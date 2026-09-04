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БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия: убиты и ранены 17 человек

БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия: убиты и ранены 17 человек - 04.09.2026 Украина.ру

БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия: убиты и ранены 17 человек

Атаки украинских БПЛА на мирных жителей ДНР привели к гибели трёх человек и ранению ещё четырнадцати. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 4 сентября написал в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-04T01:05

2026-09-04T01:05

2026-09-04T01:08

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днр

донецкая народная республика

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макеевка

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Ударам украинских беспилотников, которые привели к жертвам среди мирного населения, подверглись Волноваха, Никитовский район Горловки и посёлок Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа."Три человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал Пушилин.Киевскими террористами в очередной раз был атакован пассажирский рейсовый автобус, на этот раз в Горловке. Уточняется, что одна женщина (данные которой уточняются) погибла, ещё четыре женщины и мужчина (все пенсионного, предпенсионного возраста) получили ранения.В Волновахе удар был нанесён по коммунальному автотранспортному предприятию, где погибла женщина 1977 года рождения. Там же ранения различной степени тяжести получили ещё две женщины и двое мужчин. Ещё женщина и мужчина получили ранения средней степени тяжести при атаках на складские помещения и локомотивное депо.В поселке Красный Партизан ВСУ ударили по мусоровозу, в результате погиб мужчина 1996 года рождения, один ранен. Ещё двое мужчин получили ранения на автодороге Р-150."Повреждены шесть жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять автобусов, три грузовых и двенадцать легковых автомобилей в городских округах Горловка, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил глава ДНР.Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области погибли четыре человека, среди которых врач и фельдшер скорой помощи, а также супружеская пара.В результате ударов по мирным жителям ЛНР погибли два человека, десять были ранены - Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

днр

донецкая народная республика

горловка

волноваха

ясиноватая

макеевка

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