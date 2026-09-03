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Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР

Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР - 03.09.2026 Украина.ру

Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР

Два человека погибли, ещё десять мирных жителей пострадали - власти ЛНР сообщили о последствиях ударов со стороны ВСУ. Об этом 3 сентября написал в своём в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник

2026-09-03T18:52

2026-09-03T18:52

2026-09-03T20:09

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"Тяжёлые сутки для нашей республики: погибли 2 человека, среди них ребенок, ранены подросток и 9 взрослых", — написал Пасечник.В Новопсковском муниципальном округе украинские военные нанесли целенаправленный удар по 14-летней девочке, которая ехала на велосипеде. Она погибла на месте, сообщил Пасечник.В Первомайске вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадали 17-летний парень и его мама. В этой же машине находился 31-летний супруг её старшей дочери. "Он получил тяжёлые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — отметил Пасечник, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.Еще несколько ударов были нанесены в Рубежном. Противник ударил по легковым автомобилям и микроавтобусу, ранены трое водителей. Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома, пострадали 74-летний мужчина и 59-летняя женщина. В Кременском и Троицком муниципальных округах ранены двое мужчин. Еще один человек пострадал в Лисичанске.Ранее в новостях: Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты" на сайте Украина.ру.

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