянуть российские силы. Линия фронта от Белоруссии до Белого моря — огромная, и НАТО может создать там протяженный фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил Ищенко, когда может произойти блокада Балтики. Эксперт объяснил, что в конце 2025 года европейские политики и военные полагали, что это произойдет к лету 2026 года.
То есть все свои планы они должны были подвязывать под этот дедлайн по принципу "Надеемся на лучшее – готовимся к худшему". Теперь же в Европе рассчитывают, что Украина сможет провоевать еще два года, ответил он.
"Если у вас такой разрыв в оценках и планах, вам надо этот разрыв чем-то заполнять. И чтобы его заполнить, надо хотя бы растянуть российские силы. Линия фронта до Белого моря еще большая", — заявил Ищенко.
По словам обозревателя, если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши, которой нужен буфер против России. Польша видит, что теряет Украину, но пока ничего не делает.
"А как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что Прибалтика входит в НАТО?" — задался вопросом собеседник издания.
